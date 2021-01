Motorola nie pozwoli nam się nudzić w 2021 roku. Zaleje rynek nowymi smartfonami

Motorola co roku wprowadza na rynek wiele różnych smartfonów i nie inaczej będzie w 2021. Na horyzoncie w iście ekspresowym tempie pojawiają się bowiem kolejne modele – teraz są to nowe Moto G Power i Moto G Play.

To zaskakujące, jak szybko pojawiają się kolejne informacje o nowych smartfonach marki Motorola. Wczoraj na Tabletowo mogliście przeczytać o Moto G Stylus 2021, a kilka godzin temu również o modelu o oznaczeniu kodowym „Ibiza”, który ma być tanim budżetowcem z modemem 5G. Teraz dołączają do nich nowe Moto G Power i Moto G Play.

Motorola Moto G Power 2021

Jak podaje Nils Ahrensmeier, smartfon nosi oznaczenie kodowe „XT2117” i jest jakby wersją „lite” modelu Moto G9 Power dla Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone jednak, że zadebiutuje jako Moto G10 Play, a przynajmniej tak na początku listopada donosił Steve Hemmerstoffer (a.k.a. @OnLeaks).

Bez względu na to, jak będzie się nazywał ten model, wiemy już, co zaoferuje. Na jego pokładzie ma się znaleźć m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 662, a także aparaty 8 Mpix (na przodzie w okrągłym otworze w lewym górnym rogu ekranu) i 48 Mpix + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi ostrości (na tyle).

Smartfon będzie dostępny w konfiguracjach 3 GB/32 GB i 4 GB/64 GB oraz trzech wersjach kolorystycznych: szarej, srebrnej i niebieskiej. Za jego zasilanie ma zaś odpowiedzialność wziąć akumulator o pojemności 4850 mAh. Ponadto na bocznej krawędzi można zauważyć jeszcze czytnik linii papilarnych (świadczy o tym charakterystyczne zagłębienie w ramce).

Motorola Moto G Play 2021

Ten model nosi z kolei oznaczenie kodowe „XT2093” i zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 460 oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Ponadto smartfon zaoferuje też aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i podwójny 13 Mpix + 2 Mpix na tyle (podobnie na panelu tylnym znajdzie się czytnik linii papilarnych). Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh.

Do tego można też zauważyć, że smartfon otrzyma wyświetlacz z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części, pod którym znajdzie się ogromnej szerokości tzw. podbródek.

Nie wiadomo, kiedy Motorola zaprezentuje nowe Moto G Power i Moto G Play, a także wspomniane na początku kolejne dwa smartfony, ale prawdopodobnie zrobi to w ciągu najbliższych dni/tygodni.