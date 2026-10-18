Tradycyjne odkurzacze odchodzą powoli do przeszłości. Ich rolę coraz częściej przejmują w naszych domach roboty sprzątające oraz bezprzewodowe odkurzacze pionowe, które są po prostu wygodniejsze i praktyczniejsze. Aby zapewnić sobie taki komfort, wcale nie musisz dysponować olbrzymim budżetem. W tym rankingu polecam najlepsze modele do 500 i do 1000 złotych.

Ranking odkurzaczy pionowych do 500 i do 1000 złotych

W tym rankingu znajdziesz najlepsze odkurzacze pionowe do 1000 złotych, ale nie brakuje tu także modeli za 700 czy 500 złotych. Niezależnie więc od tego, jak interpretujesz słowo tani w tym kontekście, powinno Ci się udać znaleźć coś dla siebie.

Łącznie polecam siedem modeli – wszystkie to urządzenia bezprzewodowe i żadne nie znalazło się w rankingu przez przypadek. Ułożyłem je w kolejności od najtańszego do najdroższego i – w mojej opinii – stanowią najlepszą odpowiedź na to, jak wydać określoną kwotę na tego typu sprzęt. Oto zestawienie:

Jaki tani odkurzacz pionowy? Ranking 2026:

Xiaomi G20 Lite – dobry i (bardzo) tani odkurzacz pionowy z podświetleniem

– dobry i (bardzo) tani odkurzacz pionowy z podświetleniem Mova S2 Detect – najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych

– najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych Tineco A30S Plus – sprytny odkurzacz bezprzewodowy

– sprytny odkurzacz bezprzewodowy Mova S7 Ultra – ultramocny odkurzacz pionowy w dobrej cenie

– ultramocny odkurzacz pionowy w dobrej cenie Roborock H60 Ultra – kompletny odkurzacz pionowy za mniej niż 1000 złotych

– kompletny odkurzacz pionowy za mniej niż 1000 złotych Dreame Z30 Slim – smukły odkurzacz pionowy dla alergików

– smukły odkurzacz pionowy dla alergików Mova M50 Ultra – całkiem tani odkurzacz pionowy z funkcją mycia

Nawet tani odkurzacz pionowy w 2026 roku jest w stanie zaoferować wysoką moc ssania i wygodną konstrukcję. Niczym niezwykłym nie jest też zginana rura, umożliwiająca dostanie się pod meble. Coraz częściej spotykane są także szczotki z podświetleniem. Do tego pozwalają na odłączenie rury i uzyskanie w ten sposób odkurzacza ręcznego, a niektóre mają też końcówki do mopowania. Zresztą, zaraz wszystkiego się dowiesz – innymi słowy:

Zaczynamy!

Xiaomi G20 Lite – dobry i (bardzo) tani odkurzacz pionowy z podświetleniem

Ranking otwiera Xiaomi G20 Lite, będący – moim zdaniem – najtańszym odkurzaczem pionowym, na którego zakup faktycznie warto się zdecydować. Przy mocno ograniczonym budżecie może okazać się strzałem w dziesiątkę, a równocześnie sposobem na to, by nie wyrzucać pieniędzy w błoto.

Pomimo niskiej ceny pionowy odkurzacz Xiaomi oferuje bardzo dużą moc ssania (sięgającą 18000 Pa), a technologia cyklonowa zapobiega zatykaniu się filtrów i sprawia, że stałą mocą ssania można cieszyć się przez cały cykl sprzątania. Jedno ładowanie do pełna zapewnia do 45 minut pracy, co jest całkiem niezłym wynikiem w tej kategorii cenowej. Na uwagę zasługuje też obecność elektroszczotki w zestawie, jak również możliwość odłączenia rury i uzyskania w ten sposób odkurzacza ręcznego.

Xiaomi G20 Lite | fot. Xiaomi

Zawiera tez kilka bajerów. Wśród nich znajduje się na przykład podświetlenie LED-owe na nasadce – dzięki niemu łatwiej dostrzeżesz drobinki kurzu czy okruchy w ciemnych zakamarkach, chociażby pod meblami. W dotarciu tam nie pomaga jednak niezginająca się rura. Cała konstrukcja jest za to lekka i poręczna, co zdecydowanie nie jest bez znaczenia. Dodatkowym atutem jest higieniczny sposób opróżniania zbiornika na kurz – wystarczy wcisnąć przycisk, by klapka się otworzyła, a zawartość wpadła prosto do kosza.

