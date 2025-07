Orlen i Moya obniżają ceny ładowania elektryków. Dostaniesz też rabat na paliwo

Orlen ogłosił, że właściciele samochodów elektrycznych będą mogli naładować swoje pojazdy w niższej cenie w wakacje 2025. Moya również przygotowała promocje dla kierowców – daje rabat w wysokości nawet 40 groszy na każdy litr paliwa, a także obniżyła cenę ładowania elektryków.

Tańsze ładowanie samochodów elektrycznych na stacjach Orlen Charge w wakacje 2025

Od piątku, 27 czerwca 2025 roku, posiadacze samochodów, jeżdżących na benzynie lub oleju napędowym, mogą otrzymać rabat na paliwo na Orlenie w wysokości nawet 40 groszy na każdy litr. Standardowy rabat wynosi 25 groszy. Aby otrzymać większą zniżkę, należy zrobić zakupy na stacji za co najmniej 5 złotych. Ponadto konieczne jest aktywowanie kuponu rabatowego i okazanie do zeskanowania karty programu Vitay. Łącznie można skorzystać z tej oferty aż 10 razy do 31 sierpnia 2025 roku – pięć razy do końca lipca i pięć w sierpniu.

Dziś Orlen ogłosił promocję, skierowaną do właścicieli samochodów elektrycznych, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji Orlen Charge. Otrzymają oni rabat w wysokości 25% na każde ładowanie od 1 lipca do 1 września 2025 roku (do godziny 9:00) – nie ma żadnego limitu ładowań.

Ponadto osoby, które dodadzą kartę programu Vitay do aplikacji Orlen Charge i wykonają sesję ładowania, otrzymają bonus w wysokości aż 1000 punktów, a później również kolejne punkty za każde ładowanie – za każdą 1 kWh na konto trafi 8 punktów.

Przy okazji warto wspomnieć, że Orlen ma około 1,1 tysiąca punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całej Polsce.

Regulamin promocji „Wakacje z Orlen Charge” (PDF)

Rabat na ładowanie samochodu elektrycznego na stacjach Moya Energia w wakacje 2025

W lipcu 2025 roku wszyscy właściciele samochodów elektrycznych naładują swoje pojazdy na stacjach Moya Energia w niższej cenie – za każdą 1 kWh zapłacą 1,79 złotych (zamiast 1,99 złotych). Natomiast w sierpniu na taką cenę będą mogli liczyć wyłącznie zarejestrowani użytkownicy aplikacji Super Moya i Moya Firma (program dostępny jest Sklepie Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery).

Sieć Moya Energia składa się obecnie z 36 punktów ładowania w 18 lokalizacjach na terenie całej Polski. Użytkownicy aplikacji Super Moya i Moya Firma mogą ponadto korzystać z ponad 4000 partnerskich punktów ładowania.

Rabat na paliwo na stacjach Moya w wakacje 2025

Rabat na paliwo na stacjach Moya można otrzymać w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2025 roku. Warunkiem jest zatankowanie na stacji obsługowej w godzinach obsługi pracowniczej oraz bycie zarejestrowanym użytkownikiem programu lojalnościowego Super Moya i okazanie do zeskanowania kodu w aplikacji (rabat nie zostanie przyznany po podaniu numeru telefonu).

W ramach promocji klient dostanie 30 groszy rabatu na każdy litr benzyny i oleju napędowego lub 40 groszy, jeżeli równocześnie kupi produkt z oferty gastronomicznej. Zniżkę w wysokości 10 groszy na każdy litr mogą otrzymać też osoby tankujące LPG, ale pod warunkiem, że kupią coś z oferty gastronomicznej.

Każdy klient może skorzystać z promocji 3 razy w lipcu i 3 razy w sierpniu. Podczas jednego tankowania dostanie rabat na maksymalnie 50 litrów paliwa (nadwyżka zostanie rozliczona po cenie obowiązującej na danej stacji). Co ważne: oferta obejmuje wyłącznie paliwo zatankowane do baku samochodu.

Regulamin promocji „Rabat wakacyjny do 40 gr/l” (PDF)

Na koniec warto przypomnieć, że rabat na paliwo w wakacje 2025 można dostać również na stacjach BP i Circle K.