Szykuj nadgarstki. W tej promocji do zegarka Galaxy Watch dorzucają sportową opaskę

Jeśli nie możemy zdecydować się, czy kupić sobie smartwatcha czy smartbanda, nowa promocja Media Expert rozwiązuje ten problem za nas. Do zegarka Galaxy Watch dostaniemy w gratisie opaskę Galaxy Fit E. Będziemy mogli nosić jedno, drugie, albo oba naraz.

Zegarek dla ciebie, smartband w prezencie dla kogoś innego. Albo odwrotnie

Sklep Media Expert ruszył z ciekawą promocją na urządzenia wearable. Do wybranego przez nas smartwatcha Samsunga, dostaniemy dodatkowo opaskę sportową, kompletnie bez opłat.

Kupujemy Galaxy Watch, i dostajemy dodatkowo Galaxy Fit E

W promocji biorą udział trzy wersje zegarka Samsung Galaxy Watch:

Po wybraniu smartwatcha, do formularza z zamówieniem musimy wpisać kod rabatowy P-8598. W ten sposób będziemy mogli wybrać kolor gratisowej opaski Galaxy Fit E.

Promocja potrwa do 15 listopada lub do wyczerpania zapasów. Więcej szczegółów znajdziecie w Regulaminie i na stronie promocji.

Dwa gadżety w cenie jednego

Co prawda Samsung Galaxy Watch nie należy no najnowszych zegarków w ofercie tego producenta (ma już na karku ponad dwa lata), ale jego forma jest ponadczasowa – od smartwatchy z okrągłymi tarczami ta branża uciekać nie zamierza. Na plus należy zaliczyć to, że Samsung zapewnia aktualizacje tego modelu do One UI, czyli interfejsu bardziej zbliżonego do współczesnych smartfonów marki.

Samsung Galaxy Fit E

Z kolei Samsung Galaxy Fit E to raczej podstawowa opaska fitness z niewielkim ekranem 0,74″ PMOLED i pulsometrem, zapewniająca czas działania do 10 dni. Nie wyróżnia się w żaden sposób na tle innych smartbandów, poza faktem, że jest naprawdę niewielka i waży zaledwie 15 g – tyle co nic.