Nowe urządzenia LG debiutują w Polsce. Jakie promocje przygotowano na start?

Marka LG aktualizuje swoje portfolio o kolejny laptop z serii Gram. Do oferty dodała też projektory laserowe 4K oraz monitor gamingowy. Z okazji polskiego debiutu w sklepie internetowym producenta wystartowano z promocjami. Jedna z nich pozwala na zredukowanie ceny wybranych produktów nawet o 10%.

Nowy laptop i monitor LG w Polsce

Do serii laptopów LG Gram SuperSlim dołącza nowy model, który – jak twierdzi producent – charakteryzuje się najsmuklejszą budową. Jego grubość to jedyne 10,9 mm, a masa urządzenia wynosi zaledwie 990 gramów. Ponadto do sprzedaży w Polsce trafiają 3 modele z linii Gram (15Z90ST, 17Z90S, 16Z90S). Każda z tegorocznych propozycji została wyposażona w procesor Intel Core Ultra, a także dyski SSD NVMe PCIe 4.0. Ponadto ekran najnowszych laptopów otrzymał powłokę antyrefleksyjną.

Z okazji wprowadzenia na rynek nowych modeli marka przygotowała promocję. Dzięki niej do 30 czerwca br. można kupić te sprzęty o 10% taniej. Dodatkowo możliwe jest też otrzymanie ekranu mobilnego LG Gram +View 16MR70, którego wartość to 1599 złotych. Aby skorzystać z tej okazji, należy umieścić jeden z modeli monitorów wraz z ekranem w koszyku – rabat naliczy się automatycznie. Akcja obowiązuje do 30 czerwca br.

Do portfolio marki LG dołącza też nowy monitor dla graczy – 45GS95QE. Urządzenie z serii UltraGear to wyświetlacz typu OLED, z kolei jego rozdzielczość to UltraWide QHD z proporcjami ekranu 21:9, natomiast zakrzywienie wynosi 800R. W przypadku zakupu tego monitora przyszli użytkownicy mogą dodatkowo otrzymać za darmo monitor LG MyView Smart, którego sugerowana wartość wynosi 1299 złotych. Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać oba produkty do koszyka, a rabat zostanie uwzględniony automatycznie. Akcja obowiązuje do 30 września 2024 roku.

Kup projektor i otrzymaj prezent

Marka LG dodała do swojego portfolio też projektory 4K CineBeam, które pozwalają na korzystanie z platformy webOS. W ofercie można znaleźć nie tylko projektory krótkiego rzutu, ale i klasyczne konstrukcje, tworzące w domowych wnętrzach prawdziwe kino domowe o przekątnej obrazu powyżej 100 cali. Każdy dostępny model tego urządzenia w sklepie producenta można teraz zdobyć 10% taniej.

Projektor CineBeam Q 2024 (źródło: producent)

Ciekawą propozycją producenta jest projektor LG CineBeam Q, który wyświetla treści w rozdzielczości 4K UHD, a rozmiar generowanego obrazu sięga aż do 120 cali. Urządzenie korzysta z laserowego źródła światła RGB, a także technologii marki, które wpływają na ulepszenie jakości wyświetlanych obrazów. W przypadku zakupu tego modelu klienci mogą w prezencie otrzymać monitor LG MyView Smart o przekątnej 32 cali (jego wartość wynosi 1299 złotych). Aby skorzystać z okazji, należy umieścić w koszyku monitor wraz z projektorem CineBeam Q, a rabat naliczy się automatycznie.