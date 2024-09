Jaki telewizor OLED wybrać w 2024 roku? Sprawdź te propozycje

Marzy Ci się najlepszy telewizor OLED? Ranking, który właśnie masz przed sobą, pomoże Ci wybrać ten optymalny model dla siebie. Polecam pięć serii o bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do oferowanych możliwości i wspominam też o czterech topowych opcjach dla osób dysponujących wyraźnie większym budżetem.

Czy warto kupić telewizor OLED w 2024 roku?

Zanim przejdę do konkretnych modeli godnych polecenia, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 2024 rok to dobry moment na to, by kupić telewizor OLED. Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale spróbuję Ci pomóc.

Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest cena. Telewizory OLED wciąż są wyraźnie droższe od modeli wyposażonych w panele LCD. Niemniej, istnieje już możliwość zakupu nowego, 55-calowego urządzenia, za mniej niż 5000 złotych (nawet polecam go w tym rankingu), więc nie trzeba już dysponować olbrzymim budżetem, by móc sobie pozwolić na taki sprzęt. Oczywiście dla części z nas to wciąż duża kwota, w takim wypadku pozostaje wybór sprzętu w innej technologii – sprawdź dobre i tanie telewizory.

Telewizory OLED są już też dostępne w mniejszych rozmiarach (nawet 42 cale), więc nie stanowią opcji wyłącznie dla osób z dużymi salonami. Marginalnym problemem jest także wypalanie się matryc, choć nadal odradza się wybieranie takich urządzeń użytkownikom, którzy oglądają głównie kanały informacyjne lub inne materiały ze stałymi elementami wizualnymi.

Telewizor OLED nie będzie też optymalnym wyborem dla osób, które oglądają TV w mocno nasłonecznionym salonie, ponieważ w panelach tego typu światło dość mocno się odbija. Choć warto tu zaznaczyć, że przykładowo Samsung montuje w nowych modelach antyrefleksyjne powłoki.

Wreszcie, ostatnim powodem, by nie kupować telewizora OLED, jest wyraźnie większe zużycie energii elektrycznej niż w przypadku modeli z panelami LCD. Wiem, że dla wielu osób jest to ważny aspekt.

W pozostałych sytuacjach jednak telewizor OLED to świetny wybór. Oferuje najlepszą jakość obrazu – czerń bliską doskonałości, żywe i nasycone kolory, praktycznie nieskończony kontrast, a do tego ultrakrótki czas reakcji. Sprawdzają się podczas oglądania filmów, grania i kibicowania. Oferują też dokładnie taką samą funkcjonalność, jak ich bracia spod znaku LCD.

Jeśli więc chcesz kupić takie właśnie urządzenie, to już teraz rzuć okiem na listę polecanych modeli. Niżej zaś znajdziesz ich szczegółowe opisy.

Jaki telewizor OLED? Ranking 2024:

Samsung OLED S85D – dobry i tani telewizor OLED

– dobry i tani telewizor OLED Samsung OLED S90D – uniwersalny telewizor OLED

– uniwersalny telewizor OLED LG OLED C4 – mały telewizor OLED do mieszkania

– mały telewizor OLED do mieszkania Sony Bravia A80L – najlepszy telewizor OLED do gier

– najlepszy telewizor OLED do gier Philips OLED 819 – dobry telewizor OLED z Ambilight

Tytułem wstępu dodam jeszcze, że na główny ranking składa się pięć serii, tworzonych z kolei przez telewizory o przekątnych od 42 do 83 cali. Ich ceny rozpoczynają się od niespełna 5000 złotych, a kończą powyżej progu 20000 złotych. Skoro to już wiemy, to…

Zaczynamy!

Samsung OLED S85D – dobry i tani telewizor OLED

Samsung, który stosunkowo niedawno powrócił do tworzenia telewizorów OLED, ma w swojej nowej ofercie urządzenie, które zasługuje na miano najlepszego spośród najtańszych. Mam tu na myśli 55-calowy model QE55S85DAE (z serii S85D), którego cena nie przekracza 5000 złotych.

Za te niewielkie – jak na telewizor OLED – pieniądze otrzymujemy sprzęt wyposażony w panel oferujący odświeżanie 120 Hz i świetną jakość obrazu (ze szczególnym uwzględnieniem wysokiego kontrastu i żywych kolorów). Do tego dochodzi procesor wykorzystujący sztuczną inteligencję, aby skutecznie skalować obraz do wysokich rozdzielczości.

Telewizor Samsung S85D (fot. Samsung)

Charakterystyczna dla telewizorów Samsunga jest także powłoka antyrefleksyjna, dzięki której w ekranie nic się nie odbija. Możesz więc oddawać się seansom i wtedy, gdy za oknem słońce uwydatnia swoją potęgę, jak i po zmroku, gdy posiłkujesz się sztucznym światłem.

Wszechstronność zapewniają mu 4 złącza HDMI i 2 porty USB oraz technologie Bluetooth i Wi-Fi. Ta ostatnia pozwala łączyć się z internetem i korzystać z rozmaitych aplikacji dostępnych dla systemu Samsung Smart TV. Bez problemu uruchomisz takie serwisy, jak YouTube, Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video, jak również wiele mniej popularnych platform. Telewizor dobrze integruje się także z ekosystemem Smart Things.

