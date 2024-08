Sztuczna inteligencja w Polsce: czy chcemy AI w smartfonach?

Sztuczna inteligencja w smartfonach rozwija się bardzo szybko i ułatwia życie coraz większej liczbie osób na świecie. Marka Oppo zleciła badania, które miały sprawdzić, czy Polacy chcą sztucznej inteligencji w smartfonach.

Do czego Polacy wykorzystują telefon komórkowy?

Firma ARC Rynek i Opinia, na zlecenie producenta smartfonów Oppo, przeprowadziła badania ankietowe wśród polskich użytkowników telefonów. Głównym celem sondy było zweryfikowanie czy nasze społeczeństwo chce zyskać dostęp do funkcji opartych o sztuczną inteligencję w smartfonach. W ankiecie uczestniczyło grono 1023 osób w wieku od 18 do 65 roku życia, które posiadają smartfon na użytek własny.

Telefon od zawsze był istotnym i cenionym narzędziem do komunikowania się z innymi osobami – aż 94% respondentów zaznaczyło, iż wykorzystuje go właśnie do utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Okazuje się, że nawet w dobie rozpowszechniania się technologii, jaką jest sztuczna inteligencja, krótkie wiadomości tekstowe pozostają „na czasie”. SMS-y przesyła 85% badanych, a 64% wykorzystuje komunikatory. Smartfon służy też do sprawdzania maila, co wskazało 75% osób, z kolei media społecznościowe przegląda 72% ankietowanych.

Telefony komórkowe stanowią dla Polaków także centrum rozrywki, o czym wspomniało 88% badanych. 75% ankietowanych wskazuje, że smartfon przydaje się, aby być na bieżąco z informacjami ze świata oraz prognozami pogody. Ponad 60% osób korzysta z telefonu do oglądania zamieszczonych w sieci filmików oraz czyta artykuły, 44% ankietowanych gra, a 41% posługuje się nim do oglądania seriali czy filmów.

(źródło: ankieta ARC Rynek i Opinia na zlecenie Oppo)

Obecnie prawie każdy smartfon wyposażany jest w aparat fotograficzny – 78% respondentów regularnie robi zdjęcia z jego pomocą, 41% zapytanych dzieli się fotografiami w mediach społecznościowych, a 31% modyfikuje i retuszuje wykonane ujęcia. Użytkownicy przede wszystkim wprowadzają korekcję światła (54%), redukują czerwone oczy (38%), usuwają niepotrzebne elementy (35%) oraz tworzą kolaże (33%).

(źródło: ankieta ARC Rynek i Opinia na zlecenie Oppo)

Sztuczna inteligencja w smartfonie

Polacy w kwestii AI w smartfonie są dość równo podzieleni – 48% korzysta z narzędzi AI, przy czym 27% z nich przyznało się, że nie byli świadomi, iż za stosowane funkcje odpowiada sztuczna inteligencja. Co ciekawe, aż 83% badanych posługujących się AI robi to za pomocą smartfona, a 50% korzysta z narzędzi na komputerze.

(źródło: ankieta ARC Rynek i Opinia na zlecenie Oppo)

Rodacy, którzy wypróbowali już technologię AI i korzystają z niej na co dzień wskazują, iż jej funkcjonalność pozwala zaoszczędzić czas (56%), a także jest wygodna (43%) – m.in. chatbot pomaga szybko zapoznać się z nurtującymi zagadnieniami (54%), połowa użytkowników wprowadza modyfikacje do zdjęć, a 36% respondentów wspomina, że uczy się języków obcych.

Większość ankietowanych chciałoby wykorzystywać sztuczną inteligencję w domu, aniżeli w pracy. Mimo to, w celach zawodowych AI znalazło zastosowanie u 27% pytanych, którzy zajmują się tworzeniem tekstów (61%), tłumaczą tekst (60%) oraz przeprowadzają research (57%).

Ponad połowa badanych Polaków (59%) stwierdziła, że mogłaby opłacać dostęp do narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Dla 32% z nich akceptowalną kwotą byłoby 10 złotych miesięcznie, a 29% ankietowanych mogłoby płacić od 11 do 20 złotych za miesiąc. Osoby, które byłyby skłonne płacić za dostęp do funkcji AI, chciałyby płacić za narzędzia w ramach miesięcznego abonamentu (37%) lub jednorazowo (30%).

(źródło: ankieta ARC Rynek i Opinia na zlecenie Oppo)

15% osób uczestniczących w badaniu i niekorzystających dotychczas z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję twierdzi, że funkcje AI w smartfonach mogą sprawić, że używanie telefonów będzie bardziej satysfakcjonujące. Pozostali ankietowani wspomnieli, iż przyzwyczaili się do korzystania z wyszukiwarki internetowej w celu poszukiwania informacji (36%), a aż 24% nie ufa sztucznej inteligencji oraz zaznacza, że AI zakłamuje rzeczywistość.