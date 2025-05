Najlepsza Motorola z rodziny Moto. Znamy pierwsze detale

W sieci opublikowane zostały pierwsze, nieoficjalne informacje na temat najlepiej wyposażonego smartfona z rodziny Moto. Według tych doniesień zdecydowanie warto zaczekać na model Motorola Moto G96.

(Ponoć) nadciąga Motorola Moto G96

Do tej pory balansująca między niską a średnią półką cenową rodzina Moto kończyła się na modelu z ósemką w nazwie – aktualnie jest to Motorola Moto G85, a już w czerwcu zastąpi ją Motorola Moto G86. Wygląda jednak na to, że w tym roku producent może zaproponować jeszcze coś lepszego. W sieci pojawiły się doniesienia, których głównym bohaterem jest smartfon Motorola Moto G96.

Zgodnie z nazwą nowość miałaby się plasować na szczycie rodziny Moto, zaraz przy urządzeniach spod znaku Edge. Serwis Android Headlines podaje, że sercem urządzenia zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, a współpracować z nim będzie 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci masowej.

Długi czas pracy zapewniać ma akumulator o pojemności 5500 mAh, sekcję fotograficzną zaś tworzyć dwa sensory z tyłu (główny o rozdzielczości 50 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix, służący także do zdjęć makro) oraz przednia kamera o rozdzielczości 32 Mpix. Skoro jesteśmy już na froncie, niemal w całości wypełni go 6,67-calowy wyświetlacz pOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Będzie zakrzywiony na obu dłuższych bokach.

Motorola Moto G96 (źródło: Android Headlines)

Bez większego zaskoczenia, systemem operacyjnym ma być Android 15, do którego Motorola dorzuci kilka swoich funkcji. Na koniec wspomnę jeszcze, że producent szykuje, ponoć, cztery warianty kolorystyczne: różowo-fioletowy, zielony i niebieski (w dwóch odcieniach). W każdym przypadku plecy miałyby zostać pokryte wegańską skórą.

Specyfikacja Motorola Moto G96 vs Moto G86 – porównanie

Jak to wszystko ma się do Moto G86, w którym do tej pory widzieliśmy model topowy w swojej rodzinie? Spójrzmy (pamiętając, że mówimy o informacjach nieoficjalnych)…

Motorola Moto G96 Motorola Moto G86 Wyświetlacz 6,67 cala,

pOLED,

144 Hz 6,67 cala,

pOLED,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm; do 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 7300 (4 nm; do 2,5 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

256 GB na pliki 8/12 GB RAM,

128/256 GB na pliki Akumulator 5500 mAh,

ładowanie maks. ? 5200 lub 6720 mAh,

ładowanie maks. 33 W Aparaty 50 Mpix (Sony LYT-700C),

8 Mpix (ultraszerokokątny);

przód: 32 Mpix 50 Mpix (Sony LYT-600),

8 Mpix (ultraszerokokątny);

przód: 32 Mpix System Android 15 Android 15

Źródło tych rewelacji podaje również, że cena urządzenia wyniesie w Indiach 22990 rupii, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~1005 złotych.