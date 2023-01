Przyjemna przygodówka z lisem w tle za darmo na Epicu

Chciałeś kiedyś zagrać w grę, gdzie świat przemierzasz na lisie? Jeżeli tak, to Epic Games przychodzi z pomocą. Od dziś, tj. 19 stycznia 2023 roku, będzie można odebrać za darmo Epistory – Typing Chronicles.

Epistory – Typing Chronicles za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu Epic Games Store będzie miał dla nas tylko jedną, darmową grę. Wszystko przez to, że w poprzednim były to aż trzy produkcje: Divine Knockout, First Class Trouble oraz Gamedec. Ostatni z tych tytułów mocno polecamy, ponieważ pokazuje nam cyberpunkową Warszawę.

Tym razem wybór padł jednak na inne klimaty – Epic Games da graczom w prezencie Epistory – Typing Chronicles. To przygodowa, narracyjna gra, która jest bardzo mocno nastawiona na eksplorację. Świat stworzony przez Fishing Cactus będziecie zwiedzać na… grzbiecie lisa. Deweloperzy stworzyli świat z origami, w którym musicie walczyć z zepsutymi owadami. Epistory – Typing Chronicles nie jest tytułem klasy AAA, ale na pewno warto dać mu szansę i spędzić z nim weekend, jeżeli akurat nie masz co robić.

źródło: Epic Games Store

Historia ciągle się rozwija

Wraz z rozwojem fabuły i przechodzeniem kolejnych etapów, historia przedstawiana graczom będzie się ciągle rozwijać. Warto podkreślić, że w tej grze nie tylko toczysz walki i zwiedzasz kolejne miejsca, ale także rozwiązujesz łamigłówki. Ponadto deweloperzy wprowadzili element rywalizacji z innymi graczami, gdzie możesz zmierzyć się z nimi za pomocą aren.

Schemat sterowania w tej grze jest bajecznie prosty, ponieważ wystarczy Wam tylko klawiatura – myszka nie jest w ogóle potrzebna. Tak, jak wspomniałem wcześniej, być może nie jest to gra AAA, ale ze względu na ciekawy koncept i osadzenie produkcji w interesującym świecie, warto dać tej produkcji szansę.

Pamiętaj też, że jeszcze dziś, do godziny 16:59, możesz odebrać bez dodatkowych opłat także Divine Knockout, First Class Trouble oraz Gamedec. Każda z tych gier jest warta sprawdzenia, ale najbardziej w moje gusta trafił Gamedec, ponieważ pokazuje Warszawę XXII wieku, i to w cyberpunkowym wydaniu!