Motorola szykuje bardzo tani smartfon z modemem 5G

Smartfony z modemami 5G stają się coraz tańsze i bardziej dostępne dla mniej zamożnych klientów. Motorola szykuje nowy model, który powinien kosztować mniej niż 1000 złotych.

Smartfony obsługujące sieć piątej generacji są coraz tańsze przede wszystkim dzięki niedrogim procesorom MediaTeka – najtańszy w Polsce realme 7 5G z Dimensity 800U kosztuje zaledwie 999 złotych. Qualcomm również przygotował swoją budżetową propozycję dla producentów, lecz na rynek wciąż nie trafiło żadne urządzenie z nim na pokładzie. Motorola o oznaczeniu kodowym „Ibiza” może być jednym z pierwszych (obok Vivo Y31s).

Tania Motorola „Ibiza” z modemem 5G

Jak donosi serwis TechnikNews, smartfon zostanie wyposażony w pierwszy procesor z modemem 5G z serii Qualcomm Snapdragon 400. Mimo że został on zapowiedziany już na początku września 2020 roku, wciąż nie wiemy, jak dokładnie będzie się nazywał, ponieważ producent nie udostępnił takiej informacji. Amerykanie podali jedynie, że będzie dostępny na początku 2021 roku.

Moto G9 Power (źródło: Lenovo)

Mimo że nie wiemy również, jak finalnie będzie nazywał się smartfon o oznaczeniu kodowym „Ibiza”, to znamy już jego niemal pełną specyfikację. Model ten zaoferuje wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie kropli wody w górnej części i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek niewykluczone, że na rynku pojawią się też inne konfiguracje.

Motorola „Ibiza” będzie miała na swoim pokładzie również aparat do selfie i rozmów wideo o rozdzielczości 13 Mpix oraz potrójny 48 Mpix + 5 Mpix (do makro) + 2 Mpix (do pomiaru głębi) na panelu tylnym, a także akumulator o pojemności 5000 mAh. Co ciekawe, smartfon, mimo że budżetowy, od razu po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 11.

Kiedy zadebiutuje Motorola „Ibiza”?

Tego niestety nie wiadomo, ale można się spodziewać oficjalnej premiery w pierwszych miesiącach 2021 roku, bowiem wtedy procesor Qualcomma będzie już dostępny dla producentów urządzeń.

Nie wiemy też, pod jaką nazwą zadebiutuje Motorola „Ibiza”, lecz prawdopodobnie dołączy do serii Moto G. Już wkrótce Moto G 5G przestanie więc być najtańszym smartfonem tej marki z modemem 5G.