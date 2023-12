Najlepsze gry 2023 roku. W co grała nasza redakcja?

Nadszedł czas na przeróżne podsumowania roku, więc nie mogliśmy przejść koło tego obojętnie i przygotowaliśmy zestawienie najlepszych, naszym zdaniem, gier. Do zestawienia trafią tytuły z różnych platform.

Powrót do Hogwartu zamyka podium

W moim przypadku podium zamyka Hogwarts Legacy, które zostało wydane na początku tego roku. Przyznam, że świetnie bawiłem się zwiedzając mury legendarnego zamku, poznając historię ze świata Harrego Pottera i rozwiązując przeróżne łamigłówki. Zresztą, z tego co wiem, to nie tylko ja, ponieważ ta gra znajdzie się w tym zestawieniu raz jeszcze – tym razem wybrana przez Wojtka.

Oczywiście nie jest to absolutnie najlepsza produkcja jaka wyszła. Ba, zapewne da się znaleźć inne, ciekawsze tytuły, ale jako, że jestem wielkim fanem świata stworzonego przez J.K. Rowling, to nie mogłem przejść obok tej pozycji obojętnie.

Na drugim miejscu jest… Baldur’s Gate 3

Przyznam zupełnie szczerze, że pierwotnie miałem w ogóle nie grać w Baldur’s Gate 3, ale im dłużej czytałem o tym tytule, tym bardziej się do niego przekonywałem. Finalnie zdecydowałem się na kupno i ogranie produkcji Larian Studios. Tytuł wciągnął mnie na tyle, że przez kilka wieczorów ogrywałem go do późnej nocy. Świetna narracja, bardzo ciekawe pierwsze dwa akty, a także element losowości, sprawił, że pokochałem BG3.

Tej produkcji jednak trochę brakuje do pierwszego miejsca. Dla starych wyjadaczy to na pewno świetny tytuł, ale mi zabrakło właśnie bardziej angażującego gameplayu i fenomenalnej grafiki. Rozumiem jednak ludzi, którzy to właśnie BG3 stawiają na pierwszym miejscu. Gdyby nie pewna, inna produkcja, sam bym może tak zrobił… ;)

Wesoła kompania w Baldur’s Gate 3 (źródło: tabletowo.pl)

Najlepsze gry 2023 roku? Spider-Man 2 musi być w zestawieniu

W zasadzie to detale zadecydowały o tym, że Spider-Man 2 nie dostał oceny 10/10. Ta gra ma prawie wszystko, żeby nazwać ją idealną. Oczywiście jestem też fanem Marvela, pajączka i całego uniwersum, więc to na pewno w pewien sposób rzutuje na moją ocenę, ale nawet odkładając sympatię na bok, widać, że to po prostu niesamowicie dobra produkcja.

Spider-Man 2 nie jest przełomowy, a deweloperzy nie wymiślili koła na nowo. Po prostu wzięli mechaniki i świat z poprzedniej odsłony, dopracowali to i dodali „nową” historię. Całość spina się tak, że tytuł finalnie dostał ode mnie ocenę 9/10, a w tym zestawieniu ląduje na pierwszym miejscu. Dla mnie jest to GOTY 2023. :)

Screen ze Spider-Man 2 (źródło: tabletowo.pl)

Choć rok kalendarzowy się kończy, a i imprezy podsumowujące Anno Domini 2023 w gamingu są już za nami, pozwalamy sobie na swego rodzaju “samowolkę” i typujemy produkcje, które skradły nam serce. Choć jestem przekonany, że w tym tekście Baldur’s Gate 3 padnie przynajmniej raz, tak ja nie miałem jeszcze okazji, by sprawdzić wielkiego wygranego tegorocznego The Game Awards. Tyle słowem wstępu, przejdźmy do gier, które dla mnie były wielkimi wygranymi tego roku!

3 – Armored Core VI: Fires of Rubicon

Od chwili, w której pierwszy raz ujrzałem trailer tej produkcji podczas TGA 2022, wiedziałem, że będę w to grał. Nie wiedziałem za to, że przyjdzie mi tę produkcję recenzować i powiem wprost, że tytuł ten pokazał mi, iż souls like ma sens, nawet w futurystycznej stylistyce z wielkimi maszynami bojowymi. Bawiłem się przy tym naprawdę świetnie i zdecydowanie mogę polecić zanurzenie się w “ognie Rubikonu” każdej osobie, która nie miała jeszcze okazji zapoznać się z tą grą. Niemniej lojalnie przestrzegam, iż są momenty, w których możecie odczuwać nieprzebraną chęć rzucenia myszką, klawiaturą lub padem o ścianę…

Na drugim miejscu Assassin’s Creed: Nexus

Jakkolwiek formuła Assassin’s Creed: Mirage do mnie nie przemówiła, tak skrytobójcza przygoda przeznaczona na VR skradła me serce. Pierwsze wrażenie nie było najlepsze, niemniej im dłużej w to grałem na swoim Meta Quest 2, tym lepiej się bawiłem. Innymi słowy, czułem się dokładnie odwrotnie, niż podczas ogrywania bardzo “udanego” Redfall. Jeśli posiadacie zestaw do wirtualnej rzeczywistości od Meta, to warto się tej produkcji przyjrzeć.

