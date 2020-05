Sony Xperia 10 II już w sprzedaży. Cena zaskakuje

Od oficjalnej premiery Sony Xperii 10 II minęły już ponad dwa miesiące. Smartfon miał trafić do sprzedaży wiosną 2020 roku i tak też się właśnie stało – można go już zamówić w przedsprzedaży w Polsce. Spodziewaliśmy się jednak nieco niższej ceny.

Sony Xperia 10 II – cena w Polsce

Sony, podobnie jak Samsung, nie podaje od razu cen swoich smartfonów, przynajmniej w Polsce. Musimy więc czekać, aż dany sprzęt pojawi się w naszym kraju, aby dowiedzieć się, ile trzeba będzie za niego zapłacić. Nie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku Xperii 10 II, aczkolwiek co nieco zdradził niemiecki oddział marki. Ujawnił bowiem, że w Niemczech model ten ma kosztować 369 euro.

W momencie premiery Sony Xperii 10 II kwota ta była równowartością ~1580 złotych, dlatego oczekiwaliśmy, że w Polsce cena zostanie ustalona na 1599 złotych. Niestety, czasy się zmieniły i w ostatnim czasie kurs euro poszybował, przez co 369 euro to po przeliczeniu już ~1680 złotych. W naszym kraju za smartfon trzeba jednak zapłacić jeszcze więcej, bo aż 1799 złotych.

Sony Xperia 10 II jest już dostępna w przedsprzedaży w sklepie RTV Euro AGD w kolorze czarnym i białym. Na razie nie podano informacji, do kiedy ona potrwa i czy w jej trakcie dodawany będzie jakiś gratis, podobnie jak w przypadku Sony Xperii L4. Niewykluczone, że jeszcze dziś zostaną one uzupełnione, bowiem odnoszę wrażenie, że wspomniany sklep wyszedł przed szereg i rozpoczął przyjmowanie zamówień nieco za wcześnie.

Sony Xperia 10 II – czy warto kupić?

Kiedy wydawało się, że smartfon będzie kosztować w Polsce 1599 złotych, nie miałem wątpliwości, że w takiej cenie może się bardzo dobrze sprzedawać. Bo chociaż nie oferuje najatrakcyjniejszego stosunku ceny do możliwości, to jednocześnie ma argumenty, których konkurencja nie przebije, na czele z pyło- i wodoszczelną obudową, którą określiłem mianem „killer-feature” tego urządzenia.

Do zalet Sony Xperii 10 II można zaliczyć jeszcze 6-calowy wyświetlacz OLED o proporcjach 21:9 i rozdzielczości Full HD+, który nie ma żadnego wycięcia ani otworu, a to aktualnie coś coraz rzadziej spotykanego. Na pokładzie smartfona są też 128 GB pamięci wbudowanej i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz potrójny aparat z obiektywem szerokokątnym i tzw. teleobiektywem (to ostatnie także jest wyjątkowe w tej półce cenowej).

Sony Xperia 10 II ma również słabsze strony, które w tej cenie trochę kłują w oczy. Mowa tu o „tylko” 4 GB RAM i procesorze Qualcomm Snapdragon 665. To co prawda nie są pięty achillesowe tego smartfona, ale w cenie 1799 złotych można oczekiwać więcej.

Podsumowując, jeśli Sony rzeczywiście nic nie dorzuci w przedsprzedaży do Xperii 10 II, to może mieć problem z przekonaniem klientów do zakupu tego smartfona. Kiedy jednak stanieje o 200-300 złotych, wówczas będzie znacznie bardziej atrakcyjną propozycją w swojej klasie.

Źródło: RTV Euro AGD via gsmManiaK