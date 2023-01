Doczekaliśmy się! Final Fantasy XVI z polskim tłumaczeniem

Final Fantasy to kultowa seria gier, która została zapoczątkowana w 1987 roku. Przez te wszystkie lata wyszło wiele kolejnych części, a także spin-offów. W tym roku na PlayStation 5 zadebiutuje Final Fantasy XVI. Po raz pierwszy z polskim, oficjalnym tłumaczeniem!

Final Fantasy XVI coraz bliżej

Oczekiwania graczy odnośnie nadchodzącego Final Fantasy XVI są bardzo duże. Nic w tym dziwnego, w końcu japońskie klimaty w połączeniu z dobrą grą RPG mogą być świetnym produktem. Nadchodząca produkcja ma nas zabrać do królestwa Valisthea, gdzie wcielimy się w Rosfielda. Ten, w wyniku tragicznych wydarzeń, wkroczył na mroczną ścieżkę i szuka zemsty.

źródło: PlayStation / materiał promocyjny

Producenci deklarują, że fabuła FFXVI ma być bardzo rozciągnięta w czasie, ponieważ twórcy pokażą nam nie tylko nastoletnie życie Rosfielda, ale także jego poczynania jako 20- i 30-latka. Rozbudowana produkcja zmierza na konsolę PlayStation 5, co już wiemy od jakiegoś czasu, kiedy to została zapowiedziana na State of Play. Jest więc na co czekać, szczególnie że oficjalnie potwierdzono, iż FFXVI otrzyma polskie tłumaczenie!

Final Fantasy XVI po polsku

Cenega poinformowała, że Final Fantasy XVI znalazło się w jej planie wydawniczym na ten rok. Jednocześnie wydawca potwierdził, iż gra otrzyma polskie tłumaczenie. Co prawda nie będzie to pełnoprawny dubbing, a jedynie napisy, ale to i tak sporo, ponieważ dotychczas mogliśmy korzystać jedynie z nieoficjalnych źródeł i tłumaczeń robionych przez pasjonatów. Teraz się to zmieni i bardzo dobrze!

Czekałem na premierę Final Fantasy XVI, a teraz cieszę się podwójnie, ponieważ rodzimy rynek został doceniony i otrzymamy polską wersję. Kto wie, być może – jeżeli zostanie ona dobrze przyjęta, to – kiedyś doczekamy się pełnoprawnego dubbingu? Koło takiego tytułu po prostu nie można przejść obojętnie.

Premiera Final Fantasy XVI została zaplanowana na 22 czerwca 2023 roku, kiedy to produkcja zadebiutuje na konsolach PlayStation 5. Na ten moment dostępna w przedsprzedaży wersja kosztuje 339 złotych i można ją zamówić na stronie PlayStation.