Najważniejsze cechy odkurzacza Xiaomi G20 Lite:

moc ssania: 18000 Pa / 65 AW,

głośność pracy: ~70 dB,

czas pracy / ładowania: 45 minut / 5 godzin,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: nie,

pojemność zbiornika na kurz: 0,55 l,

filtracja: filtr 5-stopniowy (z technologi cyklonową),

waga urządzenia: 1,5 kg (odkurzacz ręczny) / 2,4 kg (zestaw),

cena i dostępność:

Mova S2 Detect – najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych

Chcesz kupić najlepszy odkurzacz pionowy do 500 złotych? W takim razie spójrz na model Mova S2 Detect. Pod wieloma względami jest podobny do wyżej omówionego Xiaomi – również ma podświetlaną szczotkę oraz oferuje tryb odkurzacza ręcznego i system higienicznego opróżniania zbiornika. Do tego jednak może pochwalić się jeszcze wyższą mocą ssania (do 25000 Pa), dzięki czemu skutecznie eliminuje nie tylko kurz, ale też większe nieczystości.

To nie koniec zalet. Mova ma też akumulator zapewniający nawet godzinę pracy oraz zginaną rurę, ułatwiającą sprzątanie pod meblami. Co więcej, jest to odkurzacz pionowy z funkcją mycia. Ma zbiornik na wodę i mop z mikrofibry, umożliwiając pracę na mokro. Dzięki temu pozbędziesz się nie tylko kurzu i okruchów, ale też różnego rodzaju plam. Przy tym mówimy o urządzeniu za pół tysiaka, więc nie spodziewaj się zdumiewających efektów. Z drobnymi zabrudzeniami model ten radzi sobie jednak wyśmienicie, o czym możesz przekonać się, oglądając materiał Kacpra:

Wygodna, kompaktowa konstrukcja, komplet podstawowych akcesoriów w zestawie oraz skuteczny, 4-warstwowy system filtracji, to cechy stanowiące dopełnienie całości. To też kolejne argumenty, by zainteresować się tym właśnie modelem.

Najważniejsze cechy odkurzacza Mova S2 Detect:

moc ssania: 25000 Pa / 150 AW,

głośność pracy: ~80 dB,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 4,5 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: tak,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,5 l,

filtracja: HEPA (4-stopniowa),

waga urządzenia: 1,54 kg (odkurzacz ręczny) / 3,84 kg (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mova S2 Detect ok. 430 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Tineco A30S Plus – sprytny odkurzacz bezprzewodowy

Kolejną propozycją w zestawieniu jest Tineco A30S Plus, który jest nie tyle lepszy od wyżej opisanego urządzenia marki Mova, co po prostu inny. Służy wyłącznie do sprzątania na sucho, ale za to wywiązuje się z tego zadania lepiej – dzięki wyższej mocy i głębszemu wnikaniu we włókna dywanów. Na panelach czy płytkach radzi sobie równie dobrze.

Niezaprzeczalnym atutem tego modelu jest również technologia iLoop, która na bieżąco monitoruje poziom zabrudzenia i automatycznie dostosowuje moc – zapewnia dzięki temu optymalne efekty, wydłużając równocześnie czas pracy na jednym ładowaniu. W dodatku szczotka cechuje się systemem ZeroTangle, zapobiegającą wplątywaniu się włosów. Z drugiej strony jednak jego rura się nie zgina, co utrudnia sprzątanie pod meblami.

Tineco A30S Plus | fot. Media Expert

Tineco A30S Plus to z jednej strony prosty, a z drugiej naprawdę sprytny odkurzacz bezprzewodowy, który może się bardzo dobrze sprawdzić w domach z różnymi typami podłóg. Będzie też dobrym wyborem do większych mieszkań, za sprawą długiego czasu pracy i zbiornika na kurz o pojemności aż 1 litra.

Najważniejsze cechy odkurzacza Tineco A30S Plus:

moc ssania: 20000 Pa / 160 AW,

głośność pracy: ~85 dB,

czas pracy / ładowania: 60 minut / 5 godzin,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak (automatycznie),

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: nie,

pojemność zbiornika na kurz: 1 l,

filtracja: HEPA (5-stopniowa),

waga urządzenia: 1,9 kg (odkurzacz ręczny) / 3,2 kg (zestaw),

cena i dostępność:

Mova S7 Ultra – ultramocny odkurzacz pionowy w dobrej cenie

Jeżeli zależy Ci na odkurzaczu, który bez trudu poradzi sobie z oczyszczaniem wykładzin i dywanów, to pozytywnie wyróżniającym się modelem jest Mova S7 Ultra. Cechuje się mocą ssania sięgającą aż 32000 Pa, dzięki czemu cechuje się bardzo wysoką skutecznością sprzątania, niezależnie od rodzaju podłogi. Podobnie jak wyżej opisany model Tineco, oferuje w dodatku automatyczny dobór mocy.

