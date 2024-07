Jaki klimatyzator przenośny kupić? Tani i dobry sposób na ulgę w upały

Upały nie dają wytchnienia. Nie dziwią zatem pytania o najlepszy klimatyzator przenośny. To relatywnie niedrogie, a przy tym nieinwazyjne rozwiązanie, które może przynieść choć trochę ulgi, gdy temperatura na zewnątrz przekracza akceptowalne poziomy. Tutaj znajdziesz odpowiedź, której szukasz.

Jaki klimatyzator przenośny wybrać, by przynieść sobie ulgę?

Klimatyzator przenośny nie jest ani najtańszym, ani najbardziej efektywnym urządzeniem do obniżania temperatury w mieszkaniu. Stanowi jednak dobry kompromis dla osób, które chcą przynieść sobie ulgę w upalne dni (i noce), ale z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na pełnoprawny klimatyzator typu split.

W tym rankingu polecam 8 klimatyzatorów przenośnych dostosowanych do różnych potrzeb. Ceny poszczególnych modeli rozpoczynają się od niespełna 1000 złotych i sięgają 5000 złotych. Wierzę, że dzięki temu każdemu uda się znaleźć coś dobrego dla siebie. Zanim przejdę do ich opisów przedstawiam krótką listę urządzeń i najważniejsze informacje na ich temat…

Najlepszy klimatyzator przenośny – ranking 2024:

Ravanson PM-7500S – najlepszy klimatyzator do 1000 złotych

– najlepszy klimatyzator do 1000 złotych Mesko MS 7854 – dobry klimatyzator przenośny za nieduże pieniądze

– dobry klimatyzator przenośny za nieduże pieniądze Sharp UL-C10EA – efektywny (także energetycznie) klimatyzator

– efektywny (także energetycznie) klimatyzator Volteno VO2904 – bardzo wydajny klimatyzator przenośny do 2000 złotych

– bardzo wydajny klimatyzator przenośny do 2000 złotych Whirlpool PACF29CO – cichy klimatyzator do mieszkania w bloku

– cichy klimatyzator do mieszkania w bloku TCL TAC-12CHPB/NZBHEF – bardzo dobry klimatyzator przenośny

– bardzo dobry klimatyzator przenośny Electrolux Comfort 600 EXP34U339CW – świetny klimatyzator do 3000 złotych

– świetny klimatyzator do 3000 złotych Welltec ACH1414 – najlepszy klimatyzator przenośny, gdy cena nie gra roli

Czy warto kupić klimatyzator przenośny? Wady i zalety

Jest kilka typów urządzeń, które potrafią przynieść ulgę w upalne dni. Najprostszym z nich jest wentylator. Taki sprzęt jednak nie obniża realnie temperatury w pomieszczeniu, a jedynie wprawia w ruch powietrze, a taki powiew pozwala – przynajmniej na chwilę – poczuć się nieco lepiej.

Jeśli chodzi o urządzenia, które faktycznie mogą obniżać temperaturę, to za bardzo nieduże pieniądze można postawić w domu klimatyzer (zwany też klimatorem). Taki sprzęt jest pozbawiony czynnika chłodzącego i rury odprowadzającej ciepło na zewnątrz – zamiast tego wykorzystuje po prostu zimną wodę. Nie jest to jednak szczególnie efektywne rozwiązanie, a będące jego skutkiem ubocznym nawilżanie powietrza może wręcz dodatkowo potęgować uczucie gorąca.

I tak wreszcie dochodzimy do klimatyzatorów. Najlepsze są urządzenia typu split, a więc złożone z dwóch elementów: agregatora instalowanego na zewnątrz budynku oraz jednostki wewnętrznej (z wymiennikiem i wentylatorem). Niewątpliwymi plusami są wysoka wydajność oraz ciche działanie (ponieważ części generujące hałas znajdują się poza domem). Minusami zaś – nierzadko wysoka cena i (z różnych powodów) skomplikowany montaż.

