Karton mleka? Nie, to pierwszy głośnik mobilny CMF

Wywodząca się z rodziny Nothing marka CMF zaprezentowała swój pierwszy głośnik mobilny, a właściwie dwa pierwsze głośniki mobilne. Linię tworzą bowiem dwa modele: mniejszy CMF Speaker S oraz większy CMF Speaker M. Łączy je między innymi charakterystyczny dizajn, przypominający nieco… karton mleka.

Mobilne głośniki CMF w dwóch rozmiarach

CMF Speaker S ma pojedynczy przetwornik pełnozakresowy o średnicy 45 mm i dwie membrany bierne, mające zapewniać przyzwoite basy, choć wypada zauważyć, że pasmo przenoszenia jest dość wąskie: od 70 do 20000 Hz. Moc zestawu wynosi zaś 10 W, co oznacza, że sprawdzi się raczej jako głośnik do odtwarzania muzyki w tle plenerowego pikniku czy podczas robótek na działce, ale niekoniecznie na imprezie.

CMF Speaker M z kolei ma dwudrożną konstrukcję z dedykowanymi przetwornikami wysoko- i niskotonowymi. Całość oferuje pasmo przenoszenia od 60 do 20000 Hz i cechuje się mocą 35 W (RMS). Można zatem liczyć na bogatsze brzmienie i głębsze basy, choć nadal zdecydowanie nie jest to sprzęt dla melomanów.

CMF Speaker S (po lewej) i CMF Speaker M (po prawej) – fot. Nothing

Co jeszcze oferują głośniki CMF Speaker S i CMF Speaker M?

Jeden i drugi głośnik dorzuca do tego sprzętowy algorytm strojenia adaptacyjnego, który optymalizuje brzmienie w czasie rzeczywistym, tryb Ultra Bass wzmacniający niskie tony, funkcję Wide Soundstage poszerzającą scenę dźwiękową oraz cztery ustawienia korektora: zrównoważony, basowy, sopranowy i wokalny. Czas pracy sięga zaś 18 godzin (przy głośności ustawionej na 50%).

CMF Speaker S – fot. Nothing

W obu przypadkach producent postawił na porty USB-C i łączność Bluetooth 6.0 oraz szybkie parowanie przez NFC i możliwość połączenia z dwoma urządzeniami naraz. Całość uzupełnia zaś tryb imprezowy oparty na technologii Auracast.

Do sterowania urządzeniami można wykorzystać aplikację Nothing X, ale co nieco da się zrobić bezpośrednio na głośniku, korzystając z przycisków i pokrętła. Skoro już o konstrukcji mowa, wspomnę od razu, że oba modele cechują się odpornością na pył i wodę w stopniu IP68.

CMF Speaker M – fot. Nothing

Ile kosztują pierwsze mobilne głośniki CMF?

Oba głośniki są już dostępne w sprzedaży w Polsce i w obu przypadkach do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: biała, ciemnoszara, pomarańczowa i turkusowa. Mniejszy CMF Speaker S kosztuje 279 złotych, a za większy CMF Speaker M trzeba zapłacić 449 złotych.