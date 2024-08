Multi SIM nareszcie w Play i Virgin Mobile!

Play postanowił, że nie będzie już dłużej pozostawać z tyłu względem innych operatorów i zaoferuje swoim klientom możliwość korzystania z jednego numeru telefonu na dwóch urządzeniach. Idealnie!

Multi SIM w Play i Virgin Mobile

Korzystanie z jednego numeru telefonu na dwóch urządzeniach może być niezwykle praktyczne, jeśli mamy smartfon w kieszeni, ale i smartwatch na nadgarstku. Wtedy – o ile na to pozwalają funkcje zegarka – telefon może zostawać w domu, a my nie stracimy możliwości kontaktowania się z innymi.

Multi SIM obsługują już w Polsce duże sieci operatorskie pokroju Orange czy T-Mobile. Teraz opcja ta ląduje także w Play, a także trafia do Virgin Mobile, które korzysta z infrastruktury Fioletowych.

Dzięki nowej usłudze, będziemy mogli sklonować kartę SIM obecną w smartfonie i używać jej na smartwatchu. Wtedy wprost z zegarka pobierzemy aplikacje przez internet i skorzystamy z ich funkcji.

Nie jest to jednak opcja darmowa. Skorzystamy z niej tylko na kompatybilnych smartwatchach, a do tego kosztuje 9 złotych miesięcznie. Dostępna jest w wybranych taryfach i umowach dla klientów prywatnych i biznesowych.

Na ten moment usługę można włączyć tylko w salonie Play lub przez konsultanta po skorzystaniu z infolinii pod numerem *500 (dla Play) i *222 (dla Virgin Mobile). Nie znajdziemy odpowiadającej jej opcji w aplikacji Play24.

Smartwatche ze wsparciem Multi SIM w Play

Jak na razie, lista zegarków kompatybilnych z usługą Multi SIM w Play nie jest zbyt długa. Znajdują się na niej:

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE,

Samsung Galaxy Watch 7 LTE 40 mm,

Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44 mm,

Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE 47mm.

Jak przekazuje operator, będzie ona powiększana o kolejne modele, gdyż trwają prace nad udostępnieniem usługi na smartwatchach z systemem Wear OS innych producentów. Co ważne – żeby zegarek trafił na tę listę, wcale nie musi on mieć wbudowanego eSIM-a, ponieważ Multi SIM to kopia naszej karty SIM lub eSIM, a nie jej zamiennik.

Na uruchomienie Multi SIM na Apple Watchach trzeba będzie poczekać do pierwszej połowy 2025 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronach operatorów Play i Virgin Mobile.