Wygląda na to, że Moto G Stylus 2021 jednak będzie ładniejszy, niż się spodziewaliśmy

Kilka tygodni temu miał miejsce wyciek, w wyniku którego poznaliśmy wygląd nowego średniopółkowego smartfona Motoroli wyposażonego w rysik, czyli Moto G Stylus 2021. Ma to być bezpośredni następca modelu zaprezentowanego przez producenta w lutym 2020 roku. Docierają do nas jednak sprzeczne informacje dotyczące wyglądu nowego urządzenia – może być dużo ładniejsze, niż się spodziewaliśmy dotychczas.

Moto G Stylus 2021 w innym wydaniu

Poprzedni przeciek sugerował, że Moto G Stylus 2021 otrzyma czytnik linii papilarnych wbudowany w klawisz blokady oraz zupełnie inaczej wyglądającą wyspę aparatów. W wyniku pomyłki Amazona oraz jednego z wcześniejszych przecieków Evana Blassa poznaliśmy również specyfikację urządzenia, która umieszcza go w kategorii smartfonów ze średniej półki.

Tuż po nowym roku opublikowano nowe informacje dotyczące tego modelu, a ich źródłem jest znany leaker Steve Hemmerstoffer, znany również jako OnLeaks.

Według podawanych przez niego informacji, Moto G Stylus 2021 będzie wyglądał nieco inaczej niż prezentowały zdjęcia na Amazonie. Jak podaje, ujrzymy tutaj płaski ekran o przekątnej 6,8 cala z wycięciem na kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 Mpix, umieszczonym w lewym górnym rogu.







Motorola Moto G Stylus 2021 (źródło: OnLeaks)

Wymiary smartfona to około 169,6 mm wysokości, 73,7 mm szerokości i 8,8 mm grubości (10,9 mm w miejscu wyspy na aparaty). Sprawia to, że będzie to bardzo duże urządzenie, większe nawet od Samsunga Galaxy Note 20 Ultra.

Wspomniana wyspa na aparaty ma wyglądać nieco inaczej, niż sugerowały zdjęcia na Amazonie i ma zaoferować cztery obiektywy. Będą to: 48-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny, matryca 2 Mpix do wykrywania głębi obrazu oraz oczko do zdjęć w trybie makro, lecz jego rozdzielczość wyniesie 5 Mpix, a nie 2 Mpix jak podawał poprzedni przeciek.

OnLeaks nie zgadza się nie tylko z wyglądem wyspy na aparaty, ale również z położeniem czytnika linii papilarnych, który nie zostanie zintegrowany z klawiszem blokady na prawej krawędzi urządzenia, lecz będzie umieszczony w zagłębieniu z logo Motoroli umieszczonym na pleckach smartfona.

Pozostała część specyfikacji Moto G Stylus 2021 powinna pozostać bez zmian. Zgodnie z poprzednimi informacjami ma to być Snapdragon 675 wsparty 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 4 GB pamięci RAM, które zasili bateria o pojemności 4000 mAh. Urządzenie z rysikiem ma być bezpośrednim konkurentem dla LG Stylo 7, który również ma celować w segment średniej półki.