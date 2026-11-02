Motorola Signature 27 coraz mniej tajemnicza. Poznaliśmy nowe szczegóły

Nowy flagowiec legendarnej marki zdradził przedpremierowo kilka swoich tajemnic. Smartfon Motorola Signature 27 powinien usatysfakcjonować nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Smartfon Motorola Signature 27 będzie miał specyfikację godną flagowca

Smartfon Motorola Signature, zaprezentowany na początku 2026 roku, spotkał się z ciepłym przyjęciem i może pochwalić się dobrymi opiniami, choć naturalnie – jak każdy model – ma słabsze strony. Jego następca zamierza podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.

Nowy flagowy smartfon Motorola Signature 27 został oficjalnie zapowiedziany już we wrześniu 2026 roku przez samego producenta, który zdradził wówczas kilka informacji na jego temat. Ogłoszono, że będzie wyposażony w najnowszy, topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 i system chłodzenia o nazwie ArcticMesh, wykorzystujący żel termiczny z dodatkiem diamentów oraz nową komorę parową 3D, aby nie dochodziło do throttlingu.

Legendarna marka zapowiedziała też, że smartfon Motorola Signature 27 zaoferuje 50 Mpix aparat główny z sensorem Sony Lytia 910 (teraz wiemy, że z technologią LOFIC) i 200 Mpix teleobiektyw o budowie peryskopowej, a także dźwięk od Bang & Olufsen. Ponadto nowy flagowiec ma mieć zapewnione aktualizacje systemu przez 7 lat od daty premiery.

Jeden z youtuberów, Danny Winget, opublikował wideo (nagrane przy współpracy z Motorolą), w którym ujawnił, co jeszcze odda do dyspozycji smartfon Motorola Signature 27. Będzie to m.in. dedykowany klawisz na lewej krawędzi do uruchamiania AI oraz 6,8-calowy ekran Extreme AMOLED Duo (Tandem OLED) z matrycą LTPO, odświeżaniem do 120 Hz i technologią Dolby Vision. Wyświetlacz ma też osiągać jasność do… 12000 (!) nitów.

Nowa, flagowa Motorola Signature 27 zaoferuje również 16 GB RAM LPDDR5X RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.1, akumulator o „znacznej pojemności” oraz funkcję nagrywania wideo w 8K w 30 klatkach na sekundę i 50 Mpix aparat ultraszerokokątny. Ponadto producent umieścił na tyle „dedykowany czujnik ruchu”, który ma być pomocny przy nagrywaniu dynamicznych ujęć.

Smartfon Motorola Signature 27 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Pantone Cool Smoke i Pantone Capulet Olive.

Kiedy zadebiutuje smartfon Motorola Signature 27? (data premiery)

Producent oficjalnie ogłosił, że nowy, flagowy smartfon Motorola Signature 27 zostanie wprowadzony na rynek już 5 listopada 2026 roku, czyli w najbliższy czwartek. Nie wiadomo jednak, czy to też data polskiej premiery.