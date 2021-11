NVIDIA przygotowuje mobilnego GeForce RTX 3080 Ti? To wielce prawdopodobne

Obecnie najbardziej zaawansowanym, mobilnym układem graficznym, jest GeForce RTX 3080, który jest chętnie wykorzystywany przez producentów laptopów. Jak się okazuje, NVIDIA może wydać jeszcze bardziej zaawansowane mobilne GPU, oparte o całkowicie nowy rdzeń Ampere.

Mobilny GeForce RTX 3080 Ti – nowy rdzeń, wyższa wydajność?

Jak już wspomniałem, mobilne GeForce RTX 3080 jest na ten czas najszybszą i najwydajniejszą kartą dla urządzeń przenośnych. Opiera się na rdzeniu Ampere GA104, wyposażonym w 6144 rdzeni CUDA – podobnie jak desktopowy GeForce RTX 3070 Ti.

Zasadniczą różnicą między układami jest typ i ilość pamięci wideo – mobilny wariant ma jej 16 GB na kościach GDDR6, natomiast desktopowy – 8 GB z modułami GDDR6X.

Nvidia GeForce RTX 3080 (źródło: Nvidia)

Wszystko wskazuje na to, że NVIDIA chce wydać jeszcze szybszy, mobilny układ graficzny, bowiem w internecie pojawiły się kolejne informacje, które sugerują, że producent pracuje nad laptopowym GeForce RTX 3080 Ti (Super). Układ ma się opierać na rdzeniu Ampere GA103, czyli ograniczonym wariancie GA102 (znanym z desktopowych GeForce RTX 3080), który – jak wiadomo – nie jest zoptymalizowany pod laptopy, ponieważ pobiera zbyt wiele energii.

Jeden z deweloperów programu TechPowerUp GPU-z, czyli popularnego narzędzia do odczytu specyfikacji kart graficznych ujawnił, że NVIDIA pracuje nad układem o identyfikatorze 2420, pod którym najprawdopodobniej kryje się mobilny GeForce RTX 3080 Ti.

Już wcześniej do sieci trafiły informacje na temat odświeżonych RTX 3000, które mają trafić do laptopów Lenovo, jednak w tym czasie leaksterzy sugerowali, że będą to karty z dopiskiem „Super”, nie Ti.

Nazwa nie gra większej roli, ważniejsza jest jednak specyfikacja GeForce RTX 3080 Ti dla laptopów. Karta ma bazować na dostosowanym czipie GA103 z 7680 jednostkami CUDA, 60 RT i 16 GB pamięci wideo. Z racji, iż ma być to układ implementowany w mobilnych urządzeniach, TGP rdzenia nie powinno być wyższe niż 125 W.

Karta graficzna może się zatem zbliżyć do desktopowej 3080 pod względem wydajności, a więc szykuje się najwydajniejszy układ graficzny dla laptopów, jaki został kiedykolwiek wydany.

Nowe mobilne karty graficzne z serii GeForce RTX 3000 powinny zadebiutować już na początku następnego roku.