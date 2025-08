Leroy Merlin wprowadza zmiany w programie Klub Dom. Pojawi się nowy benefit

Sieć Leroy Merlin zapowiedziała wprowadzenie zmian w programie lojalnościowym Klub Dom. Wśród zaanonsowanych nowości znajduje się nowy benefit.

Zmiany w programie Leroy Merlin – Klub Dom od 27 sierpnia 2025 roku

Od marca 2024 roku dostępna jest nowa aplikacja Leroy Merlin, która w założeniach ma m.in. ułatwiać korzystanie z programu lojalnościowego Klub Dom. Jeszcze w tym miesiącu wprowadzone zostaną w nim istotne zmiany, o których sieć informuje z wyprzedzeniem.

Jedną z nowości, dostępnych od 27 sierpnia 2025 roku, jest nowy benefit, dostępny po zgromadzeniu co najmniej 300 punktów. Gdy klient osiągnie ww. próg, będzie mógł wymienić zebrane punkty na rabat w wysokości 30 złotych. Kupon zniżkowy pozostanie ważny przez 3 miesiące. Po ich upłynięciu klient straci możliwość jego wykorzystania. Nie będzie też możliwości wymienienia go z powrotem na punkty.

Kiedy z kolei uczestnik programu lojalnościowego Klub Dom uzbiera 1000 punktów, zostaną one automatycznie wymienione na kupon, upoważniający do rabatu w wysokości 10% na zakupy (z wyłączeniem kart podarunkowych). Pozostanie on ważny przez 3 miesiące – należy go aktywować i wykorzystać w tym okresie. Co ważne: będzie się dało go wykorzystać wielokrotnie w ciągu jednego dnia

Podobny benefit jest już dostępny dla klientów, tak samo, jak kupon rabatowy, upoważniający do zniżki w wysokości 5% po zebraniu co najmniej 500 punktów. Od 27 sierpnia 2025 roku nie będzie można jednak z niego skorzystać – nie ma o nim słowa w nowym regulaminie.

Warto też zauważyć, że aktualnie to klient musi wymienić punkty na kupon rabatowy 5 lub 10% – nie dzieje się to automatycznie, a ponadto po wymianie kupon jest ważny przez aż 12 miesięcy. Wygląda zatem na to, że Leroy Merlin nie chce, żeby klienci „chomikowali” punkty. Zapewne ma to też zmotywować ich do zakupów, aby nie stracili przysługującej zniżki.

Za każde wydane 5 złotych brutto przyznawany jest 1 punkt (o ile klient nie korzysta z rabatu lojalnościowego 5 lub 10%; jeśli to zrobi – punkty nie zostaną przyznane).

Punkty w programie lojalnościowym Leroy Merlin – Klub Dom będą szybciej wygasać

W nowym regulaminie Leroy Merlin zastrzega też, że wszystkie punkty, zebrane w ramach programu lojalnościowego Klub Dom, będą ważne przez 3 miesiące od daty ostatnich zakupów. Według aktualnych zasad, punkty są ważne przez 12 miesięcy od daty ostatnich zakupów.

Ponadto od 30 listopada 2025 roku punkty mają być wygaszane według nowych reguł – warunkiem ich utrzymania będzie zrobienie zakupów co najmniej raz w okresie trzech miesięcy.

Regulamin programu Klub Dom, obowiązujący od 27 sierpnia 2025 roku