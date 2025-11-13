Teraz możesz porozmawiać z robotem jak z człowiekiem

W jednym z popularnych botów sztucznej inteligencji pojawiły się nowe funkcje. Teraz możesz porozmawiać z nim prawie jak z człowiekiem. Ciekawa nowość dołączyła też do Map Google.

Rozmawiaj z botem AI jak z człowiekiem

Google aktualizuje model Gemini Live. Nowe funkcje mają pozwolić na prowadzenie bardziej intuicyjnych i naturalnych rozmów z botem sztucznej inteligencji. Technologiczny gigant z Mountain View podkreśla, że liczą się niuanse w sposobie mówienia, takie jak wznoszenie lub opadanie głosu oraz rytm i ton wypowiadanych zdań.

Do Gemini Live dołącza pięć nowych funkcji, w tym możliwość:

dostosowania swojej nauki – jako użytkownik możesz poprosić o dokładne wyjaśnienie danego tematu, a także o przyspieszenie tempa mównienia,

łatwiejszego przyswajania języka obcego – możesz skierować do Gemini prośbę o wygenerowanie quizu z danego języka, którego chcesz się uczyć, a także ćwiczyć z botem i zdobywać doświadczenie w rozmowie, jeszcze zanim staniesz twarzą w twarz z obcokrajowcem,

prowadzenia rozmowy „testowej” – jeśli czeka Cię jakaś poważna albo trudna rozmowa, bot pomoże Ci się do niej przygotować,

„ożywienia” historii – bot może teraz opowiadać o danej historii, wykorzystując bogatą narrację czy charakterystyczne akcenty postaci m.in. historycznych,

prowadzenia zabawnej rozmowy – możesz poprosić o akcent np. kowboja czy innej postaci.

Mapy Google i Grafika z praktycznymi nowościami

Warto wspomnieć, że Mapy Google również zyskały nowe opcje, które szczególnie przydadzą się posiadaczom samochodów elektrycznych. Użytkownicy zobaczą dostępność ładowarek Tesla Supercharger. Na Mapach zostanie wyświetlona nie tylko lokalizacja, ale też status i liczba dostępnych stanowisk w czasie rzeczywistym. U mnie ta opcja jest już dostępna.

Dostępność Tesla Supercharger w Mapach Google (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Ponadto technologiczny gigant zaanonsował nowy sposób przeglądania i porządkowania obrazów w aplikacji Google, w sekcji Grafika. Jak twierdzi firma, wraz z nową aktualizacją użytkownik znajdzie w łatwiejszy sposób inspiracje w postaci treści wizualnych.

Zasada działania będzie banalna – po otwarciu aplikacji Google wystarczy kliknąć w nową ikonę Obrazy, która trafi do dolnego menu. Niestety funkcja ta póki co będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników w USA.