Producent priorytetowo potraktował moc i ze względu na to, odkurzaczowi brakuje pewnych cech, które zachęcały do zakupu wcześniej omówionego modelu S2 Detect. Nie oferuje mopowania, a jego rura się nie zgina. Z drugiej strony oferuje dłuższy czas pracy – dochodzący nawet do 80 minut na jednym ładowaniu.

Taka, a nie inna charakterystyka, czyni z odkurzacza Mova S7 Ultra dobry wybór przede wszystkim dla właścicieli dużych mieszkań i zwierząt gubiących sierść. Zapewnia bezkompromisową moc, z której potrafi zrobić użytek zarówno na twardych podłogach, jak i dywanach.

W sprzedaży dostępny jest też nieco słabszy model S7 bez dopisku Ultra – Kacper niedawno sprawdził oba urządzenia i zestawił je ze sobą – zachęcam do sprawdzenia tego materiału:

Najważniejsze cechy odkurzacza Mova S7 Ultra:

moc ssania: 32000 Pa / 220 AW,

głośność pracy: ~80 dB,

czas pracy / ładowania: 80 minut / 4,5 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak (automatycznie),

doświetlenie LED: tak,

zginana rura: nie,

pojemność zbiornika na kurz: 0,5 l,

filtracja: HEPA (5-stopniowa),

waga urządzenia: 1,64 kg (odkurzacz ręczny) / 2,65 kg (zestaw),

cena i dostępność:

Roborock H60 Ultra – kompletny odkurzacz pionowy za mniej niż 1000 złotych

Jeżeli marzy Ci się po prostu najlepszy odkurzacz pionowy do pracy na sucho, a Twój budżet wynosi 1000 złotych, niegłupim pomysłem będzie postawienie na model Roborock H60 Ultra. Zapewnia bardzo wysoką moc ssania, a zarazem pierwszorzędny komfort sprzątania. Ma teleskopową rurę, która w dodatku się zgina, a do tego elektroszczotkę z zielonym podświetleniem, uwidaczniającym kurz. Niebagatelne znaczenie ma też płaska konstrukcja o wysokości zalewie 5,6 cm. Mieści się pod większością mebli.

To wszystko razem (plus akcesoria w zestawie) sprawia, że odkurzacz oferuje wysoką efektywność zarówno na panelach czy płytkach, jak i na dywanach i wykładzinach. Sprawdza się również w innych zastosowaniach, dzięki trybowi odkurzacza ręcznego.

Roborock H60 Ultra | fot. Roborock

O klasie urządzenia świadczą także takie rozwiązania, jak 9-warstwowy system cyklonowej separacji pyłu oraz 5-stopniowa filtracja. Trudno nie docenić też czasu pracy sięgającego 90 minut na jednym ładowaniu. Krótko mówiąc: świetna opcja.

Najważniejsze cechy odkurzacza Roborock H60 Ultra:

moc ssania: 30000 Pa / 210 AW,

głośność pracy: ~75 dB,

czas pracy / ładowania: 90 minut / 3,5 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak,

doświetlenie LED: tak (zielone),

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,5 l,

filtracja: HEPA (5-stopniowa),

waga urządzenia: 1,75 kg (odkurzacz ręczny) / 2,95 kg (zestaw),

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Roborock H60 Ultra ok. 900 zł Oficjalny sklep marki Roborock Zawiera linki afiliacyjne.

Dreame Z30 Slim – smukły odkurzacz pionowy dla alergików

Jeśli masz w mieszkaniu dużo mebli na nóżkach, Dreame Z30 Slim może być nawet lepszym wyborem niż wyżej opisany Roborock. Z jednej strony cechuje się niższą mocą ssania (24000 Pa), ale za to ma rurę, która umożliwia ułożenie całego odkurzacza na płasko. W dodatku profil głównej elektroszczotki cechuje się wysokością zaledwie 5,5 cm (to o 1 cm mniej niż Roborock), dzięki czemu urządzenie potrafi wjeżdżać praktycznie wszędzie.

