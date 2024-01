Nawigacja NAVITEL uaktualnia swoje mapy. Co się zmieniło?

Jeśli na co dzień korzystasz z nawigacji NAVITEL, to ta informacja z pewnością Cię ucieszy. Firma poinformowała, że wprowadza globalną aktualizację dla wszystkich swoich map obejmujących Europę, Amerykę i Azję. Co się zmieniło?

Duża aktualizacja nawigacji NAVITEL

Marka NAVITEL to dostawca rozwiązań związanych z elektroniką samochodową oraz nawigacją. Mapy firmy są dostępne nie tylko w aplikacji na urządzenia Android, czy iOS, ale także na dedykowanych urządzeniach. Firma w swojej ofercie ma zarówno nawigacja samochodowe, motocyklowe, jak i takie nietypowe sprzęty jak tablety nawigacyjne.

W aplikacji NAVITEL NAVIGATOR zostały zaktualizowane mapy Europy, Ameryki i Azji. Zmiany obejmują najnowsze informacje o infrastrukturze mieszkaniowej i przemysłowej w miastach i na osiedlach, z możliwością wyszukiwania adresów. Sieć drogowa została ulepszona poprzez dodanie nowych ulic i dróg, uwzględniając informacje takie jak kierunek ruchu, skrzyżowania, ronda i inne kluczowe dla kierowców informacje. W wersji map z trzeciego kwartału 2023 wprowadzono również aktualizacje dotyczące fotoradarów, ograniczeń ruchu oraz zmian w lokalizacjach znaków drogowych.

Firma zaczynała od dostarczania wysokiej jakości map na urządzenia mobilne, dlatego cykliczne wydawanie aktualizacji map jest dla nas priorytetem. Szczycimy się darmową, nieograniczoną czasowo aktualizacją dla wszystkich naszych klientów. Korzystamy z własnego działu kartograficznego, który opracowuje mapy dla 65 krajów na 3 kontynentach. Wszystkich użytkowników aplikacji NAVITEL NAVIGATOR zapraszamy do pobrania najnowszej aktualizacji. Tobiasz Jankowski – CEO NAVITEL EUROPE

Co się zmieniło?

Po najnowszej aktualizacji, mapa w aplikacji zawiera w sumie 18618234 km sieci drogowej, 13330980 punktów POI, obejmując 1822339 miast i miejscowości. Wśród nich, dla 358172 możliwe jest dokładne przeglądanie dróg i wyszukiwanie konkretnych adresów. Ogółem dostępnych jest 372634335 unikatowych adresów. Jeśli chodzi o nasz kraj to w nawigacji NAVITEL dostępnych jest 764328 km dróg i 250402 POI.

Aktualizacja map jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz nowszymi wersjami aplikacji. Trzeba przyznać, że w erze ogólnodostępnych i darmowych Map Google, chwalenie się możliwością wyszukiwania konkretnych adresów brzmi zabawnie, jednak apka NAVITEL cieszy się na świecie sporą popularnością, ponieważ na urządzenia z Androidem pobrano ją ponad 10 mln razy.