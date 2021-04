Tak będzie wyglądać Motorola Moto G60. Na niektóre rynki trafi pod inną nazwą

Motorola nie zwalnia tempa. Producent sukcesywnie wprowadza na rynek nowe smartfony z serii Moto G, a następna w kolejce jest m.in. Motorola Moto G60. Jej premiera musi czaić się tuż za rogiem, bo wiemy już, jak będzie wyglądać i co zaoferuje ten model.

W ostatnim czasie Motorola zaanonsowała w Polsce modele Moto G10, Moto G30, Moto G50 i Moto G100. Do tego w Indiach zadebiutowała też już Moto G10 Power. Wygląda na to, że producent nie zamierza zwalniać tempa, bowiem na horyzoncie pojawiły się kolejne nowości – Moto G20 i Motorola Moto G60. O tej ostatniej wiemy praktycznie wszystko, zatem oficjalna premiera zdaje się być jedynie czystą formalnością.

Specyfikacja Motorola Moto G60

Zanim przejdziemy do parametrów nowej Motki, najpierw jej się przyjrzymy. Być może to jakość renderów, aczkolwiek do ich rozdzielczości nie można mieć żadnych zastrzeżeń, ale w mojej (całkowicie subiektywnej) opinii Motorola Moto G60 prezentuje się wyjątkowo… nieatrakcyjnie.

Nie dość, że smartfon ma bardzo grube ramki dookoła wyświetlacza i jeszcze szerszy tzw. podbródek, to z jakiegoś powodu Motorola zdecydowała się wykończyć wyspę z aparatami na panelu tylnym innym, rzucającym się kolorem. W mojej opinii wygląda to tandetnie, odpustowo. Można również odnieść wrażenie, że pokrywa plecków wykonana jest z tworzywa sztucznego.

Specyfikacja Motorola Moto G60 też jest już znana (źródło: Abhishek Yadav)

Specyfikacja Motorola Moto G60 również zapowiada się dość przeciętnie. Tzw. selling point niewątpliwie będą stanowić aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix oraz wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Niektórych może do zakupu skusić też 32 Mpix aparat na przodzie do selfie.

Ponadto specyfikacja Motorola Moto G60 ma obejmować też procesor Qualcomm Snapdragon 732G (bez modemu 5G), 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (UFS 2.1), a także moduł NFC i akumulator o pojemności 6000 mAh. Ekran w tym modelu będzie miał przekątną aż 6,78 cala i rozdzielczość Full HD+. Do tego na panelu tylnym pojawią się również aparaty 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym) i 2 Mpix do pomiaru głębi oraz czytnik linii papilarnych. Dodatkowymi udogodnieniami mają być 3,5 mm złącze słuchawkowe i dedykowany klawisz do uruchamiania Asystenta Google.

Co ciekawe, Motorola Moto G60 na niektórych rynkach dostępna będzie jako Motorola Moto G40 Fusion – konkretniej w Brazylii i Indiach. Jednocześnie producent dokona kilku zmian w specyfikacji – usunie moduł NFC oraz zmniejszy rozdzielczość aparatu głównego do 64 Mpix i tego na przodzie do 16 Mpix, a ponadto wprowadzi do sprzedaży też konfigurację 4 GB/64 GB.