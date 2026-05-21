Ta marka podbiła polski rynek. Teraz prezentuje kolejne intrygujące sprzęty

Jedna z chińskich firm w niecałe 2 lata zdobyła spore grono wielbicieli swoich sprzętów w Polsce. Teraz pochwaliła się kolejnymi modelami, które mają ułatwiać codzienne życie i wspierać użytkowników w utrzymaniu czystości.

Mova zdobyła wielu fanów w Polsce – wyniki marki mogą zaskoczyć

Mova to marka wywodząca się z Dreame, która oficjalnie zadebiutowała na polskim rynku w sierpniu 2024 roku. Nie minęły więc nawet dwa lata, a firma już odnotowała wysoką sprzedaż w naszym kraju, o czym poinformowała podczas wydarzenia Welcome to Mova Universe, które odbyło się w Warszawie.

Chiński producent inteligentnych odkurzaczy i robotów sprzątających twierdzi, że skok wolumenu sprzedaży wyniósł z 97,8% do 156,5%. Z kolei wzrost sprzedaży poszybował od 110,2% do 178,2%. Wygląda na to, że Mova nadal ma zamiar piąć się w górę, bo przy okazji wydarzenia zaprezentowała kilka nowych rozwiązań.

Mova stawia na sterylną czystość – nowe roboty sprzątające i odkurzacze

Jednym z nowych sprzętów jest flagowy robot sprzątający Mova V70 Ultra Complete. Model ten oferuje użytkownikom siłę ssania sięgającą 42 tysięcy Paskali oraz bezworkowy pojemnik na kurz EcoCyclone. Sprzęt podczas pracy i orientowania się w przestrzeni wykorzstuje sztuczną inteligencję, dzięki której ma rozpoznać ponad 300 rodzajów przeszkód. Ponadto V70 Ultra Complete został wyposażony w system MaxiReachX, oparty na wysuwanych ramionach ze szczotką boczną i mopem, mających dotrzeć w trudnodostępne miejsca.

V70 Ultra Complete (źródło: Mova)

Ponadto Mova zaanonsowała też model Z70 Ultra Roller Complete wyposażony w technologię mopowania HydroForce 2.0 oraz mop ze wskaźnikiem aktywnego odświeżania włókien pracujący z prędkością 800 obrotów na minutę. Robot ten ma moc ssania do 36 tysięcy Paskali i funkcje chroniące dywany przed zmoczeniem. Po zakończonej pracy sprzęt ten wyczyści mopy wodą o temperaturze 100ºC.

Poza robotami sprzątającymi Mova zaprezentowała też pionowe odkurzacze na sucho i mokro. Model X5 Pro Steam został określony jako nowa odpowiedź na najtrudniejsze domowe zabrudzenia. W praktyce sprzęt ten cechuje się siłą ssania do 25 tysięcy Paskali, silnikiem o mocy 350 W, a także funkcją czyszczenia parą w temperaturze 200ºC i punktowym spryskiwaniem trudnych plam wodą o temperaturze 90ºC. Stacja bazowa zajmie się myciem szczotki wodą o temperaturze 90ºC oraz jej suszeniem.

Mova X5 Pro Steam (źródło: Mova)

Z kolei Mova Z200 jest wariantem dla użytkowników poszukujących „lżejszych” rozwiązań. Sprzęt ten oferuje tradycyjne odkurzanie (na sucho) z mocą 180 AW. Zebrany kurz, włosy czy sierść kierowane są do worka na kurz o pojemności 1,2 litra.

Warto wspomnieć, że do portfolio Mova dołączyła też drukarka 3D. Model Palette 300 wyposażono w 12 wbudowanych dysz, co pozwala na tworzenie projektów z użyciem 36 kolorów i 12 materiałów podczas jednego procesu drukowania. Producent zaprezentował też ekspres do kawy F20 Pro z funkcją precyzyjnej kontroli temperatury PID.

Mova deklaruje, że wszystkie zaprezentowane nowości wkrótce zadebiutują w Polsce. Wtedy też poznamy ich ceny.