Właśnie ze względu na te minusy wiele osób wybiera klimatyzatory przenośne. W całości znajdują się one w mieszkaniu – jedynie w oknie należy umieścić rurę wylotową. Można je też bezproblemowo przemieszczać pomiędzy pokojami. To wygodne rozwiązanie, które potrafi też być efektywne, ale minusem jest stosunkowo głośne działanie (szczególnie w przypadku tańszych modeli. No właśnie…

fot. Sharp

Ile kosztuje dobry klimatyzator przenośny i na co zwracać uwagę przy jego zakupie?

Ceny najtańszych klimatyzatorów przenośnych rozpoczynają się w okolicach 1000 złotych. Za bardziej zaawansowane, cichsze i wydajniejsze urządzenia, trzeba zapłacić 2 albo i 3 razy tyle. Topowe modele natomiast kosztują około 5000 złotych. W tym rankingu znajdziesz reprezentantów każdej z tych kategorii, bo też nie zawsze optymalnym rozwiązaniem będzie ten najdroższy.

Podstawowym parametrem klimatyzatora jest jego wydajność wyrażana w jednostkach BTU albo kilowatach. Można przyjąć, że na każde 10 metrów kwadratowych pomieszczenia potrzeba mniej więcej 4000 BTU lub 1 kW, choć oczywiście taki potencjał urządzenie może ostatecznie wykorzystać lepiej lub gorzej.

Kolejną istotną cechą jest przepływ powietrza – tutaj akurat im wyższy wskaźnik, tym lepiej. Najlepsze klimatyzatory osiągają ok. 350-400 m³/h.

Wspominałem już, że minusem przenośnych klimatyzatorów jest głośność działania. Dlatego właśnie zwróć uwagę na deklaracje producenta w tym zakresie. Przeważnie hałas oscyluje wokół 60-65 dB, choć w topowych modelach potrafi zejść w okolice 50-55 dB. Tak czy inaczej to wyraźnie pokazuje, że nawet cichy klimatyzator jest stosunkowo głośny. Sprawdź też, czy model oferuje tryb nocny (szczególnie, jeśli szukasz sprzętu do sypialni).

Kolejne elementy specyfikacji, którym warto się przyjrzeć, to zakres regulacji prędkości (im szerszy, tym lepiej), obecność modułów bezprzewodowych (umożliwiających sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej) czy też funkcja timera (czyli wyłącznika czasowego). Niektóre urządzenia oferują ponadto tryby „inteligentne”, a jeszcze inne poza obniżaniem temperatury mogą także nagrzewać pomieszczenia, dzięki czemu sprawdzają się też w okresie jesienno-zimowym.

fot. Electrolux

Jak zamontować klimatyzator przenośny?

Instalacja klimatyzatora przenośnego nie należy do szczególnie skomplikowanych zadań. Należy jednak pamiętać, że optymalnym położeniem dla niego jest sucha, płaska i równa powierzchnia w pobliżu gniazdka elektrycznego i okna.

Całość sprowadza się tak naprawdę do podłączenia jednego końca rury do urządzenia oraz umieszczenia jej drugiego końca w oknie. Warto skorzystać z akcesoriów, takich jak uszczelki okienne, dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie dostaje się do pokoju.

Żeby jednak zamontować klimatyzator, najpierw trzeba go kupić, a zatem…

Zaczynamy!

Ravanson PM-7500S – najlepszy klimatyzator do 1000 złotych

Ravanson PM-7500S nie kosztuje nawet 1000 złotych, a potrafi skutecznie obniżać temperaturę o kilka stopni Celsjusza. Przy mocy na poziomie 780 W nie można liczyć na efektywne działanie w większych pomieszczeniach, ale do sypialni czy małego pokoju sprawdzi się w sam raz.

Urządzenia z tej półki cenowej rzadko mają konkretne wygłuszenie i opisywany model nie jest wyjątkiem. W związku z tym musisz nastawić się na dość głośne działanie – na poziomie 65 decybeli. Dobra wiadomość jest taka, że dostępny jest również tryb nocny, w którym generowany hałas jest nieco mniej uciążliwy.

fot. producenta

Dzięki kółkom możliwe jest wygodne przemieszczanie urządzenia pomiędzy pokojami, a dołączony do zestawu pilot zdalnego sterowania umożliwia kontrolowanie działania bez konieczności ruszania się z miejsca. Dopełnieniem całości jest funkcja timera, pozwalająca ustawić czas, po jakim klimatyzator automatycznie się wyłączy.

