PocketBook prezentuje kolorowy czytnik i e-notes w jednym

Czytnik e-booków i e-notes w jednym. W dodatku z kolorowym wyświetlaczem i Androidem na pokładzie. Taki jest PocketBook InkPad Eo – bardzo interesujący model, który już niebawem zadebiutuje w polskich sklepach.

PocketBook InkPad Eo – kolorowy czytnik e-booków i e-notes w jednym

PocketBook InkPad Eo to najnowsza propozycja z kategorii czytników e-booków będących równocześnie cyfrowymi notesami. Ten konkretny model może pochwalić się w dodatku kolorowym wyświetlaczem, uprzyjemniając tym samym czytanie komiksów i umożliwiając tworzenie bardziej czytelnych notatek, z różnobarwnymi oznaczeniami i wyróżnieniami.

Urządzenie oddaje do dyspozycji użytkowników wyświetlacz w najnowszej technologii E Ink Kaleido 3. To pozwala spodziewać się ładnych i całkiem żywych kolorów, a także relatywnie wysokiego kontrastu. Dodatkowo czytnik został wyposażony w kamerę, co umożliwia wygodne nanoszenie adnotacji na zdjęcia.

Wróćmy jeszcze na moment do ekranu. Jest to panel o przekątnej 10,3 cala i rozdzielczości 1860×2480 pikseli (w odcieniach szarości) oraz 930×1240 pikseli (w kolorze). Tych kolorów konkretnie może wyświetlać ponad 4 tysiące, zachowując przy tym cechy charakterystyczne dla technologii E Ink. Producent nie zapomniał też o doświetleniu z regulowaną temperaturą barwową i jasnością.

fot. PocketBook fot. PocketBook fot. PocketBook fot. PocketBook

Czytnik z Androidem, głośnikiem i rysikiem

InkPad Eo działa w oparciu o system Android 11, zapewniając tym samym dostęp do rozmaitych przydatnych aplikacji, jak również kompatybilność z wszystkimi popularnymi formatami e-booków. O odpowiednią wydajność dba ośmiordzeniowy procesor, którego częstotliwość taktowania sięga 2,3 GHz. Towarzyszą mu 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB oddane na pliki. Gdyby tej drugiej okazało się za mało, można jeszcze dołożyć kartę microSD.

fot. PocketBook

Czytnik został także wyposażony w kartę Wi-Fi zapewniającą komfortowe przesyłanie plików (między innymi przy użyciu funkcji Send-by-Email). Użytkownicy będą mogli także skorzystać z technologii Bluetooth 5.0 oraz gniazda USB typu C. Dopełnieniem całości jest zaś głośnik stereo (zarówno przez niego, jak i na słuchawkach można także słuchać audiobooków w formatach MP3 i WAV).

Wygodę korzystania z urządzenia ma również poprawiać zaprojektowany przez firmę PocketBook rysik, ale producent nie zdradza jeszcze szczegółów na jego temat. Wspomina za to o akumulatorze o pojemności 4000 mAh, wadze na poziomie 470 gramów oraz grubości wynoszącej zaledwie 7 mm.

Cena i dostępność

PocketBook InkPad Eo pojawi się na rynku za kilka tygodni – najpewniej na przełomie wiosny i lata. W Polsce dostępny będzie wyłącznie w szarej wersji kolorystycznej. Cena wyniesie 2499 złotych, a więc zostanie utrzymana na poziomie konkurencyjnych urządzeń, takich jak Kindle Scribe czy Huawei MatePad Paper (przy czym jeden i drugi wyświetla obraz wyłącznie w odcieniach szarości).