Zastanów się, zanim z tego skorzystasz. Inaczej możesz pożałować

Jeżeli korzystasz na co dzień z Facebooka, Messengera, Instagrama lub/i WhatsAppa, ta wiadomość Cię dotyczy. Właściciel wymienionych platform przekazał bowiem bardzo ważną wiadomość, której nie można zignorować. W końcu chodzi – jak zawsze – o Twoje dane i Twoją prywatność.

Meta będzie zbierać jeszcze więcej informacji o użytkownikach Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa

Meta postanowiła jeszcze bardziej wykorzystać potencjał Meta AI, która jest dostępna w Polsce od marca 2025 roku. To ogromne źródło danych, ponieważ – jak podają Amerykanie – używa jej miesięcznie ponad miliard użytkowników. Najwyraźniej gigant doszedł do wniosku, że szkoda by było zmarnować taką szansę.

Meta już teraz używa Meta AI i innych funkcji, bazujących na sztucznej inteligencji, do ulepszania swoich platform, aby ich użytkownicy byli bardziej zadowoleni. Firma pójdzie jednak o krok dalej – zapowiedziała, że zacznie wykorzystywać interakcje użytkowników z Meta AI w celu lepszego dostosowania zawartości (w tym postów i rolek) oraz dopasowania reklam.

Amerykanie zaczną wysyłać powiadomienia z informacją na ten temat od 7 października 2025 roku, natomiast używanie dodatkowych danych do personalizacji zawartości i reklam, pozyskanych poprzez wykorzystanie AI przez użytkowników, praktykowane będzie od 16 grudnia 2025 roku.

Interakcje użytkowników z Meta AI będą wykorzystywane do personalizacji zawartości i reklam na Facebooku i Instagramie (źródło: Meta)

Analiza sposobu korzystania jest podstawą do personalizacji wyświetlanej zawartości na Facebooku i Instagramie, jednak dane, pozyskane z Meta AI, mają sprawić, że użytkownicy będą widzieć na swoich ekranach więcej tego, co im się podoba lub ich interesuje.

Jeżeli, przykładowo, użytkownik porozmawia z Meta AI o wspinaczce górskiej, później zobaczy na Facebooku czy Instagramie więcej rekomendacji grup, postów oraz reklam, związanych z tą tematyką. Niektóre tematy zostały jednak wykluczone – nie będą one wykorzystywane do personalizacji reklam. Na tej liście znajdują się m.in. kwestie związane z religią, poglądami politycznymi, zdrowiem i orientacją seksualną.

Nie chcesz, żeby Meta używała Twoich danych z Meta AI do personalizacji zawartości?

Amerykański gigant wykorzysta dane zebrane na wszystkich platformach, których użytkownicy mogą korzystać z Meta AI. Jeśli ktoś ma połączone konta na różnych platformach w ramach jednego Centrum kont, dane – przykładowo – zebrane na Facebooku mogą zostać wykorzystane do personalizacji zawartości i reklam na Instagramie (i na odwrót). Meta wykorzysta również głosową interakcję z Meta AI, aczkolwiek zastrzega, że mikrofon aktywuje się tylko wtedy, gdy ktoś zechce skorzystać z funkcji AI.

Użytkownicy najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie mogą ograniczyć ilość zbieranych danych na ich temat – na Tabletowo.pl znajdziecie poradnik, jak chronić swoją prywatność na Facebooku i Instagramie. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest jednak po prostu niekorzystanie z Meta AI, ponieważ nie da się jej wyłączyć. Dzięki temu nie przekażecie jeszcze większej ilości danych amerykańskiej firmie.

Jeśli natomiast wolisz poświęcić swoją prywatność, aby widzieć lepsze rekomendacje i bardziej dopasowane reklamy (do czego masz pełne prawo) – nie musisz nic robić.