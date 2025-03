Liczenie kalorii w końcu nie będzie udręką? Sprawdziłem przełomowe Fitatu AI

Artykuł sponsorowany

Jestem osobą, która z Fitatu korzystała wiele razy i… ostatecznie się od niego odbijała przez własne lenistwo. Wiem, że nie jestem w tym sam. Z tym większą radością powitałem nowość w Fitatu, która sprawiła, że chętnie wróciłem do apki. Wszystko dzięki temu, że wyręcza mnie w tym, co dotychczas stanowiło problem.

Podejść do liczenia kalorii z Fitatu miałem już kilka. Zawsze zaczynało się ambitnie – pobierałem aplikację, przez pierwsze dni skrupulatnie wpisywałem każdy składnik, a potem… zaczynałem oszukiwać. Najpierw nie dodałem kawałka sera do kanapki, potem „zapomniałem” o wieczornej przekąsce, a w końcu odinstalowałem aplikację, bo zwyczajnie nie chciało mi się ręcznie wpisywać wszystkiego, co jem. Problemem nie były gotowe produkty – te łatwo skanowałem kodem kreskowym. Ale wyjście ze znajomymi na miasto czy gotowanie w domu? Pilnowanie każdej kalorii było uciążliwe.

Tutaj „cały na biało” wchodzi plan Fitatu Premium+AI (kosztujący aktualnie 169,99 złotych / rok), który pozwala oszacować kalorie i makroskładniki ze zdjęcia. I to wydaje się strzałem w dziesiątkę! Czy rzeczywiście działa? Sprawdziłem na własnym talerzu.

Zdjęcie zamiast liczenia – w końcu!

Liczenie kalorii zawsze miało jedną zasadniczą wadę – było czasochłonne. Ktoś, kto je głównie gotowe produkty, miał łatwiej – już od dawna w Fitatu mógł skanować kody kreskowe. Ale jeśli codziennie wychodzisz na lunch na miasto lub gotujesz coś od podstaw, zaczyna się problem. Bo jak szybko oszacować ile kalorii ma porcja spaghetti albo zupa, zwłaszcza w przypadku, gdy nie robiłeś tych dań sam?

Fitatu rozwiązuje ten problem w bardzo prosty sposób – robisz zdjęcie posiłku, a aplikacja sama podpowiada, co na nim widzi i ile to ma kalorii. Sztuczna inteligencja analizuje obraz i dopasowuje składniki do swojej obszernej bazy danych produktów. To wszystko dostępne jest w planie Fitatu Premium+AI.

Korzystanie z Fitatu AI jest banalnie proste. Na głównym ekranie aplikacji, tam gdzie wybierasz posiłek do dodania, obok każdego z nich znajduje się ikona aparatu z napisem AI. To właśnie ten przycisk uruchamia funkcję skanowania jedzenia.

Po jego kliknięciu wystarczy skierować aparat na talerz, wykadrować zdjęcie i zrobić fotografię posiłku. Po kilku sekundach analizy aplikacja wyświetla wyniki – na ekranie pojawia się Twoje danie, rozpisane na składniki wraz z szacowaną wagą i wartością odżywczą.

Sztuczna inteligencja radzi sobie zaskakująco dobrze, nawet jeśli potrawa nie wygląda jak wyjęta z książki kucharskiej. Oczywiście, zdarzają się drobne pomyłki – na przykład u mnie kotlet de volaille został rozpoznany jako filet z dorsza w panierce. Jeśli AI się pomyli, bo zdjęcie nie było wystarczająco wyraźne lub zdjęcie zostało wykonane w taki sposób, że trudno było precyzyjnie oszacować co to za posiłek (a zdarza się to właściwie tylko przy bardziej skomplikowanych daniach), możesz ręcznie poprawić składniki i ich ilość.

Najbardziej funkcję szacowania kalorii ze zdjęć docenią osoby, które częściej lub rzadziej wychodzą jeść na mieście – brak informacji na temat kaloryczności dań w karcie to udręka dla osób mających konkretne cele związane z chudnięciem, utrzymaniem wagi czy przybieraniem. To eliminuje problem „nie wiem, ile kalorii miała ta pizza, więc wpiszę cokolwiek i udam, że się zgadza”. Podobnie zresztą na rodzinnych spotkaniach – dzięki Fitatu szybko oszacujemy, ile kcal ma przepyszny rosół babci czy schabowy z ziemniaczkami i mizerią ;).

