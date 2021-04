Motorola pracuje nad jeszcze tańszym smartfonem z modemem 5G niż Moto G50

Producenci, którzy chcą się utrzymać w segmencie smartfonów, muszą wprowadzać na rynek modele z modemami 5G. Motorola doskonale o tym wie, dlatego przygotowuje kolejny, który może być jeszcze tańszy niż zaanonsowana niedawno Moto G50.

Na rynku pojawia się coraz więcej smartfonów z modemami 5G, a w niektórych seriach stał się on już standardem. Motorola także nie chce (a nawet wręcz nie może sobie pozwolić) przegapić tej rewolucji, ponieważ klienci są bardzo zainteresowani dostępem do sieci piątej generacji. A to z kolei napędza sprzedaż urządzeń, które je obsługują.

Motorola pracuje nad tanim smartfonem z procesorem MediaTek Dimensity 720

Na razie oferta smartfonów z modemami 5G marki Motorola jest dość uboga – można wśród nich wymienić Motorolę Edge(+), Motorolę RAZR 5G, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto G50 i Moto G100. Konkurencja oferuje znacznie więcej modeli, które obsługują już sieć piątej generacji, dlatego producent z amerykańskim rodowodem powinien szybko wprowadzić na rynek kolejne, aby nie pozostać w tyle.

I wygląda na to, że rzeczywiście ma takie zamiary, bowiem w Geekbench zauważono nowy model marki Motorola z procesorem MediaTek Dimensity 720. Układ ten oferuje zintegrowany modem 5G i jest przeznaczony do budżetowych smartfonów, mających oferować obsługę sieci piątej generacji. Mimo to, podobnie jak większość chipsetów z serii Dimensity, produkowany jest z wykorzystaniem zaawansowanego, 7-nm procesu technologicznego.

Geekbench zdradził też, że testowany model dysponował również 6 GB RAM (MediaTek Dimensity 720 obsługuje kości typu LPDDR4x) oraz miał zainstalowany na pokładzie system Android 11.

Przetestowany przez Geekbench model prawdopodobnie będzie pierwszym smartfonem marki Motorola z procesorem MediaTek Dimensity, ponieważ wszystkie, wprowadzone do tej pory na rynek urządzenia, które obsługują sieć piątej generacji, bazują na układach Qualcomm Snapdragon.

Niewykluczone, że nadchodząca Motorola z procesorem MediaTek Dimensity 720 będzie kosztowała jeszcze mniej niż zaanonsowana niedawno w Polsce Moto G50, której sugerowaną cenę ustalono na 899 złotych. Układy MediaTeka są bowiem tańsze niż podobne chipsety Qualcomm Snapdragon, co pozwala producentom obniżyć ceny wyposażonych weń urządzeń.