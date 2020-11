Motorola pracuje nad kolejnym smartfonem z rysikiem, ale to nie będzie rywal Galaxy Note

Segment smartfonów z rysikiem niewątpliwie został opanowany przez serię Galaxy Note, lecz inne marki też próbują w nim swoich sił. LG ma linię LG Stylo, a Motorola bardzo świeżą Moto G Stylus. Ta ostatnia wkrótce zostanie rozszerzona o nowy model.

Pierwsza Motorola Moto G Stylus zadebiutowała w lutym 2020 roku i – ku naszemu zaskoczeniu – ostatecznie trafiła również do Polski, tylko pod zmienioną nazwą – Moto G Pro. Niedługo powinna doczekać się bezpośredniej następczyni, ponieważ właśnie pojawiła się spora dawka informacji na jej temat.

Specyfikacja Motorola Moto G Stylus 2021

Nowa Motorola Moto G Stylus będzie zauważalnie większa od swojej poprzedniczki, ponieważ zostanie wyposażona w ekran o przekątnej aż 6,81 cala, co oznacza powiększenie go o ponad 0,4 cala! Jednocześnie zwiększeniu ulegnie też rozdzielczość – ma ona wynosić 2400×1080 pikseli (vs 2300×1080 pikseli).

Nowa Motorola Moto G Stylus zaoferuje także wydajniejszy procesor – na jej pokładzie znajdzie się Qualcomm Snapdragon 675 (vs Qualcomm Snapdragon 665). Niestety, Motorola nie zdecydowała się na zastosowanie układu z modemem 5G. Niezmienna pozostanie też ilość pamięci RAM i wbudowanej – będzie jej (odpowiednio) 4 GB i 128 GB.

Motorola Moto G Pro (źródło: Motorola)

Wiadomo też, że w nowej Motoroli Moto G Stylus czytnik linii papilarnych nie będzie się znajdował na panelu tylnym, jak w poprzedniczce – zamiast tego, producent umieści go na bocznej krawędzi. Powinno to pomóc w dosięgnięciu do niego palcem, bo smartfon ma mieć spore gabaryty i taka zmiana niewątpliwie zostanie doceniona przez użytkowników.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Jeśli natomiast chodzi o aparaty, to na przodzie, w okrągłym otworze w lewym górnym rogu ekranu, znajdzie się pojedynczy o rozdzielczości 16 Mpix, natomiast na tyle poczwórny 48 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi. Względem bezpośredniej poprzedniczki, nowością będzie więc tylko ostatnie z ww. „oczek”.

Nowa Motorola Moto G Stylus ma pracować pod kontrolą systemu Android 10 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności 4000 mAh. Smartfon nie zaoferuje modułu NFC, ale niewykluczone, że tylko w oryginalnym wydaniu, ponieważ Moto G Pro ma go na pokładzie, mimo że pierwowzór nie.

Jeszcze nie znamy daty premiery nowego smartfona Motorola Moto G Stylus, jednak prawdopodobnie zadebiutuje on bez wcześniejszej zapowiedzi, podobnie jak poprzednik.

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: