O, to HTC wciąż produkuje telefony? Nadchodzi model Desire 20 Pro

Minie jeszcze kilka lat i pamięć o smartfonach HTC zostanie kompletnie zatarta. W tym czasie firma będzie od czasu do czasu wydawać na rynek jakieś niedrogie lub średnio drogie urządzenia z Androidem. Taki pewnie będzie Desire 20 Pro.

Uwaga, poniżej przedstawiam listę smartfonów, które w tym roku zaprezentowało HTC:

Koniec listy.

Jak widać, Tajwańczycy znacznie bardziej przykładają się już teraz do zajmowania się działem wirtualnej rzeczywistości aniżeli do produkcji telefonów. Nawet nie ma już czego porównywać do „starych, dobrych czasów”, kiedy to człowiek z niecierpliwością wyczekiwał kolejnych dużych smatfonowych premier HTC. Teraz ograniczają się one do budżetowców czy propozycji ze średniej półki. O flagowcu, który mógłby rościć sobie pretensje do miana flagowca ani widu, ani słychu.

Jednak wiemy, że na najbliższe miesiące HTC przygotowuje premierę modelu Desire 20 Pro.

Nieogłoszony smartfon HTC pojawił się w bazie danych Geekbench pod nazwą kodową Bayamo. Nie będzie to raczej demon prędkości: benchmark wskazuje na użycie procesora Qualcomm Snapdragon serii 6xx oraz 6 GB pamięci RAM.

I thought HTC is dead… But HTC Desire 20 Pro is in the pipeline… Design is kind of a mix One Plus 8 on the front and Mi10 on the back… Yea, 3.5mm audio jack is there, lol😅

— LlabTooFeR (@LlabTooFeR) April 25, 2020