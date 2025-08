Telegram powoli zamienia się w serwis społecznościowy. Co nowego?

Popularny komunikator wprowadza największą od lat aktualizację, która zbliża go do platform społecznościowych. Globalne wyszukiwanie postów, albumy z Relacji, kolekcje prezentów i system ocen profili to tylko część nowości, które właśnie trafiły do użytkowników.

Sporo zmian na Telegramie

Telegram udostępnił globalne wyszukiwanie publicznych postów, które na razie dostępne jest dla subskrybentów Premium. Dzięki nowej zakładce „Posty” można w jednym miejscu przeszukiwać wiadomości z publicznych kanałów, co znacząco ułatwia odnajdywanie potrzebnych informacji. To funkcja, która może sprawić, że Telegram stanie się nie tylko komunikatorem, ale również narzędziem do odkrywania treści podobnym do platform społecznościowych.

Kolejną nowością są albumy z Relacjami (czyli Telegram Stories). Użytkownicy mogą teraz grupować swoje relacje w tematyczne zbiory, na przykład z podróży czy wydarzeń rodzinnych, a to naprawdę bardzo przypomina wyróżnione Stories na Instagramie. Co więcej, administratorzy kanałów mogą wykorzystywać tę funkcję do prezentowania produktów czy tworzenia serii treści dla swoich odbiorców.

Aktualizacja wprowadza także kolekcje prezentów. Użytkownicy mogą je teraz porządkować według motywów, rzadkości czy dowolnych kryteriów. Pojedynczy prezent może znaleźć się w kilku kolekcjach jednocześnie, a specjalne filtry pozwalają łatwo przeglądać zbiory.

System oceny profili. Jak to działa?

Telegram wprowadza również system ocen profili oparty na transakcjach dokonywanych przy użyciu Telegram Stars, czyli wirtualnej waluty platformy. Ocena jest wyrażana w formie odznaki widocznej na profilu i ma ułatwiać twórcom oraz administratorom kanałów ocenę wiarygodności użytkowników.

Mechanizm jest tutaj prostu i oparty na pieniądzach. Zakupy prezentów czy finansowanie postów podnoszą ocenę, natomiast zwroty lub zamiana prezentów na gwiazdki ją obniżają.

Wśród nowości znajdziemy również miniaplikację @BotFather, która pozwala twórcom botów na wygodne zarządzanie nimi bezpośrednio w Telegramie. Można dzięki niej edytować ustawienia, dodawać ikony, a nawet tworzyć pełnoekranowe miniaplikacje wspierające subskrypcje czy funkcje lokalizacyjne.

Telegram zapowiedział także wprowadzenie limitowanych prezentów dostępnych wyłącznie dla użytkowników Premium, które mają być sprzedawane w ograniczonych ilościach.

Aktualizacja dostępna jest już w wersji 11.14.0 na Androida i iOS.