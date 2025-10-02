Najwydajniejszy smartfon świata. Jest nowy lider rankingu

W sieci pojawiła się nowa odsłona comiesięcznego rankingu najwydajniejszych smartfonów na świecie według AnTuTu. Na jego szczycie zameldował się nowy lider i trudno nazwać to zaskoczeniem.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 zdobywa podium rankingu AnTuTu we wrześniu

Ten scenariusz nie był trudny do przewidzenia. Ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem, ułożony według wyników osiąganych w benchmarku AnTuTu, ma nowego lidera, a właściwie liderów. We wrześniu na szczyt zestawienia wdarły się pierwsze modele wyposażone w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, osiągający taktowanie 4,6 GHz.

Mowa o smartfonach Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro oraz Xiaomi 17, które zostały zaprezentowane 25 września 2025 roku. Właśnie w takiej kolejności uplasowały się na podium wrześniowego zestawienia AnTuTu.

Oto aktualnie najlepsze smartfony z Androidem

Nie tylko ze względu na to podium Qualcomm może mówić o dominacji. Spośród pozostałych siedmiu miejsc w TOP 10 aż sześć zajmują smartfony wyposażone w jego flagowy chipset poprzedniej generacji, a więc Snapdragon 8 Elite z 2024 roku. To odpowiednio: Iqoo Neo 10 Pro+, Vivo X200 Ultra, Redmagic 10S Pro+, Oppo Find X8 Ultra (Satellite Comunication Edition), Honor GT Pro oraz Redmi K80 Pro.

Jedynie na dziewiątym miejscu znalazł się smartfon Vivo X200s, wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9400+. Tajwański producent chipsetów może się jednak odkuć w najbliższej przyszłości, bo już niebawem na rynku powinny pojawić się pierwsze smartfony z zapowiedzianym we wrześniu procesorem Dimensity 9500, który stanowi spory krok naprzód względem układu Dimensity 9400+.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem we wrześniu 2025 (źródło: AnTuTu)

Królowie średniej i wysokiej półki

Jak zwykle – poza flagowcami – AnTuTu opublikowało także ranking najwydajniejszych smartfonów ze średniej i wysokiej półki. W tym segmencie zdecydowanie króluje MediaTek. Ba, zdominował całe zestawienie, nie pozostawiając choćby jednego slotu firmie Qualcomm.

Absolutnym liderem okazał się model Redmi Turbo 4 z procesorem MediaTek Dimensity 8400-Ultra, a podium uzupełniają Iqoo Z10 Turbo z Dimensity 8400 oraz Oppo Reno 14 Pro z Dimensity 8450.

Kolejne miejsca zajmują: Realme Neo 7 SE (Dimensity 8400-Max), Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra), Oppo Reno 14 (Dimensity 8350), Oppo Reno 13 Pro (Dimensity 8300-Ultra), Oppo K13 Turbo 5G (Dimensity 8450), Motorola Edge 60 Pro (Dimensity 8350) oraz Oppo Reno 13 (Dimensity 8300-Ultra).

Najwydajniejsze smartfony ze średniej i wysokiej półki we wrześniu 2025 (źródło: AnTuTu)

A jakie są najwydajniejsze tablety z Androidem na rynku?

Trzecie zestawienie – klasycznie – obejmuje najwydajniejsze tablety z Androidem. Tutaj panuje już zdecydowanie większa różnorodność. O ile podium zdominował Qualcomm ze swoim Snapdragonem 8 Elite (mają go na pokładzie Redmagic Gaming Tablet 3 Pro, Lenovo Tablet Y700 oraz Xiaomi Pad 8 Pro), to w rankingu znalazło się także miejsce dla czterech modeli z chipsetami spod znaku MediaTek Dimensity oraz dwóch urządzeń Xiaomi z autorskim układem Xring O1.

Najwydajniejsze tablety z Androidem we wrześniu 2025 (źródło: AnTuTu)

Jeśli chodzi o wrześniowe zestawienia, to by było na tyle. Czekam na pierwsze urządzenia z procesorem Dimensity 9500 i kolejne modele wyposażone w topowego Snapdragona. Ciekawe jak wypadną w bezpośredniej rywalizacji ze sobą.