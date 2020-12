Kupując smartfon Motoroli, dostaniesz głośnik lub słuchawki gratis

Jeśli zamierzaliśmy zakupić w nadchodzących dniach smartfon Motoroli, to w sklepie producenta trafimy na przyjemną promocję. Zamiast obniżek cen, proponuje on gratis w postaci wybranego akcesorium – głośnika lub słuchawek Bluetooth.

Sklep Motoroli rozdaje prezenty

Dokładniej rzecz ujmując – sklep Motoroli dodaje prezenty do zakupów. Kupując wybrane modele smartfonów, możemy liczyć na gratis w postaci słuchawek lub głośnika Bluetooth. Klient może nawet wybrać sobie, jaki prezent woli. Co można wyciągnąć z worka z prezentami?

Opcji jest kilka. Można na przykład wybrać słuchawki Verve Buds 100. Oferują one w sumie do 14 godzin pracy, jeśli zliczyć wszystkie możliwe doładowania przy pomocy etui. Budsy wyposażono w sterowanie dotykowe, obsługę asystentów głosowych, Bluetooth 5.0 oraz zbudowano zgodnie z wymogami klasy wodoodporności IPX5.



Verve Buds 110

Nieco inną budową, choć praktycznie takimi samymi właściwościami, mogą pochwalić się słuchawki Verve Buds 110. Pchełki w tym modelu są nieco mniejsze, stąd łączny czas odtwarzania muzyki nie przekroczy 12 godzin.



Moto Buds Charge

Są jeszcze słuchawki Moto Buds Charge. Oferują wyższą jakość dźwięku dzięki zastosowaniu 6-milimetrowych przetworników.

Jeśli wolelibyśmy otrzymać głośnik Bluetooth, istnieje i taka opcja. Wybierać możemy między modelami Sonic Sub 240 oraz Sonic Sub 500. Mają wbudowane subwoofery i akumulatory pozwalające na działanie przez długi czas – odpowiednio do 11 i 15 godzin.



Sonic Sub 240

Sonic Sub 240 jest odporny na przeciwności losu zgodnie z normą IPX5, ale nie tak mocno jak Sonic Sub 500, który dzięki klasie wodoodporności IPX7 może przetrwać zanurzenie w wodzie o głębokości 1 metra. Oprócz tego ładuje się go z mocą 10 W.



Sonic Sub 500

Telefony objęte promocją

Nie wszystkie modele smartfonów trafiły do promocji. Są to:

Motorola Moto G8 Power,

Motorola Moto G8,

Motorola Moto G9 Plus,

Motorola Moto E7d Plus,

Motorola Moto G 5G Plus,

Motorola Moto G Pro,

Motorola Edge,

Motorola Razr,

Motorola Razr 5G.

Promocja potrwa do 24 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania się zapasów prezentów. Więcej na jej temat znajdziemy na stronie Motoroli – tam też zakupimy telefony objęte promocją.