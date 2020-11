Netflix niczym telewizja? Gigant streamingowy testuje… kanał z ramówką na żywo

Netflix i HBO GO na przestrzeni ostatnich lat całkowicie wyeliminowały z mojego życia tradycyjną telewizję. Nienawidzę reklam i czekania na konkretną godzinę, by obejrzeć interesujący mnie program czy serial w telewizji – usługi streamingowe są więc dla mnie niczym zbawienie. Jestem jednak pewien, że nie każdy podziela moją opinię i to właśnie z myślą o takich osobach, Netflix opracowuje nową funkcję dla swojej usługi.

Netflix testuje specjalną funkcję, która przypomina tradycyjną telewizję

Wspomniana nowa testowa funkcja otrzymała nazwę Direct i najprościej można ją przyrównać właśnie do tradycyjnej telewizji. Po otwarciu nowej zakładki możemy przejść do oglądania treści albo podejrzeć „program telewizyjny”, który informuje nas o tym, co będzie odtwarzane o danej godzinie na kanale.

Wszystko oczywiście odbywa się na żywo, całą dobę, bez pauzowania czy przewijania treści. Na razie dostępny jest tylko jeden ogólny kanał, ale prawdopodobnie w przyszłości firma będzie celować w kilka programów tematycznych.

Ramówka programu opiera się na popularnych treściach serwisu, jednak przy okazji promuje dość zróżnicowane tematycznie filmy, seriale i programy. I jest to moim zdaniem świetna propozycja dla osób, które często nie mogą się zdecydować, co danego wieczoru obejrzeć – pewny jestem, że nie tylko ja i moja dziewczyna mam takie problemy ;)

Dzięki funkcji Direct, Netflix będzie mógł podsuwać swoim użytkownikom materiały, na które sami byśmy nie wpadli, a które mają szansę nas zainteresować.

Jak na razie, nowa funkcja testowana jest tylko we Francji (od 5 listopada dla wybranych użytkowników, a początkiem grudnia u wszystkich pozostałych francuskich abonentów Netflixa) i, co dziwne, wyłącznie w przeglądarce. Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że funkcja Direct idealnie sprawdziłaby się w aplikacji Netflixa na telewizorach.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Nie ma jednak wątpliwości, że jeśli firma zdecyduje się z czasem dodać Direct na stałe do swojej usługi, to funkcja ta zawita również na telewizory, jak i aplikacje mobilne.

A czy Wy skorzystalibyście z zakładki Direct na Netflix?

Zobacz też:

Te wpisy też mogą Cię zainteresować: