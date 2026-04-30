Sony chce ochronić Twoje słuchawki – i dodać kilka punktów do prestiżu

Etui na smartfony to pomysł znany od lat – w końcu nic tak nie chroni sprzętu przed utratą wartości jak dedykowana ochrona obudowy przed rysami i uszkodzeniami. Jeżeli chcecie również chronić swoje flagowe słuchawki Sony, producent ma dla Was coś idealnego.

Sony WF-1000XM6 to kolejne dokanałowe „tysiączki”

Słuchawki WF-1000XM6 zadebiutowały w lustym 2026 roku. Jest to model zastępujący po dwóch latach poprzednią generację bezprzewodowych dokanałowych słuchawek TWS – WF-1000XM5. Oprócz nowego wyglądu, charakteryzują się jeszcze lepszym system redukcji szumów oraz nowym układem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku w 32-bitowej jakości. Zastosowano również nowe przetworniki dynamiczne czy dodano nowszy, bardziej precyzyjny korektor do dedykowanej aplikacji Sony Sound Connect.

Co do wspomnianej wcześniej urody, część osób korzystających z zestawu zauważyła, że choć nowe etui, pełniące również funkcję ładowarki, miało umożliwić łatwiejszą obsługę jedną ręką, to gumowana plastikowa powierzchnia i tak ma w sobie pewną dozę „śliskości” utrudniającą łatwą obsługę.

Sony WF-1000XM6 (źródło: Sony)

Eleganckie etui na Twoje etui

Chcąc temu poniekąd zaradzić, Sony zaprezentowało dedykowaną osłonę na etui do słuchawek WF-1000XM6. Zastosowana wegańska skóra ma chronić zarówno zewnętrzną powierzchnię, jak i krawędzie etui, a jej porowatość pomaga w jednoręcznej obsłudze. Co więcej, wykonano je w kolorze czarnym i jasnoszarym – dzięki temu całość idealnie komponuje się z dostępnymi odcieniami słuchawek.

Obecnie produkt nie jest dostępny na oficjalnej stronie producenta, jednak obecność karty produktu zdradza, że akcesorium powinno trafić wkrótce do sprzedaży. Cena za granicą została ustalona na 39,99 dolarów. Oznacza to, że etui powinno kosztować w Polsce ok. 149-199 złotych.

Osłona etui Sony WF-1000XM6 (źródło: Sony)

Sony zamyka aplikację dla muzyków

Są też jednak i złe wieści z obozu Japończyków. Aplikacja Sony Music Pro, która służyła do obróbki nagrań muzycznych, zostanie zamknięta. Oprogramowanie umożliwiało redukcję szumów na ścieżkach, studyjne dostrajanie czy usuwanie efektu reverb. Firma nie podaje powodu zakończenia wsparcia dla narzędzia.

Zgodnie z informacjami na karcie aplikacji w sklepie Google Play, 27 lipca 2026 zakończy się możliwość dokonywania nowych zakupów i odnowień subskrypcji. 26 sierpnia zostanie zakończone wsparcie dla płatnej usługi, a pełne zamknięcie planowane jest na 27 października 2026 roku.

Do tego czasu Sony sugeruje wyeksportowanie wszystkich danych audio i wideo z Waszych projektów.