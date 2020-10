Netflix na Androidzie może niedługo wprowadzić opcję odtwarzania dźwięku w tle

Netflix i odtwarzanie dźwięku w tle? W końcu kojarzy nam się on głównie z filmami i serialami, a jak je oglądać bez obrazu? Brzmi jak abstrakcja, jednak wygląda na to, że są osoby, które będą tym zainteresowane.

Aplikacja Netflix na Androida może niedługo otrzymać funkcję odtwarzania dźwięku w tle

No dobrze, odłóżmy wszelkie rozważania na bok. Ma to sens, czy nie ma, nowa funkcja może pojawić się już niedługo. Dowodzi do tego kod, odkryty przez ekipę XDA-Developers w aplikacji Netflix v.7.79.1. Wygląda on następująco:

<string>Save your data by turning off the video and listening to your favorite shows.</string>

<string>New</string>

<string>The video is off, but you can continue listening to your show while you are busy doing other things.</string>

Powyższy kod źródłowy ewidentnie wskazuje na funkcję odtwarzania dźwięku w tle. Miałaby ona sprawić, że możemy słuchać ścieżki dźwiękowej z naszego ulubionego filmu lub serialu, bez skupiania się na obrazie, co ma pozwolić na wykonywanie innych zadań.

Zasadniczo funkcja ta pozwala na słuchanie filmów, seriali czy programów znajdujących się w serwisie Netflix tak, jakbyśmy słuchali podcastów, co pozwala na poświęcenie się rzeczom, które wymagają pełnej uwagi.

Wygląda na to, że Netflix pozwoli oglądać filmy i seriale z samym dźwiękiem

Jeszcze inną rzecz zauważyło XDA-Developers. Funkcja ta mogłaby pomóc w oszczędzaniu pakietu internetu komórkowego, poprzez ograniczenie pobierania obrazu. Dodatkowo wykorzystując nową funkcję można wydłużyć czas pracy na baterii.

Przypomnijmy, że ostatnimi czasy Netflix testuje, lub już wprowadził wiele ciekawych rozwiązań. Niedawno świat obiegła informacja o możliwości darmowego obejrzenia kilku oryginalnych produkcji i to całkiem legalnie. Widzowie do wyboru dostali m.in. „Dwóch papieży”, „Nie otwieraj oczu” czy chociażby pierwszy odcinek „Stranger Things”. Dodatkowo w fazie testów znajdowała się opcja losowego odtwarzania filmów, jednak do końca nie wiadomo, na jakim etapie obecnie się ona znajduje.