A na pierwszym Hogwart

Zwycięzca może być tylko jeden i w przypadku gier wydanych w tym roku, dla mnie jest to zdecydowanie Hogwart’s Legacy. Choć nie identyfikuję się, jako Potterhead, tak produkcja od WB Games wciągnęła mnie na długie godziny. Odwzorowanie słynnej szkoły magii i czarodziejstwa, możliwość latania na miotle lub magicznym zwierzęciu oraz dość duża liczba możliwych do nauczenia się zaklęć sprawiły, że zwyczajnie zatraciłem się w tym świecie. Historia w grze także była dość interesująca, jednak to eksploracja samego świata gry oraz Hogwartu stanowiła dla mnie, kolokwialnie rzecz ujmując, “mięsko”.

Screen z Hogwart’s Legacy (źródło: tabletowo.pl)

Jako szefowi działów Gaming/Hardware PC ciąży na mnie obowiązek dodania od siebie kilku groszy! Co prawda ja bym się chciał skupić nie tyle na premierach 2023, co na tytułach, które odkryłem w 2023 roku i w które namiętnie gram. Mam nadzieję, że kilka propozycji z mojej strony rozświetli te monotonne wybory hitów 2023 😀

Travellers Rest

Tytuł trochę z pogranicza pixel RPG, a trochę z symulatora ekonomicznego. Long story short: prowadzimy własną gospodę, warzymy piwo, wino i inne trunki, uprawiamy ziemię, zatrudniamy pracowników, a nawet przeżywamy przygodę, by zdobyć… nie będę tutaj spoilerował!

Totalnie polecam ten tytuł na SteamDecka – to właśnie dzięki niemu ponownie wróciłem do mobilnego grania.

FC 24

Już widzę ten hejt w komentarzach! Ale – spokojnie – dajcie mi wytłumaczyć!

FC 24 to nowa odsłona znanej i lubianej od wielu lat “FIFY” – tyle, że po małych perturbacjach pomiędzy EA a federacją FIFA nadeszła mała zmiana co do nazwy tytułu (i jeszcze kilku małych innych rzeczy, ale mniejsza o to w tym materiale). Samo FC 24 jest, jakie jest – o tym nie ma co mówić.

Z mojej strony chciałbym polecić tryb “kariera zawodnika”, w którym tworzymy własną postać i dbamy o jej rozwój poprzez treningi, aktywną grę oraz wsparcie agenta. Można o tym trochę popisać, ale odkrycie tego wszystkiego zostawiam wam! Dodam tylko, że widok własnego nazwiska na koszulce w momencie strzelenia kluczowej bramki podczas Mistrzostw Świata to genialne uczucie ;).

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Mam nadzieję, że tego tytułu przedstawiać Wam nie muszę! Ale… tak! 2023 rok moim zdaniem stoi pod znakiem CP2077 Phantom Liberty! Genialnie stworzone postacie, historia trzymająca w napięciu, kilka zakończeń i ciekawe przewroty – nie da się tego wszystkiego opisać w kilku zdaniach!

Tytuł jest swoistym arcydziełem, gdzie nie dość, że prezentowana jest możliwość technologiczna path tracingu, to ilość nawiązań do popkultury, dowcipów filmowych, etc., jest wręcz przytłaczająca! Jestem wręcz zakochany w polskiej produkcji.

Jeżeli nie miałeś jeszcze możliwości zagrać, albo wciąż czekasz (nie wiem na co?) to gorąco polecam!

Świetny rok dla gamingu

Niewątpliwie można powiedzieć, że 2023 to był bardzo dobry rok dla gamingu. Wyszło wiele świetnych tytułów, rozszerzeń do już istniejących, a nawet kilka zapowiedzi. Tutaj nie można nie wspomnieć, chociażby o The World Soul Saga, czyli trylogii dodatków, która zmierza do World of Warcraft i ma odmienić te legendarne MMORPG.

A jakie były Wasze ulubione tytuły, które namiętnie ogrywaliście w ciągu ostatnich 12 miesięcy?