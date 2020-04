HBO GO ogłasza zmiany z powodu koronawirusa

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na kolejny serwis streamingowy. HBO GO, wzorem Netflixa, dostosowuje się do obecnej sytuacji.

Gorsza jakość i opóźnione premiery

HBO opublikowało na stronie pomocy technicznej i poinformowało użytkowników za pomocą wiadomości e-mail o planowanych zmianach związanych z działaniem serwisu streamingowego. Po pierwsze, jakość dostępnych materiałów może zostać obniżona.

Ponieważ praca zdalna oraz edukacja domowa są w tym momencie priorytetem, systematycznie kontrolujemy przepustowość naszych łączy, żeby nie obciążać sieci.

Przyznam, że obawiam się tej wiadomości. W końcu, nawet bez jakichkolwiek ograniczeń, HBO GO nie zachwyca jakością materiałów. Widać to szczególnie w porównaniu do Netflixa w topowej wersji 4K.

Po drugie, na ulubione seriale i produkcje HBO fani będą musieli dłużej dłużej. Wiadomość nie powinna być żadnym zaskoczeniem. Obecnie przekładane są premiery wielu seriali czy nawet filmów zapowiadających na największe tegoroczne kinowe hity.

W związku z powiększającym się zagrożeniem COVID-19 prace nad pewnymi produkcjami zostały zawieszone. Dlatego też niektóre odcinki, nowe sezony oraz premiery zostały odwołane lub mogą pojawić się w HBO GO z opóźnieniem.

Inne usługi również zmieniają jakość

Netflix już wcześniej ogłosił, że obniży jakość materiałów dostępnych na platformie. Decyzja była odpowiedzią na wezwanie komisarz Unii Europejskiej, Thierry Breton, która poruszyła problem zwiększonego ruchu w serwisach streamingowych podczas trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, gdy znacznie więcej czasu spędzamy w domach. Dzięki temu, ruch generowany przez Netflixa w sieciach europejskich może zmniejszyć się nawet o 25%, zapewniając jednocześnie wszystkim klientom dobrą jakość usług.

Google także postanowiła odciążyć europejskie sieci, wdrażając odpowiednie zmiany na YouTube. Firma zdecydowała się na zmniejszenie domyślnej rozdzielczości, w której odpalane są filmy. Full HD i wyższe rozdzielczości wciąż są dostępne, ale należy je włączyć ręcznie.

Musimy zaakceptować zmiany

Nie brakuje osób, które są niezadowolone ze zmniejszonej jakości materiałów dostępnych w serwisach streamingowych. Warto jednak tutaj pamiętać, że sieć jest teraz znacznie bardziej obciążona – oglądamy więcej filmów, częściej pracujemy zdalnie, a lekcje w szkołach prowadzone są online. Myślę, że lepiej pogodzić się ze zmianami, które przecież nie będą trwały wiecznie, niż korzystać z przeciążonego internetu, mając problem z załadowaniem filmu.

źródło: HBO

