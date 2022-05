Nowa Motorola będzie kusiła aparatem z OIS i Jackiem 3,5 mm

Niedawno producent zachwycił cały świat nowym modelem Motorola edge 30, który nie tylko jest najcieńszym na świecie smartfonem z modemem 5G (ma grubość zaledwie 6,8 mm!), ale też ma baaardzo atrakcyjną cenę (w Polsce kosztuje zaledwie 2199 złotych). Marka nie zamierza jednak się zatrzymywać – w przygotowaniu jest szereg kolejnych, nowych urządzeń, w tym Motorola moto g82 5G, która właśnie zdradziła swoje największe tajemnice.

Motorola moto g82 5G nie ma już przed nami wielu tajemnic

Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że do końca 2022 roku Motorola wprowadzi na rynek przynajmniej 19 nowych, unikalnych smartfonów. Pierwsze z nich już zadebiutowały (w tym moto g52 i wspomniany powyżej model edge 30), a teraz na horyzoncie pojawiła się moto g82 5G. Nosi ona oznaczenie kodowe „Rhode 5G+” i będzie jednym z wielu członków serii „Rhode” (jednym z nich jest wymieniona przed chwilą moto g52, która ma oznaczenie „Rhode 4G”).

Jeszcze przed oficjalną premierą została ujawniona duża część specyfikacji nowego smartfona z rodziny moto. Jej elementem, który najbardziej zwraca uwagę, jest aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu i rozdzielczością 50 Mpix. Obok niego znajdą się jeszcze dwa aparaty: z matrycą 8 Mpix i obiektywem o ultraszerokim kącie widzenia, którego celem będzie też pomiar głębi ostrości, a także dedykowany do zdjęć makro z sensorem 2 Mpix.

Na przodzie smartfona znajdzie się natomiast aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo. Zostanie on umieszczony w górnej części ekranu pOLED, w okrągłym otworze. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,55 cala i rozdzielczość Full HD (dpi = 402 ppi) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Według zapowiedzi, ma on pokrywać 88% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio).

Jeszcze przed oficjalną premierą smartfona Motorola moto g82 5G dowiedzieliśmy się, że zostanie on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz ze zintegrowanym modemem 5G oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i – w zależności od wersji – 4 GB, 6 GB albo 8 GB RAM LPDDR4x. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W (przez port USB-C).

Na pokładzie nowej Motki znajdą się również czytnik linii papilarnych (w klawiszu na bocznej krawędzi) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 12. Jego obudowa ma spełniać kryteria standardu pyłoszczelności i wodoodporności IP52.

Cena moto g82 5G nie jest jeszcze znana, podobnie jak data oficjalnej premiery. Mimo wszystko zapewne można się jej spodziewać w ciągu najbliższych tygodni, a może nawet i dni.