Najważniejsze cechy klimatyzatora Ravanson PM-7500S:

pobór mocy: 780 W

wydajność chłodzenia: 2,1 kW (7500 BTU)

przepływ powietrza: do 380 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 2 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 10-15 m 2

poziom hałasu: 65 dB

sterowanie zdalne: tak (pilot)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, tryb nocny, timer

wymiary i waga: 42 x 37 x 88 cm / ~20,5 kg

klasa efektywności energetycznej: A

cena: ~900 złotych

fot. producenta

Mesko MS 7854 – dobry klimatyzator przenośny za nieduże pieniądze

Niewiele droższy jest klimatyzator Mesko MS 7854, który z powodzeniem sprawdza się nawet w pomieszczeniach o powierzchni 15-20 metrów kwadratowych. Jest tak ze względu na większą wydajność chłodzenia, wynoszącą 2600 W / 9000 BTU.

Nie dość, że model ten jest wydajniejszy, to jeszcze zajmuje mniej miejsca. Oprócz wygody ma to także pozytywny wpływ na estetykę. Równocześnie on także ma kółka transportowe i można nim sterować w sposób zdalny – za pośrednictwem pilota.

fot. producenta

Na najwyższych obrotach Mesko MS 7854 jest też minimalnie cichszy niż wcześniej wspomniana propozycja marki Ravanson, co jeszcze bardziej poprawia ogólny komfort użytkowania. Krótko mówiąc: jeśli szukasz taniego sposobu na ulgę latem, ale jesteś w stanie wydać więcej niż 1000 złotych, to jest to świetna opcja dla Ciebie.

Najważniejsze cechy klimatyzatora Mesko MS 7854:

pobór mocy: 950 W

wydajność chłodzenia: 2,6 kW (9000 BTU)

przepływ powietrza: do 270 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 2 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 15-20 m 2

poziom hałasu: 64 dB

sterowanie zdalne: tak (pilot)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, timer

wymiary i waga: 33 x 28 x 68,5 cm / ~21 kg

klasa efektywności energetycznej: A

cena: ~1200 złotych

fot. producenta

Sharp UL-C10EA – efektywny (także energetycznie) klimatyzator

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Sharp UL-C10EA wnosi to zestawienie na kolejny poziom. To już klimatyzator o wydajności 10000 BTU (2,9 kW) i producent deklaruje, że z powodzeniem można z niego korzystać nawet w 30-metrowym pomieszczeniu (choć sam poleciłbym go raczej do pokoju o powierzchni 20-25 m2).

Sharp UL-C10EA to zatem bardzo dobry klimatyzator do kawalerki. „Bardzo dobry”, bo sama wydajność to jeszcze nie wszystko. Możesz liczyć także na intuicyjną obsługę, 3-poziomową regulację prędkości czy „inteligentny” tryb nocny.

fot. producenta

Przy tym wszystkim urządzenie prezentuje się też bardzo estetycznie, dzięki nowoczesnej, stonowanej stylistyce. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś wysoka efektywność energetyczna (urządzenie spełnia wymogi klasy A+, jako pierwsze w tym rankingu).

Najważniejsze cechy klimatyzatora Sharp UL-C10EA:

pobór mocy: 935 W

wydajność chłodzenia: 2,9 kW (10000 BTU)

przepływ powietrza: do 385 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 3 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 20-25 m 2

poziom hałasu: 65 dB

sterowanie zdalne: tak (pilot)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, timer, tryb nocny

wymiary i waga: 39,3 x 42,5 x 80,4 cm / ~32,5 kg

klasa efektywności energetycznej: A+

cena: ~1700 złotych

fot. producenta

Volteno VO2904 – bardzo wydajny klimatyzator przenośny do 2000 złotych

Volteno VO2904 to duży klimatyzator przenośny, w dodatku o dużej mocy, dzięki czemu dobrze sprawdza się nawet w dużych pomieszczeniach. Producent deklaruje, że wydajność na poziomie 14000 BTU pozwala mu efektywnie obniżać temperaturę otoczenia nawet w 40- czy 50-metrowych salonach.

