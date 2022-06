Revolut nie działa! Awaria jest rozległa

Jeśli zalogowaliśmy się w ciągu ostatnich godzin do aplikacji Revolut, to możemy nazywać się szczęściarzami. Wielu osobom się to nie udaje, nie mówiąc już o wykonywaniu operacji.

Awaria platformy Revolut

Mnożą się zgłoszenia od osób korzystających z aplikacji Revolut. Jeśli ktoś miał ten niefart i wylogował się z serwisu, to może mieć poważne trudności z ponownym zalogowaniem. Niestety na tym trudności się nie kończą.

Po odpaleniu aplikacji Revoluta, powitał mnie komunikat o problemach, jakich doświadcza aktualnie ta platforma. Fintech poinformował użytkowników, że obecnie nie działa kilka podstawowych usług, w tym wymiana walut oraz przelewy.

Właściciele platformy są więc świadomi trudności, z jakimi spotykają się korzystający z apki i pracują nad rozwiązaniem problemów.

Wstrzymajcie się z doładowaniem konta

Jeśli akurat teraz mamy potrzebę pilnego doładowania konta Revolut, radzimy poczekać, aż sytuacja zostanie opanowana. Przynajmniej kilka osób zgłosiło, że pieniądze przeznaczone na doładowanie po prostu zniknęły z konta źródłowego i nie pojawiły się na koncie Revolut.

Drogi @RevolutApp, czy dzisiejsze problemy z aplikacją obejmują też doładowanie konta? Nie działa mi doładowanie – kasa zeszła mi z karty kredytowej w banku, ale nie pojawiła się na Revolucie ☹️ pic.twitter.com/uRcGiegd1s — Paweł Pilarczyk 💻🛵 (@pila3d) June 6, 2022

Najpewniej środki trafią do Revoluta z opóźnieniem, ale w tym momencie przynajmniej niektórzy po prostu zamrozili sobie kwotę doładowania.

Inni zgłosili, że próba przekazania pieniędzy na konto Revolut nie udała się w ogóle. Potwierdza to komunikat firmy, w którym ostrzeżono, że mogą występować z tym problemy. Na szczęście zwykłe płatności kartą powinny spokojnie „przechodzić”.

Nie wiadomo, jak długo potrwa awaria. Zapewne po ugaszeniu pożaru Revolut opublikuje na swoich kanałach społecznościowych kilka słów wyjaśnień. Byłoby miło ze strony fintechu, żeby zdobył się na jakiś komentarz, zwłaszcza, że problemy z aplikacją występują nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach w Europie.

Aktualny status usług Revolut możemy śledzić na tej stronie.

