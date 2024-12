Motorola obrała dziwną strategię ze składanymi smartfonami

Wygląda na to, że w 2024 roku Motorola chce zostać rekordzistą w kategorii „najwięcej wydanych składanych smartfonów w ciągu 12 miesięcy”. Dziwi jednak sposób, w jaki firma próbuje to osiągnąć.

Co oferuje Motorola Razr 50d?

Czwartym tegorocznym składakiem uszykowanym przez producenta, po Razr 50, Razr 50 Ultra i Razr 50s, jest model Motorola Razr 50d. Urządzenie jest wyposażone w 6,9-calowy wyświetlacz pOLED Full HD+, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus. Zastosowanym układem mobilnym jest natomiast MediaTek Dimensity 7300X, połączony z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane.

Od strony fotograficznej urządzenie jest wyposażone w główny aparat 50 Mpix z dodatkowym ultraszerokokątnym oczkiem 13 Mpix. W wewnętrznym ekranie osadzono kamerkę 32 Mpix.

Motorola Razr 50d oferuje potencjalnym właścicielom bezprzewodowe ładowanie, wodoodporną konstrukcję IPX8 czy głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos. Ci z Was, którzy kojarzą mniej więcej specyfikacje smartfonów, zdążyli już zapewne unieść brew i zadać sobie pytanie „Przecież to Motorola Razr 50. Co w nadchodzącej wersji jest takiego wyjątkowego?” Różnica leży w trzech kwestiach – akumulatorze, wadze i wyglądzie.

Motorola Razr 50d (źródło: NTT Docomo)

Lżejsza i jaśniejsza Motorola

Bazowy składak Motoroli na 2024 rok oferował ogniwa o łącznej pojemności 4200 mAh, natomiast debiutująca Razr 50d otrzymała akumulatory skurczone do 4000 mAh. Przy okazji zmieniła się też masa urządzenia i telefon waży 187 zamiast 189 gramów. Wymiary (171x74x7,3 mm) pozostały natomiast bez zmian.

Co do walorów estetycznych – na zdjęciach widać Motorolę z jasną obudową (beżową) o gładkiej powierzchni. Jest to wariant, którego próżno szukać w smartfonie dostępnym m.in. na naszym rynku.

Motorola Razr 50d (źródło: NTT Docomo)

Aby festiwal dziwnych decyzji producenta trwał, warto dodać, że telefon może trafić wyłącznie do oferty japońskiego operatora NTT Docomo w cenie 114950 jenów (~3035 złotych). Oficjalna data premiery to 19 grudnia 2024 roku, natomiast przedsprzedaż już ruszyła.

Oprócz tego zapowiedziano też dwa nowe etui ochronne – jedno z wegańskiej skóry z paskiem na szyję, drugie z Tritanu – lekkiego tworzywa bez BPA i szkodliwych substancji. Nie wiadomo, czy akcesoria pojawią się na rynku globalnym.