Qualcomm zamierza tworzyć procesory ARM dla komputerów stacjonarnych

Qualcomm jest jednym z przodujących producentów procesorów na rynku – jednak jak wiadomo, jego chipy są projektowane w głównej mierze z myślą o urządzeniach mobilnych. Amerykanie poważnie rozważają wejście w segment procesorów dla komputerów stacjonarnych, tworząc dedykowane, zdecydowanie wydajniejsze układy, które w przyszłości będą mogły stanowić konkurencję dla Apple, AMD oraz Intela.

Reklama

Procesory dla desktopów od Qualcomma? Teraz jest to możliwe

W segmencie komputerów typu desktop, opierających się na systemie Windows, niezmiennie od lat mamy dwóch znaczących graczy – Intela z procesorami Core oraz AMD z układami z serii Ryzen, które są zaprojektowane do pracy z systemem operacyjnym Microsoftu. Procesory ARM nie do końca sprawdzały się w tej roli, bowiem w teorii Windows 10 pod ARM był dostępny, jednak jego optymalizacja pozostawiała wiele do życzenia (zobacz – Microsoft Surface X), przez co platforma nie cieszyła się zbyt dużą popularnością.

Procesor Qualcomm Snapdragon

Z CPU produkcji Apple to trochę inna historia – bowiem Apple ma swój system i optymalizacja pod kilka urządzeń nie stanowi większego problemu. Premiera Windowsa 11 może być znacząca z punktu widzenia producentów chipów opartych na architekturze ARM, ponieważ system wspiera zarówno procesory o regularnej (monolitycznej), jak i hybrydowej budowie, wyposażonej w energooszczędne oraz wydajnościowe rdzenie.

Reklama

Qualcomm, czyli znany twórca mobilnych Snapdragonów planuje wejść na rynek procesorów dedykowanych komputerom osobistym – w szczególności typu desktop. Już na początku tego roku ogłosił, że przejął zespół NUVIA, wyspecjalizowany w projektowaniu tego typu chipów – co powinno zaowocować jeszcze wydajniejszymi rdzeniami stworzonymi pod tak zwane pecety.

Bardzo ważnym elementem komputera jest karta graficzna. Qualcomm ma swoje układy Adreno, ale w obecnej formie mogą one okazać się niezbyt wydajne dla komputerów opartych na systemie Windows. Amerykański producent dysponuje zespołem inżynierów z dawnego ATI czy AMD, którzy mogą sprostać zadaniu. Warto dodać, że specjalizują się oni w projektowaniu nieco większych, dedykowanych kart graficznych, konsumujących ogromną ilość energii.

W przypadku zintegrowanego układu GPU, ich głównym zadaniem będzie opracowanie SoC o mniejszej powierzchni, który jednocześnie zapewni wysoką moc obliczeniową i nie będzie generował zbyt dużo ciepła.

Portal Tom’s Hardware donosi, że pierwsze próbki inżynieryjne desktopowych procesorów Qualcomm Snapdragon mają trafiać do testów już w sierpniu następnego roku, natomiast układy mają być dostępne dla nas, konsumentów, w 2023 roku.