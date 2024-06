Globalna premiera gogli Apple Vision Pro tuż za rogiem

Obecnie najprostszym sposobem na zdobycie własnego egzemplarza gogli Apple Vision Pro jest zakup produktu w Stanach Zjednoczonych i załatwienie transportu do Polski. Czerwiec 2024 roku może jednak okazać się przełomowy dla dostępności nowego urządzenia giganta z Cupertino.

Apple nie ma w zwyczaju rozszerzać swojego portfolio o nowe rodzaje urządzeń. Pierwszym całkowicie nowym sprzętem, opracowanym przez firmę po śmierci Steve’a Jobsa, był Apple Watch zaprezentowany w 2015 roku. Do dziś widzieliśmy kolejne generacje tabletów, smartfonów, śmierć iPoda oraz prezentację komputera dla wymagających użytkowników.

Gigant z Cupertino potrzebował zatem 8 lat, aby zaprezentować coś zupełnie nowego. Apple Vision Pro to próba wstrzelenia się w w rynek gogli VR. Zaprezentowano je w czerwcu 2023 roku, a do sprzedaży trafiły 2 lutego 2024 roku. Niestety, z przywileju łatwego zakupu urządzenia mogły do tej pory skorzystać wyłącznie osoby przebywające na terenie USA. Na szczęście lekko ponad rok po prezentacji gogli, ich ekskluzywność terytorialna może zostać zniesiona.

Apple Vision Pro nie tylko dla USA

Jak podaje MacRumors, Apple szykuje się do globalnej premiery gogli. Według źródła, na które powołuje się serwis, do sklepów firmy w Wielkiej Brytanii dotarły dostawy z dużymi paletami. Pracownicy nie mogą ich jeszcze otwierać,ale gabaryty sugerują, że w środku znajdują się kanapy podobne do tych amerykańskich, na których zainteresowani zakupem Vision Pro mogą przetestować urządzenie.

Nawet, jeżeli mówimy o sprzęcie, o którym wiemy już, że ma w sobie kilka wad, które rozwiąże dopiero kolejna generacja, cicha premiera raczej nie wchodzi w grę. Wszystko wskazuje na to, że zapowiedź uwolnienia Vision Pro z rynku amerykańskiego pojawi się w trakcie nadchodzącego WWDC 2024. Sprzedaż miałaby ruszyć w trzecim lub czwartym tygodniu czerwca 2024 roku.

Niestety, zakulisowe informacje sugerują, że gogle Vision Pro najpierw pojawią się w sklepach giganta z Cupertino rozmieszczonych w Kanadzie, Chinach oraz Wielkiej Brytanii. Jeżeli okaże się to prawdą, jest szansa, że załatwienie sobie gogli z londyńskiego Apple Store będzie dla nas łatwiejsze i tańsze niż z nowojorskiego. Bo coś mi się wierzyć nie chce, że doczekamy się premiery Apple Vision Pro w Polsce… Ale może się mylę.