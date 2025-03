Robisz zdjęcie posiłku i AI liczy kalorie. Nowa funkcja w polskiej aplikacji

Aktualnie najpowszechniejszym sposobem liczenia kalorii w posiłku jest ważenie każdego składnika i sprawdzanie w internecie, ile ma kalorii w 100 gramach. Polska aplikacja Fitatu dodała nową funkcję, wykorzystującą AI, która znacznie ułatwi liczenie kalorii w posiłkach.

AI w aplikacji Fitatu policzy kalorie w posiłku

Liczenie kalorii w każdym posiłku to szczególnie dla początkujących żmudny i zniechęcający proces. Z czasem staje się to łatwiejsze i niektórym nie sprawia to problemu, lecz dla dużej części osób jest to czasochłonne i demotywujące. Dzięki wdrożeniu AI w aplikacji Fitatu ręczne liczenie kalorii ma odejść w niepamięć.

Według twórców programu zaawansowany algorytm AI w ciągu kilku sekund identyfikuje składniki oraz przedstawia szczegółowe dane dotyczące ich kaloryczności i wartości odżywczych. Naturalnie istnieje możliwość edycji – można zmienić gramaturę i zmodyfikować poszczególne elementy dania, ponieważ może się zdarzyć, że sztuczna inteligencja się pomyli (co – niestety – na dziś jest zupełnie naturalne). AI w aplikacji ma się jednak uczyć, dzięki czemu z czasem będzie dokładniejsza i mniej omylna.

Nowa funkcja w aplikacji Fitatu – szacowanie liczby kalorii na podstawie zdjęcia posiłku (źródło: Fitatu)

Nowa funkcja w Fitatu ma jednak przydać się nie tylko w przypadku samodzielnie przygotowywanych posiłków – rozpozna również marki widoczne na opakowaniach i konkretne produkty, więc przykładowo wyświetli informacje na temat wartości odżywczych po zeskanowaniu batona czy napoju.

Funkcja liczenia kalorii ze zdjęcia w aplikacji Fitatu nie jest darmowa

Funkcja liczenia kalorii ze zdjęcia jest dostępna po wykupieniu subskrypcji Premium+AI, która kosztuje 49,99 złotych przy płatności miesięcznej lub 169,99 złotych przy płatności za rok z góry. Można też zapłacić jednorazowo za miesiąc (64,99 złotych) lub rok (189,99 złotych).

Cena planu Premium+AI (źródło: Fitatu)

Na dodatek można z niej skorzystać tylko 21 razy w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli). Na stronie widnieje informacja, że jest to spowodowane faktem, iż funkcja liczenia kalorii ze zdjęcia „wymaga ogromnej mocy obliczeniowej”, dlatego zdecydowano się wprowadzić ww. limit.

Skąd aplikacja Fitatu czerpie informacje na temat wartości odżywczych w posiłkach?

Funkcja, wykorzystująca sztuczną inteligencję, czerpie informacje na temat wartości odżywczych z autorskiej bazy potraw i produktów (która – jak przekonuje Marcin Budziński, CTO Fitatu – jest najbogatsza na polskim rynku).

Ponadto, w przeciwieństwie do większości kalkulatorów AI, Fitatu wykorzystuje precyzyjne, zweryfikowane dane zebrane przez ekspertów. Na dodatek, jak już zostało wspomniane, w miarę upływu czasu ma się uczyć i doskonalić, aby dostarczać coraz dokładniejsze szacunki. W początkowej fazie zaleca się zatem weryfikację podawanych informacji.

Aplikacja Fitatu ma ponad 1,5 mln aktywnych użytkowników, w związku z czym można się spodziewać, że AI będzie całkiem szybko się uczyła i zapewniała coraz lepsze wyniki. Program można pobrać na Androida ze Sklepu Google Play i na iPhone’y z Apple App Store.