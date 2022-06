Co się dzieje, Polacy? Oglądacie coraz mniej Netfliksa na smartfonach!

Netflix się zmienia. Platforma ma kilka pomysłów na zachowanie dużej liczby użytkowników, ale na nic się one nie zdadzą, jeśli nie będą oni korzystać z serwisu. Polacy, na przykład, już teraz oglądają mniej filmów i seriali na smartfonach.

Netflix na smartfonach w Polsce

Wydawałoby się, że jedyną drogą dla Netfliksa jest ciągły progres, rozszerzanie zasięgów i zwiększanie czasu, który użytkownicy byliby gotowi poświęcić na oglądanie filmów i seriali. Nie wszystkie te założenia udaje się zrealizować w Polsce – a na pewno nie w sektorze urządzeń mobilnych.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Spicy Mobile – agencji komunikacji mobilnej, Netflix w Polsce przynajmniej pod jednym względem zaliczył obsuwę. Co prawda statystyki nie reprezentują całego rynku VoD w Polsce, ani nawet wszystkich użytkowników Netfliksa w naszym kraju (pomiarów aktywności dokonywano wyłącznie na urządzeniach z systemem Android), to można w nich dostrzegać pewne rosnące w siłę tendencje.

Spadek czasu używania Netfliksa na smartfonach

Badanie Spicy Mobile przeprowadzono w okresie od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Zgodnie z nim, Netflix jest obecnie drugą najpopularniejszą aplikacją streamingową w Polsce, zaraz po YouTube. Ma zasięg wynoszący 24,93% użytkowników. Między Netfliksem a następnymi w kolejce platformami VoD jest ogromna przepaść. Na przykład Player ma 6,98% zasięgu, HBO Max 5,54%, Polsat Box Go 4,28%, a CANAL+ 3,11%.

Sam zasięg aplikacji rośnie, bo w styczniu 2021 wynosił 15,55%. Jednak jeden wskaźnik może szczególnie martwić właścicieli Netfliksa – o ile przejmują się kształtem usług VoD w Polsce. Od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 średni dzienny czas na użytkownika w aplikacji mobilnej Netflix zmalał z 1 godziny i 16 minut o 51% i wynosi obecnie 37 minut.

Trudno powiedzieć, co jest przyczyną tak dużego rozproszenia uwagi użytkowników. Na pewno nie chodzi o to, że „idzie lato i ludzie wolą siedzieć na zewnątrz niż przed ekranem” – przedział czasowy badań jest zbyt duży, by straty tłumaczyć zmianami długości dnia.

Bardziej rozsądna wydaje się kombinacja innych czynników. Po pierwsze, Netflix faktycznie może nie być już tak zajmujący jak kiedyś, powodując, że spędzamy w aplikacji mniej czasu w ciągu dnia. Po drugie, część użytkowników mogła zmienić swoje zwyczaje związane z oglądaniem filmów i seriali. Aplikacja na smartfony może jest rzadziej wykorzystywana, ale ci sami miłośnicy kina małego formatu mogli przerzucić się na oglądanie za pomocą serwisu webowego na komputerach lub odpalają aplikacje na telewizorach i konsolach.

Oprócz tego, niektórzy mogli porzucić Netfliksa, migrując do innych serwisów VoD. Na pewno dostrzeżemy taki ruch już niebawem, kiedy w Polsce oficjalnie ruszy Disney+. To dopiero będzie exodus!