Nowe słuchawki Bowers & Wilkins. Mają wyznaczać standardy

Dłuższy czas pracy, wyższa jakość dźwięku i wygodniejsza konstrukcja – oto cechy, jakimi charakteryzują się nowe słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 i Pi6. Szczególnie pierwsze z tej dwójki potrafią zrobić niemałe wrażenie – przynajmniej na papierze.

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 i Pi6 dołączają do rodziny

Nie brakuje osób, według których Bowers & Wilkins tworzy najlepsze słuchawki TWS na rynku. Cóż, z pewnością ten brytyjski producent potrafi je robić, co potwierdził chociażby takimi modelami, jak Pi5 i Pi5 S2 oraz Pi7 i Pi7 S2. Teraz do rodziny dołączają dwa kolejne modele: Pi6 oraz Pi8. Oba stanowią duży krok naprzód w ofercie tej marki.

Nowe modele mają zmieniony kształt, by zapewniać jeszcze wyższy komfort noszenia. Równocześnie oferować mają lepsze brzmienie i dłuższy czas działania między jednym ładowaniem a drugim.

Flagowiec z prawdziwego zdarzenia (i jego potężny kompan)

B&W Pi8 to model flagowy, wyposażony w 12-milimetrowe przetworniki z włókna węglowego (tego samego, które zostało wykorzystane w nausznych słuchawkach Px8) i 32-bitowy DSP. Wykorzystuje technologię aptX Lossless, aby dostarczać bezstratny dźwięk w wysokiej rozdzielczości, choć do tego potrzebny jest jeszcze smartfon z platformą Qualcomm Snapdragon Sound. Przy połączeniu z innym źródłem użytkownicy mogą liczyć na kodek aptX Adaptive – znalazł się on także na pokładzie modelu Pi6.

Pi8 (fot. producenta)

Skoro już przy nim jesteśmy, model Bowers & Wilkins Pi6 również ma 12-milimetrowe przetworniki, ale wykonane z biocelulozy. Dysponuje też 24-bitowym DSP i nie oferuje technologii retransmisji dźwięku – w przeciwieństwie do „Ósemek”.

Jedne od drugich słuchawek różnią się także czasem pracy. O ile w modelu Pi6 można liczyć na 8 godzin samodzielnego działania lub 24 godziny z etui ładującym, Pi8 oferuje odpowiednio 6,5 i 20 godzin. Oba urządzenia obsługują też szybkie ładowanie (wystarczy 15 minut, by zapewnić 2 godziny użytkowania). Wszystkie te liczby odnoszą się ponadto do trybu z włączonym ANC. Zaawansowana technologia aktywnej redukcji hałasu z otoczenia to zresztą kolejny atut nowych słuchawek marki B&W.

Pi6 (fot. producenta)

Jaka cena?

Oba modele zadebiutowały już na rynku amerykańskim. Słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 kosztują tam 399 dolarów (równowartość ~1540 złotych), a Pi6 – 249 dolarów (~960 złotych). Producent na razie nic nie wspomniał o premierze w Polsce, ale najpewniej w którymś momencie do niej dojdzie. Poprzednie urządzenia z tej serii są bowiem dostępne w naszym kraju.