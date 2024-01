Świętujemy z OPPO! Pad Neo debiutuje w Polsce, a my z tej okazji zieleniejemy

Lokowanie produktu

Styczeń 2019 roku to dla wielu z nas miesiąc, jak każdy inny. Dla fanów technologii jest to jednak ważny element historii – właśnie wtedy w Polsce zadebiutowało OPPO. W rocznicę tak ładnego jubileuszu OPPO wprowadza dziś do naszego kraju nowy tablet – OPPO Pad Neo.

Kupując go do 18 lutego br., w prezencie otrzymamy smartwatch OPPO Band 2 oraz słuchawki OPPO Enco Buds2. Ale to nie wszystko – z racji swoich 5-tych urodzin w Polsce marka przygotowała też promocję na inne produkty.

Zacznijmy od wspominek!

Choć OPPO jest producentem znanym nam w Polsce głównie ze smartfonów, to jego początki były zgoła odmienne – marka startowała w 2004 roku na rynku audio, z odtwarzaczami CD, DVD i wzmacniaczami. Mój pierwszy kontakt z OPPO dotyczył jednak smartfonów i, raczej się nie zdziwię, jeśli powiecie, że Wasz też.

A pierwszym smartfonem OPPO, z którym miałam styczność przez dłuższy czas niż kilka chwil na stoisku marki na targach technologicznych (a było to na kilka miesięcy przed wejściem OPPO do Polski), był OPPO RX17 Pro. Bardzo ładny telefon, charakteryzujący się błyskawicznym, jak na tamte czasy, czasem ładowania – 39 minut pod koniec 2018 roku to było COŚ. Mając takiego asa w rękawie, szkoda go było nie wykorzystać.

Zresztą, z OPPO od początku ich obecności na polskim rynku mam same fajne wspomnienia. Gdy marka debiutowała w naszym kraju czy też chwilę później, mój narzeczony stał się nawet przez moment jej fanbojem – chciał mieć smartfon, smartwatch, później kolejny smartfon i kolejny smartwatch… i tak w kółko.

Aktualnie na co dzień ze smartfonów OPPO korzystają obaj moi bracia. Jeden ma Find X5 Pro, drugi – do czego przyłożyłam rękę – Reno7. I nie ma w tym nic dziwnego, bo rozpoznawalność marki w Polsce, jak wynika z przekazanych przez OPPO informacji, jest na poziomie 70%.

Ma na to wpływ z całą pewnością stopniowe rozszerzanie oferty OPPO. Z każdym kolejnym rokiem marka rozwijała portfolio produktowe o nowe kategorie, wchodząc w świat audio z serią OPPO Enco, zegarkami, opaskami czy wreszcie tabletami. Pamiętacie, że to właśnie w dniu polskiej premiery pierwszego tabletu OPPO Tabletowo stało się zielone jak dziś? :)

Co się stało?! Dlaczego Tabletowo jest zielone?!

To już taka nasza mała tradycja. Jeśli uważnie śledzicie to, co dzieje się na Tabletowo, powinniście kojarzyć, że gdy tylko w Polsce debiutuje nowy tablet OPPO, portal zmienia swe barwy, ogłaszając w ten sposób światu tabletową nowinę. Dziś, jak już wspomniałam we wstępie, ma swoją premierę w Polsce tablet OPPO Pad Neo. Czas na kilka słów na jego temat.

Ostatnim tabletem OPPO, który przeszedł przez nasze ręce, był wyceniony premierowo na 2999 złotych OPPO Pad 2. Dziś będzie mowa o sporo tańszym modelu, który jednak ma argumenty, by próbować przekonać Was do siebie. Zwłaszcza… LTE! A, sami przyznajcie, ostatnio dodawanie modułów sieci komórkowej do tabletów nie jest zbyt powszechne.

OPPO Pad Neo przede wszystkim bardzo dobrze wygląda – i nie mam tu wyłącznie tyłu obudowy, która jest w większej części matowa, w mniejszej błyszcząca, ale także przodu. Front tabletu to 11,4-calowy wyświetlacz, otoczony dość ramkami, za które wygodnie trzyma się urządzenie – stosunek ekranu do całej powierzchni wynosi 86,4%.

Skoro już o wyświetlaczu wspomniałam, jego rozdzielczość to 2408×1720 pikseli, proporcje 7:5, a częstotliwość odświeżania – 90 Hz. Trochę szkoda, że to nie AMOLED, ale w tej półce cenowej wśród tabletów nie jest to wcale popularna cecha.

Jako że tablety to w głównej mierze urządzenia multimedialne, warto odnotować obecność czterech głośników z Dolby Atmos. Akumulator ma pojemność 8000 mAh (obsługuje szybkie ładowanie SUPERVOOC 33 W), pamięci wewnętrznej jest 128 GB (przy czym można ją rozszerzyć dzięki slotowi kart microSD), a za działanie odpowiada duet w postaci procesora MediaTek Helio G99 z systemem Android 13 z ColorOS 13.2.

To wszystko (i nieco więcej) w cenie wynoszącej 1299 złotych za wariant WI-FI oraz 1499 złotych za wariant LTE. A, co ważne, decydując się na zakup OPPO Pad Neo do 18 lutego br. w zestawie otrzymamy smartwatch OPPO Band 2 oraz słuchawki OPPO Enco Buds2. Trzy urządzenia w cenie jednego – prawda, że brzmi dobrze?

Jeśli jesteście ciekawi, jak OPPO Pad Neo sprawdza się w codziennym użytkowaniu, mam dobre wieści – egzemplarz testowy jest już w naszych rękach i zabieramy się za testy! Oznacza to, że niebawem na łamach Tabletowo możecie spodziewać się jego recenzji. Tymczasem – jeśli macie jakieś pytania na jego temat – zapraszam do sekcji komentarzy.

Promocja na 5-te urodziny OPPO w Polsce

Jubileusz obecności na polskim rynku to doskonała okazja, by celebrować to wydarzenie startując z fajną promocją. Od dzisiaj, przez cały miesiąc, dokładnie do 18 lutego, możecie kupić wybrany sprzęt OPPO w obniżonych cenach.

Poza promocją na tablet OPPO Pad Neo w zestawie z akcesoriami, w ramach akcji urodzinowej możecie liczyć na obniżki cen urządzeń z serii OPPO Reno, OPPO A i OPPO Enco. Taniej możecie kupić między innymi takie modele, jak OPPO Reno10 Pro 5G czy wersję podstawową OPPO Reno10 5G. Do tego tańsze modele: A78, A58, A57s czy A38, jak również słuchawki: Enco Air3 Pro, Enco Air3, Enco Buds2 i Enco X.

Teraz już sami możecie zweryfikować (choćby tutaj), jakich obniżek doczekały się wymienione wyżej urządzenia.

