smartfon redmi m100 pro smartphone
Redmi M100 Pro (źródło: Xiaomi)
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Nowy smartfon Xiaomi wygląda bardzo znajomo

Grzegorz Dąbek·
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Nowy smartfon Xiaomi wygląda bardzo znajomo

Do portfolio Xiaomi dołączył nowy smartfon. Wygląda bardzo znajomo, albowiem jest to „nowe wcielenie” modelu, który miał premierę… ponad dwa lata temu.

Redmi M100 Pro to nowy smartfon Xiaomi, a jednak stary

W sierpniu 2026 roku zadebiutował smartfon Xiaomi Redmi M100, który ma wiele wspólnego z Redmi 17 5G. Teraz ofertę chińskiego producenta uzupełnił model Redmi M100 Pro, będący z kolei „nowym wcieleniem”… Redmi Note 14 Pro, który miał premierę w Chinach we wrześniu… 2024 roku.

smartfon redmi m100 pro smartphone
smartfon redmi m100 pro smartphone
Redmi M100 Pro (źródło: Xiaomi)

(Nie do końca) nowy smartfon Redmi M100 Pro jest wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2712×1220 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, próbuje dotyk z prędkością do 480 Hz i osiąga jasność do 3000 nitów, a do tego oferuje ściemnianie PWM 1920 Hz i obsługę technologii Dolby Vision.

Na jego przodzie umieszczono też aparat o rozdzielczości 20 Mpix, natomiast na tyle znajdują się trzy aparaty: główny (szerokokątny) z 50 Mpix matrycą Sony LYT-600, przysłoną f/1.5 i optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro.

Moce obliczeniowe dostarcza zaś procesor MediaTek Dimensity 7300-Ultra 2,5 GHz (4 nm), który współpracuje z 12 GB RAM LPDDR4X (4266 Mbps). Pamięć wewnętrzna (typu UFS 2.2 o prędkości odczytu do 1000 MB/s) ma z kolei pojemność 256 GB. Zasilanie zrzucono natomiast na karb akumulatora o pojemności 5500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 45 W.

smartfon redmi m100 pro smartphone
smartfon redmi m100 pro smartphone
Redmi M100 Pro (źródło: Xiaomi)

Ponadto (nie do końca nowy) smartfon Redmi M100 Pro ma Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, pilot na podczerwień, głośniki stereo, wibracyjny silnik liniowy osi X, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 oraz cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68. Wymiary wynoszą z kolei 162,33×74,42×8,27-8,46 mm (w zależności od wersji), a masa – 190 gramów.

Tyle trzeba zapłacić za smartfon Redmi M100 Pro w Chinach

Smartfon Redmi M100 Pro będzie dostępny w Chinach wyłącznie w konfiguracji 12/256 GB za 2499 juanów (równowartość około 1475 złotych). Redmi Note 14 Pro w momencie premiery w identycznej wersji pamięciowej kosztował 1699 juanów.

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