Motorola moto g53 już niedługo w Europie. Wiemy, ile będzie kosztować

Marka Motorola szykuje się do globalnej premiery dwóch smartfonów – moto g53 oraz mogo g73. Wcześniej w sieci pojawiły się ich specyfikacje, a teraz poznaliśmy również cenę modelu moto g53. Czy to smartfon z dobrym stosunkiem jakości do ceny?

Motorola moto g53 – specyfikacja

Ten smartfon to nie całkowita nowość, ponieważ zadebiutował w Chinach już w grudniu zeszłego roku. W sieci pojawiało się wiele informacji sugerujących, że globalna wersja moto g53 będzie wyposażona w lepsze podzespoły niż smartfon, który trafił na chiński rynek. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że poprzednie informacje miały niewiele wspólnego z prawdą.

Niestety, w niektórych obszarach widać nawet regres w stosunku do poprzednika, czyli Motoroli moto g52. Chodzi tu choćby o wyświetlacz – najnowsze informacje potwierdzają fakt, że nowa Motka zadebiutuje na rynku globalnym z dokładnie tym samym ekranem co chiński model. Producent wyposażył ten smartfon w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) i częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Warto przypomnieć, ze moto g52 oferuje użytkownikom ekran OLED Full HD+.

Co z resztą podzespołów?

Pod maską moto g53 będzie procesor Qualcomm Snapdragon 480+ z modułem 5G. Nie jest to najlepsza informacja, ale wersja globalna ma występować tylko w wariancie z 4 GB RAM, podczas gdy chińska wersja oferuje również wersję z 8 GB RAM. Jeśli chodzi o wbudowaną pamięć wewnętrzną, to smartfon odda użytkownikom do dyspozycji 128 GB z możliwością dodania karty microSD.

Motorola moto g53 5G (źródło: The Tech Outlook)

Producent zdecydował się wyposażyć moto g53 również w 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8 i PDAF oraz dodatkowy obiektyw, dedykowany do zdjęć makro, oparty na 2 Mpix matrycy. Z kolei aparat do selfie to 8 Mpix jednostka. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 18 W.

Co ciekawe, w smartfonie znalazło się też miejsce na złącze audio 3,5 mm, a to nie wszystkie niespodzianki związane z dźwiękiem – moto g53 może również zaskoczyć użytkowników głośnikami stereo z obsługą Dolby Atmos. Warto także wspomnieć, że nowa Motka zaoferuje moduł eSIM oraz NFC.

Cena i data premiery

W tym miejscu warto przypomnieć, ile kosztowała w dniu premiery chińska wersja tego smartfona. Było to odpowiednio 899 juanów (równowartość ~600 złotych) za wersję 4/128 GB oraz 1099 juanów (~700 złotych) za wariant z 8 GB RAM. Jak to zwykle bywa, cena w Europie jest nieco wyższa od tej, którą widzimy na rynkach azjatyckich.

Motorola moto g53 (źródło: Pricebaba)

Według serwisu Pricebaba, cena Motoroli moto g53 wyniesie w Europie dokładnie 209 euro (~990 złotych). Chociaż to zdecydowanie więcej niż w Azji, to jednak nadal jest to rozsądna cena za taką specyfikację. Kiedy odbędzie się globalna premiera? Tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ Motorola nie podała oficjalnej daty, jednak możemy spodziewać się jej naprawdę szybko, nawet w najbliższych dniach.