Urządzenie oferuje kilka trybów działania i kilka prędkości, a także timer (czyli wyłącznik czasowy). Wygodne korzystanie z poszczególnych opcji jest możliwe dzięki przejrzystemu panelowi sterowania na urządzeniu oraz dołączonemu do zestawu pilotowi.

fot. producenta

Oczywiście przy tak dużej mocy jego zapotrzebowanie na energię elektryczne jest dość duże, co może odbić się na rachunkach za prąd. Urządzenie jest także dość głośne – warto mieć tego świadomość przed podjęciem decyzji o zakupie.

Najważniejsze cechy klimatyzatora Volteno VO2904:

pobór mocy: 1500 W

wydajność chłodzenia: 3,8 kW (14000 BTU)

przepływ powietrza: do 300 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 3 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 30-40 m 2

poziom hałasu: 65 dB

sterowanie zdalne: tak (pilot)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, timer

wymiary i waga: 51,7 x 41,2 x 85,5 cm / ~24 kg

klasa efektywności energetycznej: A

cena: ~1700 złotych

fot. producenta

Whirlpool PACF29CO – cichy klimatyzator do mieszkania w bloku

Nie tylko dobrze wygląda, ale też nieźle działa. W dodatku jest całkiem cichy jak na przenośny klimatyzator. Wszystko to razem czyni z niego bardzo dobry klimatyzator do mieszkania w bloku, a konkretnie do pomieszczeń, których powierzchnia nie przekracza 20 metrów kwadratowych.

Niewątpliwą ciekawostką w tym modelu jest funkcja Around U, czyli tryb inteligentny, w którym urządzenie samodzielnie dobiera optymalne parametry pracy. Najważniejszym źródłem dla niego jest termometr zamknięty w pilocie zdalnego sterowania – dzięki temu sprzęt dba o optymalną temperaturę nie wokół siebie, lecz przy Tobie.

fot. producenta

Whirlpool PAC29CO oferuje trzy prędkości działania oraz specjalny tryb nocny, w którym obroty spadają do niskich poziomów, dzięki czemu generowany hałas jest jeszcze niższy. Nie zabrakło też, rzecz jasna, wyłącznika czasowego.

Najważniejsze cechy klimatyzatora Whirlpool PACF29CO:

pobór mocy: 1100 W

wydajność chłodzenia: 2,8 kW (9000 BTU)

przepływ powietrza: do 380 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 3 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 15-20 m 2

poziom hałasu: 60 dB

sterowanie zdalne: tak (pilot)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, timer, tryb nocny, tryb inteligentny

wymiary i waga: 44,2 x 32,6 x 71,8 cm / ~31 kg

klasa efektywności energetycznej: A

cena: ~1800 złotych

fot. producenta

TCL TAC-12CHPB/NZBHEF – bardzo dobry klimatyzator przenośny

Moją kolejną propozycją jest TCL TAC-12CHPB/NZBHEF. Można by go nazwać kompromisem pomiędzy dwoma poprzednimi modelami z tego zestawienia. Producentowi udało się tu wszystko całkiem nieźle wypośrodkować.

Z jednej strony mamy wysoką wydajność (na poziomie 12000 BTU), z drugiej – niezłą energooszczędność (klasa A+). Całość prezentuje się przy tym nowocześnie, choć niestety nie można liczyć na tak wysoką kulturę pracy jak w przypadku wyżej wymienionego modelu marki Whirlpool.

fot. producenta

Mimo to wszystko składa się na naprawdę interesujące urządzenie, które może nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale jednak jest na tyle uniwersalne, że może okazać się optymalnym wyborem dla szerokiego grona użytkowników mających dość upałów.