Kluczową przewagą Fitatu jest integracja AI z własną bazą produktów. Większość konkurencyjnych aplikacji korzysta z ogólnodostępnych danych USDA lub wprowadzanych przez użytkowników, co prowadzi do błędów – np. awokado może mieć od 160 do 250 kcal w zależności od źródła. Fitatu AI minimalizuje te rozbieżności, ponieważ każdy produkt w bazie jest weryfikowany przez dietetyków.

Nie tylko AI – Fitatu Premium ma masę przydatnych funkcji

Funkcja szacowania kalorii ze zdjęć to świetna nowość, ale warto wiedzieć, że pakiet Fitatu Premium+AI zawiera w sobie wszystkie narzędzia, które oferuje pakiet Fitatu Premium. Dzięki temu liczenie kalorii na co dzień staje się jeszcze prostsze. Wśród nich jest skanowanie kodów kreskowych z jedną z najbardziej obszernych baz produktów na rynku (dostępne również w wersji darmowej) czy dostęp do ponad 2000 przepisów, które można dodać do swojego jadłospisu jednym kliknięciem, dzięki czemu Fitatu to już nie tylko śledzenie kalorii, ale także konkretna pomoc w codziennym odżywianiu.

Liczenie kalorii to jedno, ale równie ważne jest śledzenie aktywności fizycznej. Aplikacja pozwala na integrację z Google Fit, Apple Health i innymi popularnymi aplikacjami fitness, co oznacza, że automatycznie uwzględnia spalone kalorie. Dzięki temu masz pełniejszy obraz swojego bilansu energetycznego – wiesz nie tylko, ile kalorii zjadłeś, ale także ile udało Ci się spalić podczas treningu czy nawet codziennej aktywności.

Jedną z największych zalet wersji Premium jest również brak reklam, co znacząco poprawia komfort korzystania z aplikacji. Nie musisz przerywać dodawania posiłków, żeby zamknąć wyskakujące okienko z promocją cateringu czy suplementów.

Łącząc szacowanie kalorii ze zdjęć, skanowanie kodów kreskowych, gotowe plany żywieniowe i synchronizację z aplikacjami fitness, Fitatu staje się nie tylko aplikacją do liczenia kalorii, ale kompletnym narzędziem do zarządzania dietą i aktywnością fizyczną.

Czy warto? Sprawdź sam!

Kiedyś liczenie kalorii było jak robienie raportów księgowych. Wymagało dokładnego notowania każdego składnika, co było po prostu męczące. Dzięki Fitatu Premium+AI wystarczy zrobić zdjęcie i gotowe. To naprawdę duży krok w stronę wygodnego kontrolowania diety.

Ale co ja Cię będę przekonywać, że to sensowne rozwiązanie – sprawdź sam! Fitatu przewidziało dla Czytelników Tabletowo kod rabatowy, obniżający cenę rocznego pakietu Fitatu+AI o 15%.

REGULAMIN WYKORZYSTANIA KODU ZNIŻKOWEGO FITATU

1. Kod zniżkowy TABLETOWO upoważnia do 15% dodatkowego rabatu na roczne plany Fitatu® Premium+AI, zarówno na subskrypcję odnawialną co rok oraz na jednorazowy dostęp roczny.

2. Kod zniżkowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie planu przez stronę www.fitatu.com. Po opłaceniu, plan jest aktywny również w aplikacji.

3. Kodu nie można łączyć z innymi kodami rabatowymi.

4. Kod działa również przy przejściu z planu Fitatu® Premium zakupionego na stronie fitatu.com na Fitatu® Premium+AI.

5. Kod łączy się z promocjami.

6. Ważność kodu (ostateczna data aktywacji): 30.04.2025.

Jak aktywować kod?

1. Zarejestruj się lub zaloguj, jeśli już masz konto na fitatu.com lub w aplikacji.

2. Wejdź w cennik: https://www.fitatu.com/app/order-and-payment i wybierz plan subskrypcji rocznej lub jednorazowy dostęp roczny Fitatu® Premium+AI.

3. Wpisz otrzymany kod, a ceny obniżą się automatycznie.

4. Opłać zakup.

5. Po opłaceniu Twój pakiet Fitatu® Premium+AI będzie aktywny na stronie fitatu.com oraz w aplikacji Fitatu – wystarczy, że zalogujesz się w niej na maila podanego na stronie podczas zakupu.

6. W razie pytań pisz: [email protected]

Materiał powstał na zlecenie Fitatu