Na tym nie koniec, bo model ten oferuje również automatyczne dostosowywanie mocy ssania – nawet jeśli Ty nie widzisz zabrudzeń, on wie, co robić. Niezaprzeczalnym atutem jest też niska waga (1,5 kg w trybie odkurzacza ręcznego i 2,6 kg razem z długą rurą i elektroszczotką). Zobacz, jak wypadł w teście Kacpra:

Jeszcze jedno: Dreame Z30 Slim to także dobry wybór dla alergików – jest tak za sprawą filtracji HEPA H14, cechującą się skutecznością wyłapywania cząsteczek na poziomie 99,99%. Minusem tego modelu jest natomiast głośna praca, no ale nie można mieć wszystkiego, a na pewno nie za taką cenę.

Najważniejsze cechy odkurzacza Dreame Z30 Slim:

moc ssania: 24000 Pa / 210 AW,

głośność pracy: ~85 dB,

czas pracy / ładowania: 90 minut / 4 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: tak,

funkcja mopowania: nie,

regulowana moc ssania: tak (automatyczna),

doświetlenie LED: tak (niebieskie),

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,5 l,

filtracja: HEPA (5-stopniowa),

waga urządzenia: 1,5 kg (odkurzacz ręczny) / 2,65 kg (zestaw),

cena i dostępność:

Mova M50 Ultra – całkiem tani odkurzacz pionowy z funkcją mycia

Zestawienie zamyka Mova V50 Ultra – model reprezentujący nieco inną kategorię urządzeń. To odkurzacz myjący (Wet & Dry), który niezbyt dobrze sprawdzi się w domach pełnych dywanów i wykładzin, ale za to na podłogach twardych robi fenomenalne wrażenie.

Oferuje skuteczne odkurzanie, a do tego efektywne mopowanie podłóg przy użyciu ciepłej wody (opcjonalnie: z dodatkiem detergentu, który jest dozowany automatycznie). Ma zginaną rurę i może być ułożony na płasko, a w takiej formie wjeżdżać pod meble – w dodatku można nim sterować zdalnie, więc nie trzeba się nawet schylać. Na uwagę zasługuje też to, że urządzenie potrafi sprzątać od krawędzi do krawędzi. Ten model również był testowany przez Kacpra, więc zachęcam do obejrzenia recenzji:

Tak, jak Kacper wspomniał, częścią zestawu jest tutaj również stacja dokująca, oferująca automatyczne mycie i suszenie mopa, co pozytywnie wpływa i na komfort użytkowania, i na higienę. Świetna opcja, choć zdecydowanie nie dla każdego.

Najważniejsze cechy odkurzacza Mova M50 Ultra:

moc ssania: 22000 Pa / ~150 AW,

głośność pracy: ~70 dB,

czas pracy / ładowania: 40 minut / 4 godziny,

odłączany odkurzacz ręczny: nie,

funkcja mopowania: tak,

regulowana moc ssania: tak (automatyczna),

doświetlenie LED: nie,

zginana rura: tak,

pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l (jeden zbiornik na ciecz i odpady stałe – z separacją),

filtracja: HEPA,

waga urządzenia: ~6 kg,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mova M50 Ultra ok. 1000 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Nadal nic? Na szczęście wybór jest szerszy

Układając ten ranking starałem się zmieścić w nim modele dopasowane do najróżniejszych potrzeb, ale wiadomo, że ile osób, tyle preferencji. Jeśli więc nie udało Ci się znaleźć w tym zestawieniu urządzenia dla siebie, to… dobra wiadomość jest taka, że w sklepach nie brakuje godnych uwagi odkurzaczy pionowych, które można nazwać tanimi.

Za mniej niż 500 złotych możesz kupić na przykład lekki i poręczny odkurzacz Beko SlimClean VRT65421VC, oferujący sprzątanie na sucho i na mokro model Mova K30 Lite albo też niezłe, ale pochodzące z katalogów niszowych marek (co może budzić obawy o ewentualny serwis) propozycje pokroju Erabros EV7.

Nieco powyżej tego progu znajdziesz szeroki wybór mocnych i funkcjonalnych urządzeń, spośród których wyróżniłbym modele Mova G70, Dreame T30 Flex, Beko ErgoClean Pro oraz Xiaomi G20 Max. Warto też zwrócić uwagę na odkurzacz Karcher VC 4, który zachwyca solidnością wykonania, ale brakuje mu wielu funkcji, które uznaje się już za standard.

Nie przekraczając budżetu 1000 złotych możesz także kupić zwrotny odkurzacz Samsung Jet 65 Pet zaprojektowany z myślą o właścicielach czworonogów, Shark PowerPro ze zginaną rurą i ssawką głęboko wnikającą w dywany czy też niektóre modele z serii Roborock F25, które nie przez przypadek cieszą się tak dużą popularnością. Jak więc widzisz, wybór jest spory.