Najważniejsze cechy klimatyzatora TCL TAC-12CHPB/NZBHEF:

pobór mocy: 1130 W

wydajność chłodzenia: 3,5 kW (12000 BTU)

przepływ powietrza: do 460 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 3 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 20-30 m 2

poziom hałasu: 65 dB

sterowanie zdalne: tak (pilot)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, timer, funkcja grzania

wymiary i waga: 45 x 39,6 x 74,5 cm / ~34 kg

klasa efektywności energetycznej: A+

cena: ~2300 złotych

fot. producenta

Electrolux Comfort 600 EXP34U339CW – świetny klimatyzator do 3000 złotych

Jeśli masz do wydania nieco więcej pieniędzy, sprawdź model Electrolux Comfort 600. Moim zdaniem jest to aktualnie najlepszy klimatyzator przenośny do 3000 złotych. Cechuje go bardzo wysoka wydajność i efektywność, dzięki dużej mocy i dobrze pomyślanej konstrukcji.

Niektórych użytkowników może zaskoczyć brak pilota w zestawie. Nie oznacza to jednak, że każdorazowo trzeba podchodzić do urządzenia – zamiast tego zostało ono wyposażone w moduły łączności bezprzewodowej i do sterowania można wykorzystać swój smartfon z zainstalowaną aplikacją. Wystarczy Ci więc sprzęt, który i tak pewnie zawsze masz przy sobie.

fot. producenta

Dopełnieniem całości jest solidna konstrukcja o ładnym, stonowanym designie. Dzięki temu urządzenie potrafi dobrze wkomponować się w wystrój mieszkania – zarówno bardziej klasyczny, jak i nowoczesny.

Najważniejsze cechy klimatyzatora Electrolux Comfort 600 EXP34U339CW:

pobór mocy: 1300 W

wydajność chłodzenia: 3,4 kW (12000 BTU)

przepływ powietrza: do 390 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 3 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 20-30 m 2

poziom hałasu: 64 dB

sterowanie zdalne: tak (aplikacja)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, timer, Wi-Fi/Bluetooth

wymiary i waga: 47,2 x 38,3 x 70,5 cm / ~33 kg

klasa efektywności energetycznej: A+

cena: ~2900 złotych

fot. producenta

Welltec ACH1414 – najlepszy klimatyzator przenośny, gdy cena nie gra roli

Przy ostatnim modelu w tym rankingu wszystkie poprzednie wydają się zabawkami. Welltec ACH1414 to klimatyzator przenośny wyższej klasy, który zapewnia nieprzeciętnie wysoki poziom komfortu jak na urządzenia tego rodzaju.

Po pierwsze: jest niezwykle wydajny (cechuje go konkretnie 14000 BTU i przepływ powietrza sięgający 450 m3/h). Po drugie: jest zaskakująco cichy (nawet na najwyższych obrotach generowany hałas nie przekracza 60 decybeli). Po trzecie: jest nowoczesny (umożliwiając sterowanie poprzez Wi-Fi). I po czwarte: wykorzystuje wiele praktycznych technologii, pozytywnie wpływających i na jego funkcjonalność, i na niezawodność.

fot. producenta

Urządzenie oferuje również wysoki poziom higieny. Dodatkowo przydaje się nie tylko latem, ale i zimą, jako że oddaje do dyspozycji użytkowników także tryb grzania.

Najważniejsze cechy klimatyzatora Welltec ACH1414:

pobór mocy: 1535 W

wydajność chłodzenia: 4 kW (14000 BTU)

przepływ powietrza: do 450 m 3 /h

/h regulacja prędkości: tak, 4 poziomy

optymalna powierzchnia pokoju: 40-50 m 2

poziom hałasu: 58 dB

sterowanie zdalne: tak (pilot / aplikacja)

dodatkowe funkcje: osuszanie powietrza, timer, tryb grzania, Wi-Fi

wymiary i waga: 47,2 x 38,3 x 70,5 cm / ~33 kg

klasa efektywności energetycznej: A++

cena: ~4500 złotych

fot. producenta

Masz jeszcze jakieś pytania o klimatyzator przenośny?

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące klimatyzatorów przenośnych (niekoniecznie któregoś z modeli, które składają się na ten ranking), to śmiało zadaj je w sekcji komentarzy. To też dobre miejsce, by podzielić się swoimi doświadczeniami z tego typu urządzeniami.

