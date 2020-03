Pierwszy smartfon HTC w tym roku. Wildfire R70 to ucieleśnienie androbiedy

HTC nie śpieszy się z prezentowaniem nowych smartfonów. Można by rzec, że HTC nie śpieszy się właściwie z niczym, i Wildfire R70 raczej tego nie zmieni.

Tajwańczycy już nawet nie udają, że chcą rywalizować z innymi producentami smartfonów o jakąś cześć mobilnego rynku. Praktycznie przestawili się na sprzedaż telefonów ze średniej i niskiej półki w regionach, gdzie ma to sens – na przykład w Indiach. Właśnie tam trafi kolejny przedstawiciel rodziny Wildfire. Po modelu X, zaprezentowanym latem 2019 roku, przyszedł czas na Wildfire R70.

HTC Wildfire R70 to budżetowiec przez duże „be”

Jednym z najmocniejszych elementów HTC Wildfire R70 jest przyjemna w odbiorze, gradientowa obudowa. Całkiem nieźle (przynajmniej na grafikach prasowych) wygląda ekran o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości HD+. Jego proporcje to dość popularne obecnie 19,5:9. Do listy pochwał można doliczyć także niezłą baterię o pojemności 4000 mAh, co obiecuje solidne czasy pracy, zwłaszcza z procesorem MediaTeka.

No właśnie, R70 dostał prawie trzyletni układ Helio P23 (2.0 GHz), po którym trudno spodziewać się cudów. Podobnie można rzec o 2 GB pamięci RAM – w tym roku nawet tanie budżetowce LG (z ceną poniżej 10000 rupii) mają 3 GB RAM. Pamięć wewnętrzna to 32 GB z możliwością rozszerzenia kartą microSD (do 256 GB).

Nowy Wildfire będzie miał więc sporą przeprawę, jeśli zamierza pobić jakąkolwiek konkurencję. Być może HTC chce to zrobić za pomocą zestawu aparatów, których w smartfonie akurat dostatek. Mamy tu obiektywy z matrycami:

16 Mpix (f/1.7)

2 Mpix przeznaczony do makro (f/2.4)

2 Mpix do wykrywania głębi w zdjęciach portretowych (f/2.4)

Z przodu znajduje się aparat 8 Mpix z przysłoną 2.0.

Po smartfonie z niskiej półki nie spodziewałbym się szybkiego ładowania, więc port microUSB nie jest jeszcze jakimś reliktem. Pochwalić można zastosowanie skanera odcisków palców i Dual SIM. Sprzęt działa na Androidzie 9.0 Pie, choć mógłby mieć już zainstalowaną dziesiątkę. Telefon ma wymiary 163,2 x 77,8 x 8,9 mm i waży 186 g.

Na razie nie ma mowy o dostępności smartfona poza Indiami. Będzie sporym zawodem, jeśli HTC zawołałoby za Wildfire R70 więcej niż 9999 rupii, ale na razie nie jest to jasne.

źródło: HTC dzięki fonearena