Chcecie niedrogi smartfon z rysikiem? Motorola ma dla Was Moto G Pro

Klienci w Polsce nie mają zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o smartfony z rysikiem. Właściwie ogranicza się on do smart-telefonów marki Samsung z serii Galaxy Note. Za najtańszy trzeba zapłacić jednak aż 2599 złotych, a to nie jest mała kwota. Motorola przychodzi więc z ratunkiem – Moto G Pro ma być znacznie bardziej przystępną cenową propozycją z rysikiem.

Naturalnie zauważalnie niższa cena nie wzięła się znikąd – nowy smartfon Motoroli nie jest high-endem, tylko średniakiem dla mniej wymagającego użytkownika. Wielu osobom z pewnością jednak w pełni wystarczy to, co oferuje ten model.

Motorola Moto G Pro – specyfikacja

Oczywiście elementem, który ma skusić klientów do zakupu tego modelu, jest stylus. Jak deklaruje producent, „umożliwia [on] precyzyjne sterowanie smartfonem. Dzięki niemu w każdej chwili można edytować zdjęcia, robić notatki, szkicować rysunki, kopiować i wklejać tekst czy zaznaczać szczegóły na zrzutach ekranu”.

Rysik pozwoli także szybko udostępniać różne elementy – wystarczy zaznaczyć interesujący i wkleić go do wiadomości czy prezentacji w aplikacji PowerPoint. Motorola przygotowała również dedykowany program do tworzenia notatek – Moto Note. Aby z niego skorzystać, wystarczy wyjąć stylus z obudowy – nie trzeba nawet odblokowywać urządzenia, bowiem uruchomi się automatycznie.

Właściciele Motoroli Moto G Pro otrzymają do dyspozycji także 6,4-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2300×1080 pikseli, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Sercem smartfona jest zaś ośmiordzeniowy (8x Kryo 260; 11 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz z układem graficznym Adreno 610.

Motorola Moto G Pro oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.0) na przodzie i potrójny 48 Mpix (f/1.7) + 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (Action Cam) + 2 Mpix (f/2.2) do zdjęć makro + laserowy autofokus na tyle. Na panelu tylnym znajduje się też czytnik linii papilarnych.

Smartfon pracuje na Androidzie 10 (Android One) z m.in. funkcją Moto Gametime, która ma uchronić przed zakłóceniami podczas rozgrywki. Urządzenie jest zasilane przez akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie 10 W; port USB-C; USB 2.0), który – według zapewnień producenta – ma wystarczyć na do dwóch dni pracy.

Na pokładzie Moto G Pro znajdują się również moduł NFC, Dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz głośniki stereo, wspierane przez technologię Dolby. Całość ma wymiary 158,55×75,8×9,2 mm i waży 192 gramy. Motorola zastosowała w tym modelu także powłokę hydrofobową, która chroni przed skutkami przypadkowego zachlapania.

Motorola Moto G Pro – cena, dostępność w Polsce

Smartfon będzie dostępny w Europie od czerwca 2020 roku wyłącznie w ofercie dla klientów biznesowych i przedsiębiorstw. Motorola nie podała sugerowanej ceny Moto G Pro, ale jej pierwowzór, tj. Moto G Stylus, jest sprzedawany w Stanach Zjednoczonych za 300 dolarów, co przy obecnym kursie jest równowartością ~1220 złotych.

Źródło: informacja prasowa, Motorola