Przysłowiową wisienką na torcie są natomiast typowe dla tej półki cenowej, 20-watowe głośniki stereo. Co ciekawe, pomimo niewysokiej ceny producent nie zrezygnował ze swoich technologii, takich jak dostosowywanie dźwięku do otoczenia czy uwydatnianie dialogów (na życzenie).

Telewizor Samsung S85D (fot. Samsung)

Poza 55-calowym modelem na rodzinę składają się także urządzenia z wyświetlaczami o przekątnych 65 i 77 cali. Cała trójka charakteryzuje się stosunkowo niskimi cenami oraz ich atrakcyjnym stosunkiem do możliwości. Przykładowo największy z nich jest jednym z najtańszych 77-calowych telewizorów OLED na rynku.

Najważniejsze cechy telewizora Samsung OLED S85D:

dostępne przekątne: 55, 65 i 77 cali

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120 Hz

system smart TV: Samsung Smart TV (Tizen OS)

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

łączność przewodowa: 4x HDMI, 2x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 2.0 / 20 W

Samsung OLED S90D – uniwersalny telewizor OLED

Jeśli oczekujesz czegoś więcej niż tylko podstawy, może zainteresować Cię plasująca się nieco wyżej seria S90D. To najbardziej uniwersalna linia w tegorocznej ofercie telewizorów OLED Samsunga – zarówno, jeśli chodzi o dostępne rozmiary (od 48 do 83 cali), jak i potencjalne zastosowania.

Telewizor Samsung S90D (fot. Samsung)

Względem serii S85D telewizorom spod znaku S90D niczego nie brakuje. Dokładają za to co nieco od siebie. Jednym z jasnych punktów ich charakterystyki jest dynamicznie dostosowywana częstotliwość odświeżania aż do 144 Hz. Czyni to z nich wyśmienitą opcję dla graczy, szczególnie że mogą liczyć także na krótki czas reakcji (input lag) i FreeSync. Wysoką dynamikę obrazu docenią też kibice.

Urządzenia te bardzo dobrze spisują się także w podstawowych zastosowaniach. Komfortowe warunki do oglądania filmów i seriali zapewnia antyrefleksyjny panel 4K o wysokiej jasności, przekonujących efektach HDR oraz żywych, a przy tym naturalnych kolorach. Świetne wrażenie robi też 2.1-kanałowy system audio o mocy 40 W.

Telewizor Samsung S90D (fot. Samsung)

Oczywiście nie zabrakło też funkcjonalnego i prostego w obsłudze systemu Smart TV, a dopełnieniem całości są szerokie opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej. Wszystko to zaś zamknięte zostało w wyjątkowo smukłej obudowie. Do najgrubszych zdecydowanie nie należy też sama ramka wokół ekranu.

dostępne przekątne: 48, 55, 65, 77 i 83 cale

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120/144 Hz

system smart TV: Samsung Smart TV (Tizen OS)

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

łączność przewodowa: 4x HDMI, 2x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 2.1 / 40 W

LG OLED C4 – mały telewizor OLED do mieszkania

LG OLED C4 to seria, która stanowi świetną alternatywę dla S95D z oferty Samsunga. Równocześnie jest to jeden z najlepszych wyborów, jakich można dokonać, gdy w 2024 roku szuka się telewizora OLED do mieszkania.

C4 jest po prostu serią, którą bez zawahania można nazwać uniwersalną. Ma cechy, które przypadną do gustu szerokiemu gronu użytkowników: od niedzielnych widzów, przez miłośników filmów i seriali czy kibiców, aż po graczy. Te dwie ostatnie grupy docenią na pewno wysoką płynność obrazu. Tryb 144 Hz, kompatybilność z G-Sync i FreeSync Premium oraz niski input lat to niektóre z atutów.

Telewizor LG OLED C4 (fot. LG)

Równocześnie oferuje świetne barwy i kolory, niezłe brzmienie, szerokie opcje łączności i funkcjonalny system Smart TV: webOS, słynący też z płynnego działania i intuicyjnej obsługi. Co więcej, producent obiecuje w tym kontekście wsparcie aktualizacyjne aż przez 5 lat.

W serii C4 ważną rolę odgrywa także sztuczna inteligencja. Bazując na wydajnym procesorze w czasie rzeczywistym optymalizuje ona parametry obrazu, odpowiada za jego skalowanie, a do tego dostosowuje dźwięk do warunków panujących w pomieszczeniu.

Na serię C4 uwagę powinny zwrócić także osoby, których marzeniem jest mały telewizor OLED. Najmniejszy model spod tego znaku ma zaledwie 42 cale, a taki rozmiar w przypadku tej technologii to prawdziwa rzadkość.

Telewizor LG OLED C4 (fot. LG)

Jeśli szukasz czegoś minimalnie większego, masz jeszcze model o przekątnej 48 cali, a rodzinę uzupełniają warianty 55, 65, 77 i 83 cale. Krótko mówiąc: każdy jest w stanie znaleźć odpowiedni rozmiar dla siebie, co tylko podkreśla uniwersalność tej serii.

Najważniejsze cechy telewizora LG OLED C4:

dostępne przekątne: 42, 48, 55, 65, 77 i 83 cale

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120/144 Hz

system smart TV: webOS

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, AirPlay 2

łączność przewodowa: 4x HDMI, 3x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 2.2 / 40 W

Sony Bravia A80L – najlepszy telewizor OLED do gier

Zarówno S90D Samsunga, jak i C4 firmy LG to serie, które dobrze sprawdzają się w salonach graczy. Gdybym jednak miał wybrać idealny sprzęt do gier, postawiłbym na coś innego, mianowicie na telewizor Sony Bravia A80L.

Bravia to szczególnie dobry wybór, jeśli interesuje Cię najlepszy telewizor do PS5. Oba urządzenia zostały stworzone przez Sony, co stanowi gwarancję ich doskonałej kompatybilności. To jednak oczywiście nie wszystko.

Telewizor Sony Bravia A80L (fot. Sony)

Możesz liczyć na płynny obraz i dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania, uwydatnianie szczegółów w ciemniejszych częściach ekranu, niski input lag oraz wiele dodatkowych funkcji kierowanych do graczy. Wystarczy też wciśnięcie jednego przycisku na pilocie, by uruchomić specjalne menu do gier, w którym znajdziesz wszystkie kluczowe ustawienia i przełączniki.

Rzecz jasna, nie samymi grami człowiek żyje. Na szczęście Sony Bravia A80L to telewizor, którego potencjał bez trudu wykorzystasz także w innych zastosowaniach. Oferuje realistyczne kolory, wysoki kontrast, niezły dźwięk wydobywający się wprost z ekranu i szeroką funkcjonalność, zapewnianą przez platformę Google TV.

Telewizor Sony Bravia A80L (fot. Sony)

Trudno tak naprawdę do czegokolwiek się tutaj przyczepić – to telewizor, który spełnia wymagania nawet tych bardziej wymagających użytkowników i praktycznie niezależnie od typu treści dobrze wywiązuje się z powierzanych mu zadań. Wisienką na torcie jest bardzo ładny design (choć to, oczywiście, kwestia gustu).

Najważniejsze cechy telewizora Sony Bravia A80L:

dostępne przekątne: 55, 65, 77 i 83 cale

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120 Hz

system smart TV: Google TV (Android)

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast

łączność przewodowa: 4x HDMI, 2x USB, wyjście optyczne, LAN, CI

głośniki: 3.2 / 50 W

Philips OLED 819 – dobry telewizor OLED z Ambilight

Na koniec zostawiłem serię Philips OLED 819. Na swój sposób wyjątkową – może nie tyle w ofercie tego producenta, co szerzej. Oryginalność tego sprzętu polega bowiem na obecności systemu Ambilight.

Ambilight to jeden z powodów, dla których warto wybrać telewizor Philips. Chodzi o system oświetleniowy wokół ekranu, dzięki któremu kolorowe widowisko wykracza poza jego ramy. Dla niektórych to tylko zbędny bajer, ale inni, gdy już raz spróbują, nie wyobrażają sobie seansów bez niego.

Telewizor Philips OLED 819 (fot. Philips)

System działa zarówno podczas oglądania filmów i seriali, jak i grania. Niezależnie od typu treści możesz też liczyć na realistyczny obraz, optymalizowany w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję. Warto w tym miejscu wspomnieć o certyfikacie IMAX Enhanced i obsłudze Dolby Vision, a graczy zainteresuje odświeżanie 144 Hz, niski input lag, G-Sync i FreeSync.

Praktycznie niekończące się pokłady treści multimedialnych jest w stanie zapewnić system Google TV. Poza sporą liczbą aplikacji cechuje się on także intuicyjną obsługą i szybkim działaniem. Pozwala także na sterowanie głosem.

Telewizor Philips OLED 819 (fot. Philips)

Niemałym atutem tego telewizora jest także 2.1-kanałowy system audio. Charakteryzuje się mocą na poziomie aż 70 W i obsługą technologii DTS. Umożliwia także dokonywanie korekty dźwięku, aby odpowiadał Twoim preferencjom.

Najważniejsze cechy telewizora Philips OLED 809:

dostępne przekątne: 48, 55 i 65 cali

rozdzielczość: 4K – 3840×2160 pikseli

częstotliwość odświeżania: 100/120/144 Hz

system smart TV: Google TV (Android)

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast

łączność przewodowa: 4x HDMI, 2x USB, wyjście optyczne, mini jack, LAN, CI

głośniki: 2.1 / 70 W

A jaki telewizor OLED kupić, gdy pieniądze nie grają roli?

Modele reprezentujące wymienione powyżej serie cechują się nie tylko świetną jakością, ale też dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości, a ostatecznie – biorąc pod uwagę sytuację rynkową – można nawet nazwać je przystępnymi cenowo.

Jeśli jednak interesuje Cię naprawdę najwyższa jakość, a Twój budżet jest duży i elastyczny, koniecznie rzuć też okiem na tę czwórkę: